Мечеть Аль-Акса: что происходит с исламской святыней?

Что такое мечеть Аль-Акса, в чем ее важность и кто хочет получить над ней контроль?

Третья по важности святыня мусульман, мечеть Аль-Акса и место, на которой она стоит, Храмовая гора, важнейшая иудейская святыня, могут лишиться своего исторического статуса: соглашение между израильтянами и арабами, которое оставалось в силе на протяжении более полувека, может быть пересмотрено не в пользу последователей ислама.

Что такое Аль-Акса?

Мечеть Аль-Акса находится в Старом городе Иерусалима на Храмовой горе, считается второй древнейшей мечетью в мире (после Каабы) и третьей главной святыней ислама после мечети аль-Харам и Мечети Пророка. Название мечети переводится как ”самая отдаленная мечеть”, ее строительство началось в середине VII века и завершилось в начале VIII века. За свою историю мечеть неоднократно перестраивалась и реконструировалась, и почти весь XII век служила в качестве дворца для королей Иерусалима и штаб-квартирой тамплиеров. С начала XX века управление исламскими святынями Храмовой горы осуществляет Иерусалимский вакф - организация, членов которой назначает Иордан.

В чем важность Аль-Аксы для мусульман?

Аль-Акса - это не только мечеть, а целый комплекс исламских святынь, который находится на восточной стороне Старого города, южнее Львиных ворот. Площадь комплекса - 14 гектаров, и он включает в себя, кроме самой мечети Аль-Акса, мечеть Купол Скалы, мечеть Аль-Кибли, сеть дворов и святилищ, в том числе и под землей, а также школы. Важность Аль-Аксы для мусульман обусловлена тем, что именно сюда пророк Мухаммед совершил путешествие из Мекки, Исра, и здесь молился вместе с Адамом, Иисусом и другими посланниками Бога. В небеса пророк Мухаммед вознесся (Мирадж) с места, где находится Купол Скалы.

В чем важность Аль-Аксы для иудеев?

Комплекс Аль-Акса расположен на плато, где с X по VI вв. до н.э. стоял Первый храм в Иерусалиме, и Второй Храм, разрушенный римлянами в 70 году до н.э. Для евреев комплекс Аль-Акса - священнейшее место. Многие ортодоксальные последователи иудаизма считают, что Третий иерусалимский храм должен быть построен именно здесь.

Кроме того, на территории Аль-Аксы находится Стена Плача - единственная уцелевшая часть Второго храма и важнейшая святыня иудаизма.

Кто контролирует Аль-Аксу?

С XVI по XX век Иерусалим, в том числе комплекс Аль-Акса, находился под управлением Османской Империи, а в 1923 году, после ее распада, попал под контроль Британии. Аль-Аксой стал управлять Высший мусульманский совет через Иерусалимский вакф. В 1924 Совет передал управление исламской святыней, а также христианскими Храмом Гроба Господня и Храмом Вознесения, королю Хиджаза Хусейну ибн Али аль-Хашими, который ранее был хранителем Мекки и Медины. С тех пор Аль-Акса формально управляется Иерусалимским исламским вакфом, который подконтролен королю Иордании (сын Али Аль-Хашими стал основателем иорданской династии Хашимитов).

Что такое статус кво Храмовой горы?

В 1948 году Восточный Иерусалим, где находится Храмовая гора, на которой стоит комплекс Аль-Акса, в ходе Арабо-израильской войны был аннексирован Иорданией, а в в 1967 году в ходе Шестидневной войны - Израилем. С тех пор Израиль контролировал безопасность и доступ к святыне, а вакф занимался внутренними религиозными делами. В рамках мирного договора Израиля и Иордании от 1994 года, Тель-Авив признал контроль Иордании над иерусалимскими святынями. Это положение носит название статус-кво Храмовой горы. Согласно правилам статус-кво, немусульмане имеют право посещать Аль-Аксу в определенные часы, но им не позволено молиться на территории исламской святыни. Мусульманское управление получило право контролировать доступ, проведение богослужений и раскопки на месте, где находится комплекс.

Начало проблем

Проблемы со статус-кво Аль-Аксы начались после Второй интифады - восстания палестинских арабов - в 2000-2005 годах. В результате действий израильских властей контроль комплекса вакфом был ограничен, а израильским поселенцам был предоставлен к нему доступ. Со временем иудеи получили право проводить собственные ритуалы на территории Аль-Акса, что нарушает давние договоренности. При этом, раввины Израиля запрещают евреем находиться в Аль-Аксе, считая ее слишком священным местом. В основном молятся на территории исламского комплекса религиозные сионисты - ортодоксальные иудеи - и в том числе, министр нацбезопасности Израиля.

Что сейчас происходит с Аль-Аксой?

С приходом к власти нынешнего правительства Израиля в 2022 году, которое считается самым правым и религиозным за всю историю государства, а также после начала войны в Газе в 2023 году ситуация в отношении комплекса Аль-Акса усугубилась. Летом 2024 года крайне правый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что если бы у него была возможность, он был вместо мечети Аль-Акса на Храмовой горе построил синагогу.

В 2026 году с началом войны против Ирана ситуация усугубилась еще больше: израильские власти запретили палестинцам посещать пятничные молитвы в Аль-Аксе во время Рамадана, а 31 марта группа ортодоксальных иудеев попыталась принести жертву на Песах на территории комплекса. Вновь для посещения мусульман Аль-Акса была открыта спустя 40 дней ограничений, 9 апреля.

Новые планы на исламскую святыню?

В конце мая 2026 года издание Middle East Eye, ссылаясь на американские, иорданские, палестинские и арабские источники, сообщило, что в отношении комплекса Аль-Акса у США и Израиля появились новые планы. По их сведениям, в рамках плана, одобренного зятем Дональда Трампа, Джаредом Кушнером и американским послом в Израиле, Майком Хакаби, израильское правительство намерено лишить Исламский вакф права управлять мусульманской святыней и провозгласить Аль-Аксу мультирелигиозным центром с полным доступом к нему иудеям.

По словам американских источников, видение будущего Аль-Аксы Дональдом Трампом еще более радикальное: он хочет превратить комплекс в туристическую достопримечательность всех трех авраамических религий. Те же источники добавили, что Бахрейн, Египет, Марокко и ОАЭ в курсе планов Вашингтона. Арабские источники заявляют, что Иордания резко против планов полностью изменить существующий статус-кво, как и Саудовская Аравия, и настаивает на сохранении арабской, исламской и христианской идентичностей в том виде, в котором они представлены в настоящий момент.

По сообщениям Middle East Eye, в начале июня израильские власти заблокировали доступ к четырем объектам комплекса Аль-Акса, расположенным по четырем сторонам его территории.

Как на происходящее реагируют мусульманские страны?

Страны с мусульманским большинством осуждают любые противоправные действия в отношении мечети Аль-Акса. В частности, после недавнего штурма комплекса радикальными израильскими активистами, которые ворвались на его территорию, установили флаг Израиля, спели гимн страны и исполнили свои молитвы, Катар, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ, Индонезия, Пакистан, Египет и Турция осудили продолжающиеся вторжения в мечеть, назвав их провокационными и нарушающими международное право, резолюции ООН, а также исторический и правовой статус-кво в отношении святых мест Иерусалима. Примечательно, что среди раскритиковавших действия Израиля, одна из стран-партнеров, ОАЭ. Хватит ли международного порицания для того, чтобы остановить происходящее в комплексе Аль-Акса, на сегодняшний день неизвестно.