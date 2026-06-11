Куда ведет волна антисемитизма в Германии?

Антисемитизм в этом году нарастает во всей Европе, и наиболее тревожная ситуация сложилась в Германии, где число инцидентов юдофобии и отрицания Холокоста побило все рекорды. О том, что с этим делать, "Вестник Кавказа" поговорил с политологом Львом Спиваком.

Германская общественная организация RIAS, замеряющая уровень антисемитизма в ФРГ, на днях опубликовала отчет, согласно которому прошлый 2025 год поставил рекорд по числу антисемитских инцидентов в стране – 8725 случаев, что почти вдвое выше, чем в 2023 году. Таким образом, ежедневно в Германии происходило по 24 нападения или угрозы в адрес евреев.

Всего в течение года из-за ненависти к еврейской национальности в Германии было совершено 178 актов физического насилия. Также лично были озвучены за год 257 прямых антисемитских угроз насилием. Четыре преступления имели особо тяжкий характер, в том числе теракт у берлинского Мемориала жертвам Холокоста.

В качестве вопиющих примеров антисемитизма в Германии доклад RIAS приводит нападение на четверых членов еврейской общины в городе Кель в федеральной земле Баден-Вюртемберг и грабеж раввина в федеральной земле Гессен.

Порядка 43% случаев проявления антисемитизма в ФРГ приходится на интернет. Доходит до того, что пользователи соцсетей еврейского происхождения получают онлайн-угрозы убийства и фотографии емкостей с ядовитым газом "Циклон Б", использовавшимся в Холокосте.

RIAS обращает внимание на рекордный рост числа антисемитских акций со стороны ультраправых движений Германии – 807 случаев. К примеру, в Мекленбург-Передней Померании произошел инцидент с группой ультраправых активистов, устроивших антисемитский дебош в общественном транспорте.

В связи с этим RIAS фиксирует тенденцию нормализации юдофобии в Германии, обращая внимание на угрозу этого процесса не только для граждан ФРГ еврейского происхождения, но и для немецкой демократии в целом.

В правительстве Германии признают наличие этой проблемы в немецком обществе и политических кругах. Уполномоченный Бундескабинета по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн подчеркнул, что юдофобия напрямую угрожает правам, свободам и нравственному фундаменту ФРГ.

Антисемитизм как тенденция

Третий президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", политолог Лев Спивак в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на то, что антисемитизм в последние годы стал нарастать не только в Германии, но и в целом в Европе, однако на общеевропейском уровне подобный мониторинг не проводится.

"Эта ситуация не неожиданная – на протяжении всех последних лет мы видим, как растет антисемитизм не в одной Германии, но и в Испании, Италии, Великобритании. К примеру, на этой неделе в Барселоне суд принял к рассмотрению дело против писательницы Пилар Рахолы за ее поддержку Израиля. Это совершенно неприемлемо, однако это происходит", - прежде всего сказал он.

"На людях очень мощно сказывается антиизраильская пропаганда. Даже при том, что власти Германии вроде бы проявляют себя достаточно позитивно к Израилю, и ФРГ – не лидер по антисемитизму в Европе, но и там проявлений юдофобии становится все больше", - продолжил Лев Спивак.

"Конечно, ситуация в Германии нас беспокоит больше всего, поскольку среди всех стран Европы именно в ФРГ больше всего близких нам евреев-выходцев из СССР. Очень многие в свое время эмигрировали в Германию, и у каждого из нас там есть друзья и знакомые. Так что тенденция к росту антисемитизма в ФРГ беспокоит довольно сильно в личном плане", - отметил политолог.

Как снизить антисемитизм?

Эксперт подчеркнул, что рост антисемитизма является одним из последствий политических программ властей Евросоюза, в связи с чем ситуация может измениться только в результате смены правящих систем в европейских государствах. "Ничего не изменится в лучшую сторону, пока существующие либеральные правительства Европы, двуличные по своей сути и держащиеся за отжившие идеологии, проповедуют двойные стандарты. Мы это видим и на примере Израиля, и на примере Азербайджана, и на примере России – двойные стандарты являются нормой поведения европейских политиков", - пояснил он.

"Я думаю, что чаша весов должна качнуться в обратную сторону, и к власти рано или поздно придут умеренные политики. Люди все-таки видят, что происходит вокруг них. Проблема в том, что в основном мы видим в информационном поле радикально настроенную часть населения: политические активисты всегда радикальны независимо от того, крайне левые они или крайне правые. Граждане с более умеренными, спокойными, нормальными жизненными позициями, как правило, менее активны – но рано или поздно их терпение кончается, они начинают высказываться против дестабилизирующих их жизнь тенденций", - сообщил Лев Спивак.

"Я думаю, что политические процессы в Европе будут очень сильно меняться в ближайшее время. Мы уже увидели, как в Словении пришло правительство с прямо противоположными взглядами. На примере Венгрии мы наблюдали, как провалились попытки еврочиновников провести во власть кого-то более левого: хотя Виктор Орбан проиграл, но новый премьер-министр Петер Мадьяр уже на следующий день после победы его партии на выборах объявил, что позиция Будапешта по ключевым вопросам европейской политики не меняется. Так что надежда на спад антисемитизма в Германии и Европе в целом еще не потеряна и разумный взгляд на жизнь все-таки восторжествует", - заключил политолог.

Антисемитизм в ЕС

Отметим, что исследование ЮНЕСКО этого года показало, что более 75% учителей в школах страх Евросоюза регулярно становятся свидетелями проявления антисемитизма среди учеников, что говорит о культивации антисемитских настроений в европейских семьях, а также среди своих коллег. Гендиректор ЮНЕСКО Халед аль-Анани в связи с этим подчеркивал, что язык ненависти к евреям, включая отрицание Холокоста, достигает сегодня сверхвысокого уровня, невиданного со времен Второй мировой войны.

В свою очередь, социологическая служба Еврокомиссии – Евробарометр – отмечает, что свыше 50% европейцев называют юдофобию проблемой своих государств. Более всего обеспокоены антисемитизмом во Франции – 74% опрошенных, Швеции и Италии – по 73% и Германии – 71%. Почти всюду люди говорят, что антисемитские настроения в их странах только растут.

Тенденцию признают на общеевропейском уровне – в частности, об этом заявляла вице-президент Европарламента Софи Вильмес. Однако новых систематических мер для борьбы с антисемитизмом евроструктуры пока не выработали.