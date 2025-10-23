Трамп решил усилить давление на Израиль – СМИ

Глава Белого дома недоволен попытками Израиля найти способ выйти из сделки по Газе. В связи с этим он принял решение усилить давление на израильские власти.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усилит давление на правительство Израиля, чтобы еврейское государство оставалось приверженным заключенному ранее соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишут информированные источники.

По данным британской газеты Financial Times, в США понимают, что не могут оставить выполнение мирного плана, представленного американским президентом, на Израиль. Трамп также дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что недоволен атаками на сектор Газа и прекращением гуманитарной помощи.

Кроме того, источники отмечают, что Трампу не понравились попытки Израиля найти способ выйти из сделки.

Напомним, 9 октября президент США объявил, что Израиль и радикальное движение ХАМАС договорились об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Соглашение о прекращении огня в анклаве вступило в силу на следующей день. Еще через несколько дней после этого Трамп сообщил о начале второй фазы мирного плана, которая, в частности, предполагает разоружение ХАМАС.

США и Израиль при "плане Трампа"

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об актуальном состоянии американо-израильских отношений и тех требованиях, которые выдвигает Вашингтон Тель-Авиву.

"В последнее время вся американская верхушка, включая вице-президента Джея Ди Вэнса, побывала в Израиле. Все высокие представители США были приняты премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и все они озвучивали одни и те же требования. Во-первых, США не хотят, чтобы Израиль дал ход закону об аннексии Западного берега реки Иордан, который прошел в Кнессете в первом чтении. Во-вторых, Дональд Трамп настаивает, чтобы боевые действия в секторе Газа не возобновлялись", – прежде всего сказал он.

"В Израиле сейчас сложилась очень интересная ситуация: оппозиционный Комитет по спасению заложников, ранее выступавший за окончание войны ради возвращения похищенных граждан из сектора Газа, стал требовать возобновить боевые действия, пока ХАМАС не вернет тела погибших заложников. Как известно, последние 20 выживших заложников были возвращены в Израиль, но в секторе Газа остались порядка 15 тел погибших, и теперь Комитет по спасению заложников занял де-факто ультраправую позицию, характерную для правящей коалиции, и вместе с самими ультраправыми требует от Нетаньяху продолжить войну", – обратил внимание Юрий Бочаров.

"Биньямин Нетаньяху пока держится, понимая, что активные боевые действия в секторе Газа, спровоцированные Израилем здесь и сейчас, могут очень резко изменить картину Ближнего Востока в плане приоритетов. В Израиле есть такое выражение "верно на сегодня". Так вот, верно на сегодня, что Трамп удерживает Нетаньяху от активных боевых действий, а Нетаньяху согласен с этим, поскольку не хочет ломать процесс взаимоотношений с арабским миром. Дональд Трамп ведь обещает, что если все пройдет по плану, то до конца года Саудовская Аравия присоединится к "Авраамовским соглашениям" с Израилем. Для Израиля это очень серьезное событие", – отметил политтехнолог.

"Правительство само заявило, что ожидает в ближайшее время передачу тел еще 10 погибших на территорию Израиля. Все понимают, что после того, что происходило в секторе Газа на протяжении двух лет, есть вероятность, что тела нескольких погибших заложников будет невозможно найти даже теоретически. Хотя хамасовцы знают, где, в каких тоннелях и подземельях они держали людей, там так все разгромлено, что докопаться до погибших нереально", – добавил он.

Юрий Бочаров указал на амбивалентность отношения Израиля к требованиям США. "Половина Израиля всегда "за", а половина – всегда "против" по любому вопросу. В большинстве своем и коалиция, и оппозиция приветствуют американское давление на страны Ближнего Востока и их партнеров, особенно на страны Персидского залива, для налаживания их отношений с Израилем. С другой стороны, с ультраправой позиции звучат протесты, что Израиль – не сателлит США, а независимое государство, у которого есть парламент и собственная позиция, в связи с чем надо вести независимую политику. Так что, как все всегда, отношение к "плану Трампа" и усилиям Вашингтона по его исполнению двоякое", – заключил политтехнолог.