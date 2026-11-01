Новый вектор развития ОТГ. Итоги саммита в Анкаре

Игорь Митрофанов

30 октября 2026 года в Анкаре прошел 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) под девизом «Тюркский век: единство в языке, мысли и деле». В саммите приняли участие президенты Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов участвовал в статусе наблюдателя.

Азербайджана на саммите представлял министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Новым генеральным секретарем организации стал представитель Узбекистана Мирвохид Азимов, сменивший на этом посту Кубанычбека Омуралиева. Турция приняла председательство в ОТГ от Азербайджана. Принято решение провести следующий саммит организации в Узбекистане в 2027 году.

Накануне открытия саммита вышла в свет статья президента Турции под названием «Век тюркского мира: от солидарности к интеграции» опубликованная в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркменистане и Венгрии. Ключевые идеи, заложенные в статье, стали основой официальной позиции Анкары в ходе работы саммита.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что XXI век станет «Веком тюркского мира»:

Наша главная задача — увенчать долговечными достижениями идею единства, которую мы веками хранили в сердцах, и оставить будущим поколениям наследие еще более могущественного во всех отношениях тюркского мира»

Для реализации этой миссии необходимо продвигаться по пути тюркской интеграции, создавая не только совместные проекты, но и постоянно действующие институты организации, расширять поле ее деятельности. Именно этот акцент турецкого лидера создал дискуссионное поле в вступлениях участников саммита.

Встреча в Анкаре продемонстрировала различие подходов во взглядах стран-участниц на ключевые направления дальнейшего развития ОТГ. Президенты Казахстана и Узбекистана в своих выступлениях солидарно обращали внимание на необходимости более широкого сотрудничества организации с внешними странами-партнерами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил Организации тюркских государств начать сотрудничество с третьими странами в формате «ОТГ плюс» со встреч отраслевых министров. Он отметил, что подобные встречи должны быть направлены на реализацию совместных проектов в торговле, транспорте и инвестициях.

Экономический интерес Ташкента к деятельности ОТГ подчеркивался узбекским лидером неоднократно, а в последнее время он обретает характер конкретных инициатив. Президент Узбекистан активно поддерживает создание Тюркского инвестиционного фонда и Тюркского банка развития, «Сеть логистических комплексов тюркских государств», «Цифрового тюркского коридора».

Еще одной инициативой Мирзиеева стало принятие программы «Тюркский мир — 100», охватывающей сто стратегических совместных инвестиционных и промышленных проектов, включая переработку редких минералов и локализацию производства оборудования для «зеленой» энергетики.

Местные эксперты достаточно высоко оценили результаты встречи в Анкаре, с одной оговоркой. Так, узбекский аналитик Отабек Акромов эксперт Центра прогрессивных реформ, комментируя итоги встречи президентов, отметил, что успешная реализация потенциала ОТГ будет возможна «лишь в том случае, если негласный лидер организации в лице Турции не будет стремиться выступать в качестве «большого брата» для остальных, перестанет политизировать повестку, к примеру, фокусируя внимание на кипрском вопросе, как это происходит в последнее время». Очевидно, что это мнение в определенной степени отражает и позицию официального Ташкента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность участия России в работе ОТГ — либо в формате «ОТГ+», либо в качестве наблюдателя. Он отметил исторические и культурные связи России с тюркскими народами, выразив мнение, что такое участие повысило бы авторитет объединения.

Важной частью выступления президента Казахстана стала заочная полемика с теми, кто стремится к политизации деятельности организации, развитии военных проектов. Токаев отметил, что базовая идея ОТГ – развитие совместных культурных, экономических, научных и образовательных проектов.

Президент Казахстана упомянул в своем выступлении проект «Алтай – колыбель тюркской цивилизации» (Большой Алтай – прародина тюрков), который уже несколько лет успешно реализуют ученые Барнаула, Горно-Алтайска и стран Центральной Азии. Подобные гуманитарные инициативы объединяют ученых из тюркских государств и регионов России, позволяя совместными усилиями создавать общую и неконфликтную историю зарождения тюркского этноса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 ноября прокомментировал выступление казахстанского лидера, отметив, что официального приглашения Россия пока не получала, но в целом участие страны в работе ОТГ было бы логичным и целесообразным — с учетом имеющихся исторических связей. При этом Песков подчеркнул: речь идет об участии России как государства в целом, а не отдельных ее регионов.

В этом контексте примечательно заявление заместителя председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Кюршада Зорлу:

Только государства, которые приняли один из тюркских языков или родственных языков в качестве государственного языка или официального языка, могут подать заявку на статус наблюдателя в ОТГ»

При этом политик высказал готовность развивать контакты ОТГ с тюркоязычными регионами России.

Становится понятен содержательный посыл выступления Дмитрия Пескова о возможном участии в проекте России как государства в целом, а не отдельных регионов, поскольку трудно представить столь откровенную и искусственную «сепарацию» культурно-гуманитарного или любого другого взаимодействия. Очевидно, что в Кремле ожидали подобной реакции со стороны турецких политиков на предложения Астаны.

В итоговой Декларации саммита было отмечено, что участники организации завершают подготовку Стратегии ОТГ на 2027–2031 годы - она должна стать следующим этапом реализации концепции «Видение тюркского мира — 2040». Продолжится работа над Договором о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств.