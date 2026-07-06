Первый визит - в РФ: Пашинян продолжает балансировать

Премьер Армении заверил российского коллегу на встрече в Екатеринбурге, что Ереван заинтересован в продолжении сотрудничества с ЕАЭС. Искреннее ли это намерение или только вопрос времени, поскольку Армению пока не берут в Евросоюз?

Поездка армянского премьера Никола Пашиняна на "Иннопром" в Екатеринбурге стала его первым зарубежным визитом после победы на парламентских выборах. Это политический сигнал. Хотя Пашинян ориентирован на Евросоюз, но введенные ограничения по поставкам сельхозпродукции в Россию нужно отменять уже сейчас. Поэтому в Брюссель он ехать не спешит. В условиях нарастающего давления выбора между ЕАЭС и ЕС армянский премьер пытается продолжить игру в многовекторность.

Сам визит начался с подчеркнуто неформальной ноты. Никол Пашинян, активно использующий социальные сети как инструмент политической коммуникации, перед вылетом записал видео под песню Валерия Меладзе "Красиво", пожелав "доброго утра" и заявив, что "всех любит". Уже из Екатеринбурга в его ленте появился ролик из аэропорта Кольцово: премьер вышел из самолета в ярком образе — с золотым галстуком и в шляпе, а встречали его очень гостеприимно — с хлебом и солью. При этом за внешней легкостью и юмором скрываются весьма сложные дилеммы геополитического выбора.

Формальная часть визита оказалась достаточно содержательной. В Екатеринбурге Никол Пашинян провел переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, продолжавшиеся около полутора часов. Российскую делегацию представляли ключевые фигуры экономического блока — от вице-премьера Алексея Оверчука до главы "Росатома" Алексея Лихачева и руководителя РЖД Олега Белозерова. Сам состав участников подчеркивал, что речь идет не столько о политике, сколько о конкретных экономических вопросах.

И это неудивительно. В последние месяцы российско-армянские отношения столкнулись с заметным напряжением в торговой сфере. Россельхознадзор последовательно вводил ограничения на поставки армянской продукции — от цветов и овощей до фруктов и рыбы. Для Армении, значительная часть экспорта которой ориентирована на российский рынок, такие меры имеют чувствительный характер. Это прямой удар по ВВП республики. Пашинян прямо обозначил этот контекст на переговорах: "В последнее время появились некоторые проблемные вопросы. Конечно же, надеюсь, что обсудим и решим эти вопросы… надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы". Тем самым он фактически подтвердил, что приехал на Урал в надежде убрать торговые рестрикции.

В то же время армянский премьер старался не обходить и политические вопросы. Пашинян старался доказать, что не намерен выводить свою страну из ЕАЭС, хотя трудно себе представить, как это возможно при желании вступить в Евросоюз. "Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией, заинтересована в участии в ЕАЭС", — заявил он, добавив, что важно, чтобы механизмы союза "работали в плановом режиме".

Со своей стороны Михаил Мишустин подчеркнул значимость России как экономического партнера Армении: "Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов Армении". Он также обозначил ожидания Москвы — сохранение благоприятных условий для российских компаний и "поступательное развитие отношений в духе дружбы и взаимного уважения".

Однако за этими дипломатическими формулировками и попытками сохранить видимость партнерства все равно скрывается геополитическая неопределенность и даже напряженность. Чтобы ни говорил Пашинян и как бы Россия ни объясняла ему преимущества двустороннего партнерства, возвращаясь домой армянский премьер все равно будет продолжать вести работу на сближение с ЕС. До вылета в Екатеринбург он успел принять в Ереване главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, у которой попросил ускорить установление безвизового режима. Фон дер Ляйен пообещала создать беспошлинный режим для 90% армянского экспорта и всецело поддержать Ереван.

Армения в последние годы демонстрирует устойчивое стремление к сближению с Европейским союзом. В прошлом году в стране был принят закон о начале процесса подготовки к вступлению в ЕС, а сам Пашинян недавно заявил, что сценарий резкого отказа от европейского вектора, подобный 2013 году, невозможен.

Именно это вызывает нарастающее раздражение в Москве. Российская сторона уже неоднократно давала понять: совмещение членства в ЕАЭС и движения в сторону ЕС нереализуемо. По итогам саммита ЕАЭС в Астане даже прозвучала идея о необходимости референдума в Армении по этому вопросу. Пашинян пока референдум проводить не торопится. "Вы знаете, сначала мы должны быть кандидатом или должны официально обратиться в ЕС для вступления. Пока такого нет, нет и вопроса проведения референдума", - заявлял ранее армянский премьер.

В этой ситуации визит Пашиняна в Екатеринбург выполняет задачи выиграть время и снизить напряжение. С одной стороны, он демонстрирует Москве готовность к диалогу, подчеркивает приверженность ЕАЭС и пытается решить конкретные экономические проблемы. С другой — не отказывается от европейского курса, который рассматривает как долгосрочную стратегию.

Фактически речь идет о классической политике балансирования, но в условиях, когда пространство для маневра стремительно сужается. Экономическая зависимость от России остается высокой: Москва — ключевой торговый партнер, инвестор и энергетический игрок в Армении. При этом политическая логика внутри страны и внешние стимулы подталкивают Ереван как минимум к диверсификации внешних связей, а как максимум - к вступлению в ЕС.

Визит показал, что Ереван пока не готов делать окончательный выбор между ЕС и ЕАЭС, и будет стремиться сохранить рабочие отношения с Россией, минимизировать экономические риски и одновременно продолжать европейское сближение.

Результат процесса и стараний Пашиняна зависит от того, готова ли Москва пойти ему навстречу или же в Кремле придут к выводу, что нет смысла делать "подарки" партнеру, который при удобном случае переедет в Евросоюз.