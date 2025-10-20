ЕС ищет способы не отменять безвиз с Грузией – Бочоришвили

Евросоюз не готов использовать вопрос отмены безвизового режима в качестве инструмента политического давления на Грузию. Соответствующее заявление сделала 21 октября глава МИЖ страны Мака Бочоришвили.
"Мы снова услышали, как вопрос безвизового режима используется в отношении Грузии. Снова увидели попытки применить язык шантажа и превратить политику безвизовых поездок в инструмент давления на нашу страну"
– глава МИД Грузии
По ее словам, все прекрасно видели, что направление, связанное с угрозой отмены безвиза и шантажом на этой основе, абсолютно беспочвенно.
Руководитель внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что возможное использование данного инструмента против Грузии может стать опасным политическим прецедентом и для других.
В связи с этим она отметила, что в ЕС сейчас пробуют найти определенные пути, чтобы избежать принятия решения об отмене безвизового режима с республикой.
"Стало ясно, что в ЕС нет готовности превратить безвизовый режим в инструмент политического принятия решений одним махом руки. Тем не менее мы видим, что поиски способов частично использовать этот вопрос в качестве механизма давления все еще продолжаются"
– Мака Бочоришвили