Российский бизнес в Азербайджане 2026

Анастасия Жалина

Автомобильные заводы, фармацевтические предприятия, банки, цифровые сервисы, рестораны и логистические компании — сегодня российский бизнес в Азербайджане представлен довольно широко. Экономическое сотрудничество двух стран давно вышло за рамки взаимной торговли и сегодня охватывает самые разные отрасли

Это подтверждают и официальные данные о масштабах российского присутствия на азербайджанском рынке. По данным вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, на 1 апреля 2026 года в стране зарегистрировано более 2,1 тыс. компаний с российским капиталом, свыше 1,4 тысячи из них ведут активную деятельность. Объем накопленных российских инвестиций в экономику Азербайджана превысил 10,7 млрд дол., из которых 2,9 млрд приходится на ненефтяной сектор.

От совместных проектов к собственному производству

Одной из заметных тенденций последних лет стала локализация производства. Вместо поставок готовой продукции российские компании все чаще локализуют производство в Азербайджане, создавая новые рабочие места и выпуская продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Одним из наиболее заметных примеров промышленной кооперации стало сотрудничество азербайджанской компании «Азермаш» с российскими автопроизводителями, включая АвтоВАЗ и ГАЗ. На производственных мощностях предприятия осуществляется крупноузловая сборка автомобилей LADA и коммерческой техники ГАЗ для азербайджанского рынка.

Крупным промышленным проектом остается фармацевтический завод российской группы «Р-Фарм» в Сумгаитском химико-промышленном парке. Помимо производства лекарственных препаратов предприятие занимается упаковкой и дистрибуцией готовой продукции, включая современные инсулины.

В строительной отрасли успешно работает завод «Пеноплэкс Пирсагат», выпускающий теплоизоляционные материалы для строительного рынка Азербайджана и соседних стран.

Российские инвестиции представлены и в винодельческой отрасли. Группа «Абрау-Дюрсо» развивает проект AzAbrau в Шекинском районе, модернизировав винодельческое производство и инвестировав в развитие виноградников. Сегодня предприятие выпускает вина как для внутреннего рынка Азербайджана, так и на экспорт.

Еще одним примером промышленной кооперации стал совместный проект КАМАЗ и Гянджинского автомобильного завода. В индустриальном парке «Экономическая зона Аразская долина» работает и продолжает развиваться сервисный центр по обслуживанию грузовой, строительной и специальной техники.

Крупный российский бизнес на азербайджанском рынке

Помимо совместных производств, российский бизнес представлен в Азербайджане официальными представительствами, дочерними компаниями и участием в крупных энергетических и финансовых проектах.

В банковской сфере продолжает работать Банк ВТБ (Азербайджан). Несмотря на санкции против российской группы ВТБ, банк сохраняет лицензию Центрального банка Азербайджана и продолжает обслуживать клиентов на внутреннем рынке. После введения международных ограничений банк адаптировал свою деятельность к новым условиям, уделяя особое внимание обслуживанию расчетов между Россией и Азербайджаном в российских рублях и азербайджанских манатах.

Одним из крупнейших российских инвесторов в Азербайджане остается «ЛУКОЙЛ». Компания является участником проекта по разработке газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», а также участвует в ряде других проектов энергетического сектора страны.

Продолжает работу и представительство «Транснефти», которое курирует вопросы транспортировки азербайджанской нефти по маршруту Баку — Новороссийск.

Российские IT-компании и цифровые сервисы

Российские компании представлены в Азербайджане и в сфере информационных технологий. Они работают в области кибербезопасности, автоматизации бизнеса и цифровых сервисов.

Одним из наиболее известных участников рынка остается «Лаборатория Касперского», поставляющая решения в области информационной безопасности для государственных структур, банков и частных компаний.

Через сеть локальных партнеров на азербайджанском рынке доступны и решения компании Positive Technologies, специализирующейся на защите корпоративной IT-инфраструктуры.

В сфере автоматизации бизнеса продолжает работать «1С». Компания представлена в Азербайджане дочерней компанией и сетью сертифицированных партнеров, предлагающих локализованные версии программных продуктов с учетом требований законодательства Азербайджана.

В повседневной жизни жителей страны используются и цифровые сервисы Яндекса. Через приложение Яндекс Go доступны сервисы заказа такси и курьерской доставки, которыми пользуются как частные клиенты, так и представители бизнеса.

Российские бренды в повседневной жизни

Российский бизнес представлен в Азербайджане не только промышленными предприятиями и крупными инвестиционными проектами, но и брендами, хорошо знакомыми многим жителям страны.

В ресторанной сфере работают VASILCHUKI «Чайхона № 1» и ресторан «Сыроварня» от Novikov Group. Оба проекта продолжают принимать гостей в Баку.

По мастер-франшизе на азербайджанском рынке представлена и сеть Dodo Pizza. На сегодняшний день в Баку работают две пиццерии бренда.

В сфере логистики работает компания СДЭК, представленная в Азербайджане через местное юридическое лицо CDEK-AZ MMC. Компания располагает сетью офисов и пунктов выдачи заказов, обеспечивая доставку отправлений между Азербайджаном, Россией и другими странами СНГ.

Новые направления сотрудничества

Развитие российско-азербайджанского экономического сотрудничества продолжается благодаря новым инвестиционным проектам и деловым инициативам.

В Баку действует представительство Российского экспортного центра, которое оказывает поддержку российским компаниям при выходе на азербайджанский рынок и развитии экспортной деятельности.

Российские регионы, отраслевые объединения и деловые ассоциации проводят в Азербайджане бизнес-миссии, посвященные промышленной кооперации, строительству, цифровым технологиям и развитию международного транспортного коридора «Север — Юг».

Планируется создание промышленной площадки по модели татарстанского технополиса «Химград» на территории Сумгаитского химико-промышленного парка. Проект позволит локализовать новые производства с участием российских компаний.

Почему Азербайджан остается привлекательным для российского бизнеса

Этому способствуют выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, тесные торгово-экономические связи между двумя государствами и возможность использовать Азербайджан как площадку для выхода на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока. Сотрудничество двух стран строится не только на взаимной торговле, но и на реализации совместных инвестиционных проектов, локализации производства, развитии цифровых сервисов и промышленной кооперации, постепенно приобретая все более долгосрочный характер.