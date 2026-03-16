Покушение на Макрона: что президент Франции делает в Сирии?

Покушение, восстановление дипломатических миссий, договоренности на сотни миллионов долларов, возвращение замороженных активов - все это итоги визита французского президента в Сирию, состоявшегося накануне саммита НАТО в Анкаре. Зачем Эммануэль Макрон отправился в Дамаск, кто пытался его убить и чем завершились переговоры с руководством Арабской Республики?

Зачем Макрон прилетел в Сирию?

Эммануэль Макрон - второй европейский лидер после президента Урсулы фон дер Ляйен, кто посетил Сирию после падения режима Башара Асада: 6-7 июля лидер Франции прибыл с официальным визитом в Арабскую Республику накануне саммита НАТО в Анкаре. Это первый визит французского президента в Дамаск с 2009 года. В свою очередь новый сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа, который стал президентом после победы над режимом Асада в 2024 году, побывал во Франции в прошлом году. Визит Макрона в Сирию носит далеко не символический характер: французский лидер прямо заявил, что Париж готов активно сотрудничать с Дамаском. Подтверждением слов Макрона служит тот факт, что вместе с ним в Сирию отправились представители крупнейших французских корпораций, в том числе энергетической TotalEnergies, аэрокосмической Airbus, оборонной Thales, транспортной CMA CGM и других.

Покушение на Макрона

Первый день визита прошел относительно спокойно: Макрона вместе с министром иностранных дел Франции, Жаном-Ноэлем Барро, встретил Ахмед Аш-Шараа, вместе они побывали в исторической части Дамаска, после чего французская делегация отправилась в отель Four Seasons. Утро следующего дня, 7 июля, началось с покушения на французского президента.

Два взрыва прогремели рядом с отелем, в котором остановился президент, в самом центре города. Самого Макрона в отеле на тот момент уже не было: он направлялся в президентский дворец и даже не слышал взрывов. Сработали два самодельных взрывных устройства: одно находилось в мусорном баке, а другое рядом с машиной скорой помощи неподалеку. Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что устройства были найдены раньше, чем они взорвались, однако обезвредить их не удалось. В результате, от взрывов пострадали 18 человек.

Кто хотел убить Макрона?

На данный момент информации о том, кто и как заложил взрывные устройства рядом с отелем, в котором останавливался Эмманюуль Макрон, очень мало. Военные эксперты считают, что заложены примитивные устройства были ночью после прибытия лидера Франции с целью спровоцировать волнения и испортить образ новой Сирии. На данный момент, ни одна террористическая группа или ячейка не взяла на себя ответственность за теракт. Эмманюэль Макрон, в свою очередь, на совместной пресс-конференции с Аш-Шараа после взрывов заявил, что осознает проблемы безопасности в стране, которые, однако, власти пытаются решить. По словам французского президента, ”некоторые группы” всеми силами пытаются не допустить полное возвращение Сирии в международную систему.

Итоги визита Макрона в Сирию

Визит Макрона в Дамаск был краткосрочным, но плодотворным: главы двух государств объявили об открытии новой главы в отношениях, договорились назначить послов, а также расширить сотрудничество в сфере политики, экономики и безопасности. Макрон подтвердил приверженность Франции единой и неделимой Сирии, а также готовность его страны содействовать укреплению безопасности и возрождению экономики Арабской Республики. В рамках экономического сотрудничества были достигнуты договоренности:

в сфере здравоохранения;

по развитию структуры Центрального банка Сирии;

по развитию сектора гражданской авиации и грузовых авиаперевозок;

по восстановлению инфраструктуры в Хомсе;.

Также администрация Макрона сообщила о том, что страна начала процесс по возвращению Сирии $58 млн, изъятых у Рифата Асада, дяди бывшего президента Сирии, Башара Асада, в рамках судебного разбирательства, продолжавшегося более 10 лет.

Чем важен визит Макрона в Сирию?

Париж - один из главных сторонников новой власти в Сирии. Макрон был одним из тех, кто активно убеждал США снять санкции с Арабской Республики, он также играет роль посредника между Сирией и Израилем. Для Франции важно иметь Сирию в качестве союзника в интересующем ее регионе Восточного Средиземноморья по нескольким причинам:

Сирия интересна Франции с точки зрения логистики и торговли, как страна, через которую можно контролировать маршруты, соединяющие европейские рынки с ближневосточными и азиатскими; Сирия привлекательна с точки зрения запасов нефти и газа; стабильная и экономически устойчивая Сирия даст Франции возможность вернуть в страну десятки тысяч сирийских мигрантов; разрушенная войной Сирия - возможность для французских компаний получать выгодные контракты.

Для Сирии партнерство с Францией, как и практически с любой другой страной, которая готова оказывать содействие ее восстановлению, тоже крайне важно. Поддержку Сирии оказывают региональные государства, в том числе Турция и Саудовская Аравия, однако с точки зрения международной интеграции связи с Францией для Арабской Республики исключительны: они открывают страну для других потенциальных международных партнеров и инвесторов.