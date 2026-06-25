Может ли иностранец открыть депозит в Азербайджане и сколько на этом можно заработать?

Анастасия Жалина

По состоянию на середину 2026 года ставки по депозитам в манатах в большинстве крупных банков Азербайджана заметно выше, чем по вкладам в иностранной валюте. Может ли гражданин другой страны открыть банковский вклад? Нужен ли для этого вид на жительство? Какие проценты предлагают банки и сколько можно заработать?

Банковские депозиты могут быть интересны не только гражданам страны, но и иностранцам, которые уже живут в Азербайджане или только планируют переезд.

Может ли иностранец открыть депозит?

Да, может. Иностранные граждане могут открывать банковские счета и размещать деньги на депозитах в Азербайджане, если выполняют требования банка по идентификации клиента. Каждый банк самостоятельно проверяет документы и принимает решение об открытии счета.

Как правило, иностранцу потребуется паспорт. В зависимости от требований банка могут понадобиться документы, подтверждающие законность пребывания в стране, адрес проживания или вид на жительство.

Поэтому перед открытием депозита лучше заранее уточнить в выбранном банке, какие документы понадобятся именно в вашем случае.

При наличии разрешения на временное или постоянное проживание открыть счет обычно проще, поскольку этот документ банки могут запросить при оформлении счета.

После открытия депозита иностранный гражданин получает процентный доход на тех же условиях, что и граждане Азербайджана. Размер дохода зависит не от гражданства вкладчика, а от суммы вклада, срока его размещения и условий выбранной депозитной программы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему многие выбирают вклады в манатах?

Главная причина — более высокая доходность.

По состоянию на середину 2026 года максимальная доходность по отдельным депозитным программам крупных банков достигает 10–11% годовых. Например:

ABB — до 10% годовых;

Birbank — до 11%;

Unibank — до 10,5%;

Bank of Baku — до 11%.

Это максимальные ставки по отдельным депозитным программам. Конкретные условия зависят от срока вклада и выбранной программы.

По депозитам в долларах и евро доходность значительно ниже — обычно от 2,5% до 3,7% годовых.

Еще одно преимущество вкладов в манатах — налоговые льготы, которых нет для большинства депозитов в иностранной валюте.

Однако при выборе вклада стоит учитывать не только процентную ставку. Если сбережения хранятся в долларах или евро, при открытии депозита в манатах необходимо помнить и о возможных изменениях обменного курса.

Сколько можно заработать?

Размер дохода зависит от суммы вклада, срока его размещения и условий конкретного банка. Например, если открыть депозит на один год под 10% годовых, примерный доход составит:

10 000 манатов — около 1 000 манатов;

50 000 манатов — около 5 000 манатов;

100 000 манатов — около 10 000 манатов.

Это примерный расчет. На практике итоговый доход может отличаться. Некоторые банки предлагают капитализацию процентов, возможность пополнять вклад или особые условия при досрочном снятии средств.

Насколько безопасно хранить деньги в банке?

В Азербайджане действует государственная система страхования вкладов физических лиц.

Если банк — участник системы страхования вкладов — прекратит работу или будет признан неплатежеспособным, вкладчик сможет получить компенсацию.

На момент подготовки материала для вкладов в манатах максимальная процентная ставка, при которой депозит подпадает под систему страхования, составляет 12% годовых, а для вкладов в иностранной валюте — 2,5% годовых.

Максимальная сумма компенсации — 100 тысяч манатов на одного вкладчика в одном банке.

Если у человека несколько депозитов в одном банке, при расчете компенсации они рассматриваются как один вклад. Если деньги размещены в разных банках, страхование действует отдельно для каждого банка.

Поэтому перед открытием депозита стоит уточнить, подпадает ли выбранный вклад под систему страхования.

Нужно ли платить налог с процентов?

Да, но это зависит от валюты вклада и срока его размещения. Для депозитов в манатах действуют налоговые льготы. По действующим правилам, если вклад открыт на 18 месяцев и более, проценты по нему освобождаются от подоходного налога при соблюдении условий, установленных законодательством.

Если начисленные проценты по манатному депозиту в одном банке не превышают 200 манатов в месяц, налог также не взимается.

Если доход выше этой суммы, банк удерживает налог по ставке 10% только с суммы превышения.

Для депозитов в иностранной валюте, открытых с 1 января 2024 года, процентный доход облагается налогом по ставке 10%, независимо от того, выплачиваются проценты ежемесячно или в конце срока действия вклада.

Поэтому перед открытием депозита стоит уточнить в банке, какую сумму процентов вкладчик фактически получит после удержания налога.

Может ли депозит помочь получить вид на жительство?

Да, но только при соблюдении требований законодательства. Сам по себе банковский вклад не дает права на получение вида на жительство. Одним из оснований для получения разрешения на временное проживание в Азербайджане является размещение срочного банковского депозита на сумму не менее 100 тысяч манатов. Однако это лишь одно из условий. Заявитель также должен соответствовать другим требованиям миграционного законодательства, а окончательное решение принимает Государственная миграционная служба Азербайджана.

Стоит ли открывать депозит в Азербайджане?

Для иностранцев банковский депозит в Азербайджане может быть интересен сразу по нескольким причинам. Вклады в манатах предлагают более высокую доходность по сравнению с валютными депозитами, а иностранные граждане могут открывать счета и получать процентный доход на общих условиях.

Однако выбирать депозит стоит не только по размеру процентной ставки. Важно учитывать условия страхования вклада, порядок налогообложения, возможность досрочного снятия средств и требования банка к документам.

Перед тем как разместить деньги, стоит сравнить предложения нескольких банков. Различаться могут не только процентные ставки, но и условия обслуживания, сроки выплаты процентов и дополнительные возможности по депозиту.

Высокая процентная ставка — важный критерий, но далеко не единственный. Перед открытием вклада стоит оценить все его условия, чтобы заранее понимать, какой доход он действительно сможет принести.