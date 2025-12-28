Отношения Ирана с Россией: внутренние противоречия на фоне внешнего давления

Михаил Богданов

Запад требует от Ирана разорвать отношения с Россией в обмен на ядерный диалог и смягчение санкций, но Тегеран публично заявляет о движении к «институционализации стратегического сближения» с Москвой. За этим внешнеполитическим противостоянием скрывается сложная внутренняя борьба в иранском политическом истеблишменте.

Напряженность вокруг иранского вопроса достигла нового уровня. Европа выдвигает ультиматум: разрыв с Москвой как цена за возвращение к ядерным переговорам. Однако официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявляет, что страна рассматривает союз с Россией как «долгосрочный фактор собственной безопасности». Этот публичный спор обнажает глубокий раскол внутри самого иранского руководства, где сторонники и противники сближения с Россией ведут непрерывную борьбу за влияние.

Публичный курс: стратегическое партнерство

Вопреки внутренним разногласиям, официальная линия Тегерана демонстрирует твердую приверженность союзу с Москвой. В 2025 году Иран и Россия подписали и ввели в действие Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое, по данным российского МИД, открыло «новый этап» в отношениях. Реализуется соглашение о преференциальной торговле, расширяется сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.

Министры иностранных дел Сейед Аббас Аракчи и Сергей Лавров подписали программу консультаций на 2026-2028 годы, закрепив интенсивный график взаимодействия. Рост товарооборота, совместные проекты в энергетике, на транспорте и в сфере безопасности формируют прочную ткань отношений, которую сложно разорвать одним решением.

Закулисная борьба: «антироссийская» фракция в иранском истеблишменте

Несмотря на публичную риторику, значительная часть иранского государственного аппарата, особенно в МИДе, придерживается крайне антироссийской позиции. Согласно инсайдерской информации, в высших эшелонах власти сформировалась влиятельная группа, выступающая против углубления связей с Москвой.

Силовые структуры

Оппозиция присутствует в высшем командовании Корпуса стражей исламской революции (КСИР), армии и полиции. В их числе — высокопоставленные командиры, отвечающие за координацию и оперативное руководство:

заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал Ахмад Вахиди

главнокомандующий КСИР, бригадный генерал Мохаммад Пакпур

заместитель по координации в Армии бригадный генерал Хабиболла Сайари

командующий силами правопорядка бригадный генерал Ахмад Реза Радан.

Правительство и Совет национальной безопасности

Ряд ключевых министров, вице-президенты и исполнительный аппарат правительства, а также представители в СНБ также относятся к критикам сближения. Среди них

влиятельный государственный деятель Мохаммад Джавад Зариф

первый вице-президент Мохаммад реза Ареф

министр нефти Мохсен Пакнежад

министр внутренних дел Эскандар Момени

министр культуры Аббас Салехи

глава Организации по охране окружающей среды Шина Ансари

исполнительный заместитель Совета национальной безопасности Мохаммад Джавад Куливанд.

Аппарат Министерства иностранных дел

Парадоксально, но даже внутри дипломатического ведомства, отвечающего за реализацию внешней политики, ряд заместителей министра и ключевых чиновников занимают жесткую антироссийскую позицию:

пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи

заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи

заместитель министра иностранных дел по консульским вопросам Вахид Джалалзаде

заместитель министра иностранных дел по правовым вопросам Казем Гарибабади.

Мотивация этой группы сложна и многослойна. Она проистекает из исторического недоверия, опасений по поводу потери внешнеполитической самостоятельности в тени сильного союзника, а также из надежд части элит на возможное сближение с Западом как путь к снятию санкций и технологическому развитию.

«Ось сопротивления» и глобальная перестройка: контекст выбора

Решение Ирана не ограничивается двусторонними отношениями. Оно вписано в более широкий контекст региональной и глобальной конфронтации. «Ось сопротивления» — сеть региональных союзников Тегерана — переживает период «стратегического затишья» и перегруппировки. В то же время Иран, находясь под давлением западных санкций, видит в России и Китае гарантов сохранения своего экономического и политического веса.

Ультиматум Запада ставит Иран перед стратегическим выбором: либо ориентация на европейское направление с непредсказуемым результатом, либо консолидация в лагере незападных центров силы. Выбор в пользу последнего уже сделан. Это подтверждается совместным противостоянием санкциям и координацией в таких форматах, как БРИКС и ШОС.

Внешняя неопределенность только укрепляет позиции сторонников жесткой линии. Аналитики указывают, что ключевым событием 2026 года для Ирана может стать непредсказуемое решение администрации Трампа, что делает опору на «проверенных» союзников еще более привлекательной.