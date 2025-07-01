Разоружение РПК завершится к сентябрю

Процесс разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, по данным СМИ, продлится еще примерно в течение полутора месяцев, а проводиться он будет под непрерывным контролем турецкой разведки.

Запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) предстоит успеть разоружиться в течение максимум полутора месяцев, сообщают турецкие СМИ.

Процесс должен быть обязательно завершен к сентябрю, а контролировать его ход будет Национальная разведывательная организация Турции, пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники в турецких спецслужбах.

Издание уточняет, что, в отличие от первого, символического этапа сдачи оружия и его уничтожения, все последующие шаги освещать в СМИ не планируется. Рядовые боевики будут сдавать оружие в указанных районах на севере Ирака. А вот руководство РПК, численность которого достигает около 250 человек, не сможет находиться в Ираке и Сирии, так как эти страны имеют границы с Турцией. Вместо этого им разрешат поехать в третьи страны, но и там будут ограничения – исключается их массовое проживание.

Напомним, 11 июля первая группа курдских боевиков в составе 30 человек сдала оружие в рамках согласованного ранее процесса разоружения.