Саммит АТЭС в Южной Корее: могут ли Трамп и Си найти общий язык?

В конце октября президент США Дональд Трамп планирует встретиться с руководителем Китая Си Цзиньпином. Оба политика будут участвовать в саммите АТЭС в Южной Корее, и американский лидер намерен воспользоваться случаем, чтобы провести обстоятельные переговоры с китайской стороной на высшем уровне.

31 октября-1 ноября в южнокорейском городе Кенчжу пройдет 32-й неформальный саммит лидеров стран-участниц формата Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие станет важной площадкой для обсуждения ключевых экономических и политических вопросов, влияющих на регион и глобальную систему. Главным событием, как ожидается, будет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина﻿, подтвержденная официально Белым домом.

Основными темами саммита АТЭС заявлено следующее:

Торговые отношения и снятие торговых барьеров между крупнейшими экономиками региона;

Возобновление диалога между США и Китаем после эскалации тарифных конфликтов и взаимных ограничений в экспорте технологий и редкоземельных металлов;

Региональная безопасность и вопросы денуклеаризации, в том числе ситуация на Корейском полуострове;

Инвестиционные соглашения и развитие инфраструктуры, в том числе обсуждение американско-южнокорейского пакета инвестиций на сумму $350 млрд.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп подтвердил﻿, что встретится с Си Цзиньпином﻿ на полях саммита 30 октября. Это первая личная встреча лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Напряженность между странами достигла критической точки, и встреча рассматривается как попытка "перезапустить" отношения на выгодных условиях. Трамп заявил, что у него "хорошие отношения" с Си и они могут договориться.

"Я думаю, что в конечном итоге мы заключим фантастическую торговую сделку с Китаем", — заявил Трамп, согласно сообщению из Вашингтона.

Основное внимание на двусторонней встрече будет уделено вопросам снятия тарифов, восстановлению закупок соевых бобов из США, контролю над экспортом технологий и ограничениям в области редкоземельных минералов. Кроме того, в повестке стоит и вопрос о Тайване — ключевом геополитическом камне преткновения. Трамп ожидает, что Китай пойдет на некоторые уступки, в то время как американская сторона может рассмотреть смягчение отдельных технологических санкций.

Перспективы урегулирования региональных конфликтов

Несмотря на отмену встречи в Будапеште – хотя согласно Белому дому саммит еще может состояться – американский лидер верит в прогресс на Украине. Причем, по его мнению, Си Цзиньпин﻿ способен сыграть важную роль в мирном разрешении конфликта между Россией и Украиной:

"Он уважаемый человек. Он очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать большое влияние"

- Дональд Трамп

Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, то здесь могут быть определенные подвижки. Японское агентство Nikkei сообщило, что Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом Северная Корея сделала ставку на укрепление своей безопасности за счет сближения с Россией и не сильно доверяет перспективам нормализации на полуострове при участии США.

Влияние саммита на региональные блоки и торговые процессы

Саммит АТЭС пройдет сразу после встреч в Малайзии с участием стран АСЕАН, где Трамп также планирует участие и двусторонние переговоры с лидерами региона. Текущие торговые разногласия между США и странами Юго-Восточной Азии являются источником напряжения: введенные американской стороной тарифы вызывают обеспокоенность среди членов АСЕАН, чьи совместные экспортные поставки в США составляют сотни миллиардов долларов.

Возможные риски и неопределенности

Несмотря на оптимизм Трампа и надежды на успешный исход переговоров, напряженность по линии Вашингтон-Пекин сохраняется. Продолжающаяся угроза введения дополнительных пошлин США на китайский экспорт, расширение китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов и взаимные торговые претензии могут подорвать встречу лидеров США и КНР.

Южнокорейские аналитики отмечают также, что вопросы двусторонних отношений США и Южной Кореи, в том числе недавний инцидент с задержанием корейских рабочих в США, остаются болезненными для двустороннего сотрудничества.

Итог

Саммит АТЭС станет важной площадкой для попытки стабилизации и переосмысления отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне новых экономических и геополитических вызовов. Встреча Трампа и Си Цзиньпина﻿ — ключевое и долгожданное событие, которое может стать началом смягчения торгового конфликта и прорывом в разрешении сложных международных вопросов. С другой стороны, ряд нерешенных проблем — от тарифов до Тайваня и Корейского полуострова — сохраняют высокий уровень неопределенности и рисков.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и хозяева саммита намерены использовать встречу как платформу для продвижения мира, стабильности и экономического роста в регионе, однако многое будет зависеть от результатов переговоров великих держав на полях форума.