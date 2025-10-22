Израиль не собирается оставаться на постоянной основе в секторе Газа

Постпред Израиля при ООН опроверг информацию о намерении израильских военных оставаться в секторе Газа на постоянной основе. При этом он подчеркнул, что им важно увидеть разоружение ХАМАС.

Израиль не намерен находиться в секторе Газа на постоянной основе. Такое заявление сделал 23 октября постоянный представитель страны при Организации Объединенных Наций Дани Данон.

"У нас нет намерений оставаться в Газе на постоянной основе, мы приветствуем привлечение международных сил, которые позволят обеспечить там закон и порядок"

– израильский постпред

При этом Данон подчеркнул, что еврейское государство должно убедиться, что радикальная группировка ХАМАС все-таки сложит оружие. Он добавил, что израильские военные именно по этой причине находятся сейчас частично в Газе.

Напомним, в конце сентября в США был представлен мирный план президента страны Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Представители Израиля и ХАМАС договорились о реализации первого этапа мирного плана 9 октября, а на следующий день в анклаве вступило в силу прекращение огня. О начале второго этап мирного плана, предполагающего в том числе разоружение ХАМАС, Трамп объявил 14 октября.