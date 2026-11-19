Анастасия Жалина

18–19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне прошел 33-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), объединяющего 21 экономику региона. Какое место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион в российской экономике и какие направления сотрудничества планируется развивать в ближайшие годы?

Владимир Путин представил на саммите основные направления российского экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В центре внимания оказались международная торговля, развитие транспортных маршрутов, инвестиции, энергетика и цифровые технологии. По итогам встречи участники приняли декларацию «Шэньчжэньские ориентиры: построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания», а также три дополнительных документа, посвященных цифровизации торговли, развитию экономических и транспортных связей и применению новых технологий.

Торговля России с Азиатско-Тихоокеанским регионом

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает значительное место в мировой экономике. Среди крупнейших экономик региона — Китай, США, Япония, Россия, Южная Корея, Индонезия и Австралия. По данным, приведенным Владимиром Путиным на Деловом саммите АТЭС, на участников объединения приходится более 60% мирового ВВП и около половины мировой торговли товарами.

За последние годы существенно изменилась роль региона во внешней торговле России. Как сообщил российский президент, в 2014 году на АТР приходилось более четверти внешнеторгового оборота страны. К 2026 году этот показатель достиг 53%, превысив ранее установленный ориентир в 40%. Положительная динамика сохраняется и в этом году. По словам Путина, за январь–август 2026 года товарооборот России с экономиками АТР увеличился почти на треть. Расширяется и взаимодействие с государствами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). За последние десять лет совокупный товарооборот России с участниками этого объединения вырос почти на 60%. При этом особое внимание уделяется расширению торговли неэнергетической и инновационной продукцией, а также развитию связей между предприятиями.

В итоговой декларации АТЭС участники подтвердили заинтересованность в улучшении условий международной торговли и инвестиций, укреплении устойчивости цепочек поставок и дальнейшем развитии региональной экономической интеграции.

Сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами

Отдельное направление российской внешнеэкономической деятельности связано с расширением торговых возможностей Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Объединение включает Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан. Помимо формирования общего рынка, союз развивает торговые отношения с государствами, не входящими в его состав. В последние годы ЕАЭС расширяет сеть соглашений о свободной торговле и экономическом партнерстве.

По словам Путина, за три года совокупная численность населения стран, с которыми ЕАЭС заключил соглашения о торговле на льготных условиях, увеличилась со 185 млн до 570 млн человек. С 15 мая 2025 года действует соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. 22 июля 2026 года вступило в силу временное торговое соглашение с Монголией, а 6 октября начало действовать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Продолжается подготовка и новых договоренностей. 21 декабря 2025 года ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Индонезией. Россия официально утвердила его в мае 2026 года, а вступление документа в силу, по заявлению Владимира Путина, ожидается в начале 2027 года. Кроме того, продолжаются переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Подобные договоренности позволяют снижать или отменять таможенные пошлины на определенные категории товаров, создавая дополнительные возможности для экспортеров государств ЕАЭС.

Развитие транспортных маршрутов между Россией и Азией

Увеличение торговых потоков требует соответствующего развития транспортной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений российской транспортной политики остается модернизация Восточного полигона железных дорог, включающего Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали. Эти железнодорожные линии связывают Сибирь и Дальний Восток с тихоокеанскими портами, обеспечивая перевозку грузов на азиатские рынки. Работы направлены на повышение пропускной и провозной способности магистралей. Параллельно расширяются мощности морских терминалов Дальнего Востока и развивается инфраструктура пограничных переходов.

Еще одним важным направлением остается международный транспортный коридор «Север — Юг», соединяющий Россию с Ираном, Индией и другими странами Южной Азии и Персидского залива. Коридор включает несколько маршрутов, проходящих в том числе через Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Для перевозок используются железнодорожный, автомобильный и морской транспорт.

Отдельное место занимает Северный морской путь, проходящий вдоль арктического побережья России. Его развитие связано с модернизацией портов, расширением ледокольного обеспечения и созданием условий для регулярной навигации. В западной части маршрута круглогодичные перевозки уже осуществляются, тогда как их расширение в восточном направлении остается одной из перспективных задач.

На встрече лидеров экономик АТЭС, Путин предложил зарубежным партнерам активнее использовать возможности российских транспортных коридоров. В свою очередь, участники саммита одобрили план развития взаимосвязанности АТЭС, предусматривающий укрепление наземных, морских и воздушных транспортных связей, повышение надежности инфраструктуры и улучшение условий международных перевозок.

Инвестиции в Дальний Восток и Арктику

Развитие Дальнего Востока и Арктики остается одним из приоритетных направлений государственной инвестиционной политики России. Эти территории располагают значительными природными ресурсами и промышленным потенциалом, а географическое положение Дальнего Востока создает возможности для расширения экономического взаимодействия с азиатскими партнерами. Для привлечения инвестиций на Дальнем Востоке и в Арктике действуют специальные программы поддержки бизнеса, предусматривающие налоговые льготы и другие преимущества для предприятий. На Деловом саммите АТЭС Владимир Путин сообщил о подготовке нового этапа инвестиционного развития макрорегиона.

18 ноября 2026 года правительство России одобрило пакет законопроектов о создании Единой территории опережающего развития (ЕТОР), а 19 ноября документы внесли на рассмотрение Государственной думы. Новый режим планируется запустить с 1 января 2027 года. Он должен объединить действующие механизмы поддержки инвесторов и установить единый подход к реализации новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Среди предусмотренных мер — льготы по налогам на землю и имущество, а также по налогу на прибыль и страховым взносам для соответствующих проектов с объемом инвестиций от 100 млн рублей. Предполагается также применение режима свободной таможенной зоны, предоставление земельных участков без торгов и сопровождение инвесторов по принципу «одного окна». При этом ранее заключенные соглашения с действующими инвесторами должны сохранить силу на прежних условиях.

Еще одним направлением станет создание специальных правовых условий для испытания и внедрения современных технологий, включая беспилотные системы, промышленную робототехнику и искусственный интеллект. Предполагается, что новый режим позволит расширить возможности для реализации промышленных и технологических проектов, в том числе с участием зарубежных инвесторов.

Развитие цифровых технологий и международное сотрудничество

Цифровизация международной торговли стала одним из важных направлений обсуждения на саммите АТЭС в Шэньчжэне. По итогам встречи участники одобрили рамочную программу сотрудничества в области цифровизации торговли на 2027–2030 годы. Документ предусматривает развитие электронного документооборота, совершенствование цифровых таможенных процедур и расширение использования электронных подписей в международных коммерческих операциях.

Отдельное внимание уделяется электронным счетам, трансграничным платежам и обмену информацией между участниками торговли. Эти меры направлены на сокращение времени и затрат, связанных с оформлением внешнеторговых операций, а также на упрощение взаимодействия между предприятиями, перевозчиками и государственными ведомствами. Сотрудничество в рамках программы будет осуществляться на добровольной основе с учетом возможностей и национальных приоритетов участников АТЭС.

Для России цифровое направление представляет интерес не только с точки зрения организации торговли, но и в области продвижения собственных технологических решений. На Деловом саммите АТЭС, Путин сообщил, что российские платформы городских сервисов представлены примерно в 40 странах мира. Он также отметил развитие электронной торговли, цифровых государственных услуг и отечественных технологий искусственного интеллекта. Помимо программы цифровизации торговли, участники саммита приняли документ, посвященный применению современных технологий для экономического развития и повышения занятости. В нем рассматриваются вопросы подготовки и переподготовки специалистов, поддержки малого и среднего бизнеса, внедрения новых решений на предприятиях и адаптации работников к изменениям рынка труда.

Сотрудничество в энергетическом секторе

Энергетика занимает важное место в экономических отношениях России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия поставляет на азиатские рынки нефть, природный газ и другие энергетические ресурсы. Одной из задач остается обеспечение стабильности поставок с учетом потребностей зарубежных потребителей. На саммите АТЭС Путин отметил вклад российских энергоносителей в обеспечение энергетической безопасности региона и подтвердил готовность России развивать взаимодействие в этой сфере.

Помимо традиционных поставок углеводородов, перспективным направлением остается атомная энергетика. Россия предлагает зарубежным партнерам технологии и оборудование для мирного использования атомной энергии. Такое сотрудничество включает строительство атомных электростанций, подготовку специалистов и техническое обслуживание объектов. В частности, госкорпорация «Росатом» участвует в реализации проектов атомной энергетики в Китае и Индии.Энергетическая тематика получила отражение и в итоговой декларации АТЭС.

Участники саммита подчеркнули необходимость обеспечения надежного, бесперебойного и доступного энергоснабжения. Особое внимание было уделено устойчивости поставок, безопасности энергетической инфраструктуры и взаимодействию производителей и потребителей энергоресурсов. В документе также отмечается значение как традиционных, так и низкоуглеродных источников энергии. При этом выбор структуры энергоснабжения остается за отдельными экономиками с учетом их национальных приоритетов.

Сотрудничество в сельском хозяйстве и продовольственной сфере

Россия остается одним из крупнейших участников международной торговли зерном и минеральными удобрениями, поставляя продукцию на зарубежные рынки. На Деловом саммите АТЭС Путин отметил роль российского экспорта в обеспечении продовольственной безопасности региона. По словам президента, российская продовольственная продукция поставляется более чем в 160 стран мира. При этом Россия заинтересована в увеличении объемов и расширении географии поставок сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перспективы этого направления связаны прежде всего со спросом со стороны зарубежных покупателей и конкурентоспособностью российских производителей.

Вопросы продовольственной безопасности получили отражение и в итоговой Шэньчжэньской декларации АТЭС. Участники саммита подтвердили заинтересованность в повышении производительности сельского хозяйства, укреплении устойчивости продовольственных систем и внедрении современных аграрных технологий. Особое внимание было уделено безопасности и качеству продовольствия, сокращению потерь продукции при производстве и хранении, а также уменьшению пищевых отходов. Кроме того, участники форума поддержали развитие сельских территорий и расширение возможностей для предприятий агропродовольственного сектора.

Перспективы экономического сотрудничества

Итоги саммита АТЭС в Шэньчжэне подтвердили заинтересованность участников в дальнейшем развитии экономических связей и создании благоприятных условий для международного бизнеса. Для России важными задачами остаются укрепление позиций на азиатских рынках, расширение инвестиционных возможностей и участие в совместных проектах. Принятые на саммите документы определяют общие направления взаимодействия, однако не предусматривают утверждения конкретных российских проектов и объемов их финансирования. Развитие экономического партнерства будет зависеть от практической реализации намеченных инициатив, спроса на региональных рынках и заинтересованности предприятий в совместной работе.