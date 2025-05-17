Как Эрдогану удалось усмирить Рабочую партию Курдистана?

Турецкий президент преподносит начавшееся на прошлой неделе разоружение РПК как победу всей нации.

В процессе сворачивания Рабочей партии Курдистана, с которой власти Турции вели вооруженную борьбу почти 50 лет, начался важный этап. 11 июля в иракском городе Сулеймания состоялась первая акция сложения оружия членами РПК, а сегодня, 14 июля, стали известны сроки полного разоружения РПК - оно завершится до сентября. Процесс будет контролировать Национальная разведывательная организация (MIT).

По информации газеты Yeni Şafak, этапы сдачи оружия курдскими боевиками не будут освещаться в СМИ, а передавать оружие они будут в специальных местах в северных районах Ирака. Руководству РПК будет запрещено находится в приграничных с Турцией областях Ирака и Сирии. Они смогут уехать в третьи страны, но им не будет позволено размещаться там массово.

Идущий в Турции, Ираке и Сирии исторический процесс разоружения и роспуска РПК берет свое начало в конце прошлого года. Еще в октябре союзник Партии справедливости и развития (ПСР) по правящей коалиции - Девлет Бахчели (лидер Партии национального движения) обратился к Абдулле Оджалану. От сидящего с 1999 года на острове-тюрьме руководителя РПК Бахчели потребовал выступить в турецком парламенте и распустить свою террористическую структуру.

После этой инициативы начались переговоры между турецкими властями и курдами. В качестве посредника выступили представители легальной прокурдской Партии народного единства и демократии (DEM), которые встречались как с членами ПСР и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, так и с Оджаланом. Одной из знаковых встреч стали переговоры 24 октября, которые с лидером РПК провел депутат от DEM и племянник Оджалана Рихи Омер. На следующей встрече с DEM руководитель РПК согласился "внести необходимый позитивный вклад в новую парадигму", продвигаемую Эрдоганом и Бахчели.

Уже в феврале он расставил все точки над i. Оджалан призвал сторонников РПК сложить оружие. После этого члены и остающиеся на свободе лидеры группировки провели совещания и решили поддержать призыв Оджалана о самороспуске. В мае РПК на съезде объявила о прекращении полувековой войны с Турцией.

Президент Турции преподносит процесс разоружения и роспуска РПК не как победу своей власти над курдами, а как "победу всей Турции", которая относится ко всему населению страны, поскольку теперь стране больше не угрожают теракты со стороны Рабочей партии Курдистана.

"Турция победила, моя нация победила. Победил каждый из 86 млн наших граждан, турок, курдов и арабов"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Выступая в день начала разоружения РПК 12 июля, Эрдоган дал понять, что от взаимной борьбы этносов Турции страдают только они сами: "когда турки, курды и арабы отдаляются друг от друга, наступает поражение". В той же речи Эрдоган еще раз напомнил, что целостность Турции нерушима и Анкара не будет идти на федерализацию или предоставление автономии курдам. Не забыл он отметить, что Турция смогла искоренить терроризм - "стена террора рушится".

Переоценить масштаб идущего процесса для Турции невозможно. Сложно даже сказать, какая из внутри- и внешнеполитических проблем беспокоила Эрдогана и его предшественников больше, чем борьба с РПК и угроза возникновения "Турецкого Курдистана". Сколько терактов было организовано в Анкаре и Стамбуле, сколько простых граждан и военных погибло в них? По самым скромным оценкам речь идет о 40 тыс человек, по другим сведениям, счет шел на сотни тысяч. Курдская проблема доставляла головную боль Турции не только на ее собственной территории. Война США в Ираке 2003 года и начало Гражданской войны в Сирии в 2011 году создали условия для процветания РПК в двух арабских странах, откуда через границу они угрожали безопасности Турции.

Эксперты сейчас ломают голову, главным образом, над одним вопросом. Как стало возможным победить РПК? Неужели престарелый Оджалан (76 лет) устал от политической борьбы? Ответ кроется в реальной политике и балансе сил. За время правления Эрдогана турецкая армия заметно усилилась. Анкара стала ведущим игроком на Ближнем Востоке. В 2018-2019 годах ВСТ нанесли сокрушительно поражение сирийскому филиалу РПК в лице YPG на севере Сирии. Смена власти в Дамаске в 2024 году изменила ситуацию. Если до свержения Башара Асада Сирия была расколота на три части (правительство, оппозиция и курды), то после курды остались один на один с центральным правительством и не могли играть на противоречиях Асада и оппозиции.

Более того, с возвращением Дональда Трампа в Белый дом улучшились турецко-американские отношения. Трамп снова намекает на вывод сил из Сирии и хвалит Эрдогана. Турция после смены режима стала ведущим игроком в Сирии. Карты курдских боевиков заметно ослабли. Кроме того, в последние два года Эрдоган начал активно заходить в Ирак. Состоялись два государственных визита - турецкого президента в Багдад и иракского премьера Мухаммеда Шиа Ас-Судани в Анкару. Турция реализует с Ираком проект "Дорога развития", который соединит Стамбул с Персидским заливом.

Если Эрдоган в сентябре завершит процесс разоружения РПК - а все к этому идет - он пропишет свое имя золотыми буквами в турецкой истории. Даже оппозиционеры из Народно-республиканской партии (CHP) в душе будут ему благодарны, так как президент избавил страну от экзистенциальной угрозы, с которой не могли справиться их лидеры.

Лично для себя турецкий президент обеспечивает еще одну внутриполитическую победу. Ведь в моменты нестабильности, противостояния с оппозицией и кризиса лиры РПК могли отвлекать силы центральной власти. На внешнеполитической арене Эрдоган получит новые аргументы, чтобы позиционировать себя как сильного лидера, добивающегося своих целей.