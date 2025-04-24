Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан

На следующей неделе с визитом в Казахстан прибудет лидер КНР Си Цзиньпин. Состоятся переговоры, посвященные стратегическому партнерству Китая и Казахстана.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Казахстан 16-17 июня, сообщает администрация президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Визит совершается по приглашению Касым-Жомарта Токаева.
"В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства"
– Акорда
В рамках визита Си Цзиньпин примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Китай", который пройдет в Астане 17 июня.
В последний раз Си Цзиньпин совершал визит в Казахстан меньше года назад, в июле 2024 года.