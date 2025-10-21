Вестник Кавказа

ЕС упростит приостановку безвиза для отдельных категорий грузинских граждан

Послы стран Европейского союза приняли меры по упрощению приостановки безвизового режима для отдельных категорий граждан Грузии.

ЕС упростит приостановку либерализации визового режима для некоторых категорий владельцев грузинских паспортов, проинформировали СМИ.

Сообщается, что через 5 дней европейские министры утвердят соглашение, а уже 26 ноября состоится подписание в Европарламенте. Ожидается, что нововведения начнут действовать с декабря текущего года.

Уточняется, что нововведение станет одним из методов поддержания контроля над упрощением визового режима Евросоюза. В случае нарушения миграционных правил или существования угрозы безопасности, ЕС вправе приостановить безвиз.

