Отмена безвиза для Грузии станет ошибкой ЕС – Мака Бочоришвили

Глава МИД Грузии Бочоришвили призвала власти ЕС не совершать ошибку и не отменять безвиз в отношении грузинских граждан.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили высказалась о планах ЕС отменить безвизовый режим для граждан Грузии. По словам главы МИД, отмена безвиза станет стратегической ошибкой для Брюсселя. 

"Я все же надеюсь, что Евросоюз передумает и не будет наказывать грузинских граждан. Хотя очень сложно в условиях существующей сегодня европейской бюрократии надеяться на рациональные решения, видя столько иррациональных решений с их стороны"

– Мака Бочоришвили 

По словам Бочоришвили, действия властей ЕС не отвечают интересам евроальянса. 

Отметим, что ранее стало известно о намерении Брюсселя отменить безвиз для отдельных категорий грузинских граждан. Нововведения должны вступить в силу уже в декабре.

