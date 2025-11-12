Кая Каллас бьет своих, чтобы лишить Грузию "Мечты"

Грузинские власти продолжают проводить суверенный внутренний и внешний курс, но все еще не отказались от евроинтеграции. Официальный Тбилиси реагирует на любые выпады ЕС, считая их "стратегической ошибкой".

Именно так, стратегической ошибкой, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили охарактеризовала намерение Брюсселя отменить безвизовый режим для граждан Грузии. Вопрос стал актуальным еще 14 июля. Тогда Еврокомиссия отправила письмо в грузинский МИД с предупреждением, что если Тбилиси не отменит закон о защите семейных ценностей 2024 года. то последуют определенного рода санкции. Брюссель поставил дедлайн - до конца августа. В Грузии отметили, что не собираются упразднять ни этот закон, ни какой-либо еще, а рекомендацию Еврокомиссии назвали попыткой шантажа.

Сейчас конец ноября, то есть все европейские дедлайны уже просрочены. "Грузинская мечта" так и не пошла на поводу у ЕС, так что визы для поездок граждан Грузии в страны Шенгенской зоны теоретически могут ввести в любой момент.

"Грузия проделала много шагов для того, чтобы необходимые требования для безвизового режима были удовлетворены, чтобы наши граждане без всяких преград путешествовали в странах Евросоюза. Я бы сказала так, если это решение (отмена безвизового режима - прим. ред.) будет принято со стороны ЕС, это будет огромной стратегической ошибкой", - сказала Бочоришвили в интервью грузинскому Первому каналу.

Отмена безвиза для простых граждан - это новый уровень санкционной эскалации между Тбилиси и Брюсселем. В начале года совет ЕС уже принял аналогичное решения для грузинские дипломатов и госчиновников. Еще раньше, в ноябре 2024 года, ЕС заморозил отправку 120 млн евро помощи властям в Грузии и перенаправил их на "поддержку гражданского общества". Решение стало реакцией на победу "Грузинской мечты" на парламентских выборах, которую Брюссель не считает честной, а также на "откат от демократических стандартов" - имея ввиду принятие закона об иноагентах.

Наиболее масштабной санкцией ЕС на данный момент можно считать приостановку евроинтеграции Грузии. В отличие от Молдавии и Украины переговоры о вступлении Грузии еврочиновники не начинали. В ответ на вмешательство в выборы и давление премьер Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке интеграции в ЕС до 2028 года.

Прямое давление на Грузию пока не дает никаких результатов, а лишь отталкивает власти республики от Брюсселя и ослабляет влияние ЕС на Южном Кавказе. Но еврочиновники - неглупые люди. Они решили нанести ассиметричный удар. Поддерживая гражданское общество и простых грузин, которые по мнению Еврокомиссии и Европарламента, недовольны откатом демократии, евробюрократы хотят ударить именно по ним. Приостановка безвизового режима, по расчетам инициаторов, должна взвинтить общественное недовольство и усилить потенциал очередного "майдана" в Грузии.

Одним из вдохновителей визовых ограничений выступает главный дипломат ЕС Кая Каллас. Еще в 2022 году, будучи премьер-министром Эстонии, она призывала Евросоюз в качестве реакции на СВО прекратить выдачу виз россиянам. "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека", - сказала она. С тех пор тезис стал очень популярным. Позже его развил предшественник Каллас на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сравнив Евросоюз с "цветущим садом", а весь остальной мир - с "джунглями". По сути, методика Каллас и Боррель в отношении России и Грузии - это манипулирование "мягкой силой".

Наряду с лидерами Польши и Прибалтики, Каллас выступает инициатором жестких мер против властей Грузии. 4 ноября она обвинила власти республики в отходе от демократии и ограничении основополагающих прав. "На данном этапе у Грузии нет реального пути в ЕС, если только условия не изменятся радикально. Теперь это страна-кандидат лишь номинально", - заявила она. Любопытно, что, подчеркивая, что "мы на стороне граждан" Грузии, требующих европейского пути, Каллас поддерживает отмену безвизового режима.

Сегодня, 27 ноября, Мака Бочоришвили обвинила Каю Каллас в блокировании европейских перспектив Грузии. "Кая Каллас и Марта Кос говорят, что поддерживают наше общество, европерспективы народа Грузии и хотят видеть Грузию в Евросоюзе. При этом им не нравится избранная этим народом власть, они критикуют ее курс и действия. Наш народ, 85% которого хочет членства Грузии в Евросоюзе, именно этой власти, "Грузинской мечте", доверил руководство страной. И я, и все мы хотим видеть Грузию в ЕС", – отметила глава грузинского МИД.

Было бы поверхностно говорить, что весь ЕС настроен против "Грузинской мечты". Венгерский премьер Виктор Орбан посетил Тбилиси сразу после прошлогодних парламентских выборов и поздравил Кобахидзе с победой. Франция, по словам Бочоришвили, "на самом высоком уровне направляет сигналы о необходимости восстановить диалог с Грузией". 6 ноября МИД Германии вернул посла Петера Фишера в Грузию. Франция и Германия - ведущие страны-члены ЕС. Однако, даже если они не спешат ужесточать санкции, то давать послабления "Грузинской мечте" Париж и Берлин явно не намерены.

С учетом такого положения дел попытки "Грузинской мечты" все же наладить диалог с ЕС, куда она стремится вступить, пока выглядят как Сизифов труд. Брюссель не хочет, чтобы негласный грузинский лидер, почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили собрал камни, а надеется, что он упадет.