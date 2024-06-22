Азербайджан: от долларизации к дедолларизации

Анастасия Жалина

Центральный банк Азербайджана сообщил о снижении уровня долларизации вкладов физических лиц до 27%, отметил рост валютных резервов и превышение предложения иностранной валюты над спросом. Что такое долларизация, почему она важна для экономики и о чем говорит ее снижение?

Что такое долларизация?

Долларизация показывает, насколько активно в стране используют иностранную валюту. Чаще всего речь идет о долларах США, хотя это могут быть и другие валюты.

Одним из главных показателей долларизации считается доля банковских вкладов, которые население хранит в иностранной валюте. Чем выше этот показатель, тем сильнее экономика зависит от колебаний валютного курса.

Простыми словами, долларизация показывает, какой валюте люди доверяют больше для хранения своих сбережений — национальной или иностранной.

Почему люди хранят деньги в долларах?

Обычно интерес к иностранной валюте растет в периоды экономической нестабильности. Люди опасаются роста цен, падения курса национальной валюты и стараются сохранить стоимость своих накоплений.

Доллар считается одной из самых надежных мировых валют, поэтому многие используют его для долгосрочных сбережений. Если же ситуация в экономике стабильна, необходимость хранить деньги в иностранной валюте постепенно снижается.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Долларизация в Азербайджане

Для многих жителей Азербайджана отношение к доллару изменилось после событий 2015 года, когда манат пережил две девальвации.

Первая произошла 21 февраля 2015 года. Тогда официальный курс доллара вырос с 0,78 до 1,05 маната. Вторая девальвация последовала 21 декабря того же года. После перехода к более гибкому курсу доллар подорожал с 1,05 до 1,55 маната за один день.

В результате за год манат потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару.

После девальваций многие жители Азербайджана перевели сбережения в доллары, чтобы защитить их от обесценивания. Именно поэтому тема долларизации до сих пор остается чувствительной для населения.

В последующие годы ситуация постепенно стабилизировалась. Курс маната закрепился на уровне около 1,7 маната за доллар и сохраняется у этой отметки уже несколько лет. На этом фоне интерес к валютным вкладам начал снижаться.

Дедолларизация в Азербайджане

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в мае 2026 года уровень долларизации вкладов физических лиц составил 27%. За год показатель снизился на 2,8 процентного пункта.

В январе–мае предложение иностранной валюты на рынке превышало спрос как в наличном, так и в безналичном сегментах. За этот период объем покупки наличной иностранной валюты обменными пунктами превысил объем продаж на 311 млн долларов.

О стабильности валютного рынка говорит и рост резервов Центрального банка. За первые пять месяцев года они увеличились на 1,2 млрд долларов и достигли 12,7 млрд долларов.

Кроме того, за январь–май положительное сальдо внешней торговли Азербайджана составило 7,2 млрд долларов. Объем денежных переводов, поступивших в страну, вырос почти на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Азербайджане началась дедолларизация?

Одна из главных причин — стабильный курс маната. Когда люди не ждут резкого падения национальной валюты, необходимость хранить сбережения в долларах становится меньше.

Свою роль играет и ситуация во внешней торговле. Рост валютных резервов, положительное торговое сальдо и приток иностранной валюты помогают сохранять стабильность на рынке.

Еще один фактор — доверие к банковской системе. Чем увереннее люди чувствуют себя в отношении экономики и национальной валюты, тем чаще они выбирают манат для хранения своих средств.

Что означает дедолларизация для экономики?

Для экономики снижение долларизации считается положительным сигналом. Чем больше средств хранится в валюте своей страны, тем меньше финансовая система зависит от колебаний курса доллара.

Это также дает Центральному банку больше возможностей для проведения денежно-кредитной политики и контроля над инфляцией.

Кроме того, дедолларизация помогает уменьшить валютные риски и делает экономику более устойчивой к внешним потрясениям.

Но динамика будет зависеть от ситуации на валютном рынке, уровня доверия к манату и общей экономической обстановки в стране.

Сегодня жители Азербайджана заметно реже хранят деньги в иностранной валюте, чем после девальваций 2015 года. По данным ЦБА, уровень долларизации вкладов снизился до 27%, что говорит о росте доверия к манату и более стабильной ситуации на валютном рынке.