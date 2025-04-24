Вестник Кавказа

Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан

Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
© Фото: Сайт президента РФ
На следующей неделе с визитом в Казахстан прибудет лидер КНР Си Цзиньпин. Состоятся переговоры, посвященные стратегическому партнерству Китая и Казахстана.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Казахстан 16-17 июня, сообщает администрация президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Визит совершается по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

"В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства"

– Акорда

В рамках визита Си Цзиньпин примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Китай", который пройдет в Астане 17 июня.

В последний раз Си Цзиньпин совершал визит в Казахстан меньше года назад, в июле 2024 года.

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