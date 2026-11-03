Каковы шансы Армении вступить в Евросоюз?

На днях Никол Пашинян заявил, что Армения может подать заявление на вступление в Евросоюз в 2027-2028 годах. Расскажем, каковы реальные шансы вступления Армении в ЕС, какова процедура и какие трудности ждут Ереван на этом пути.

Какова процедура вступления в ЕС?

Для вступления в ЕС одной политической лояльности недостаточно. Процедура вступления закреплена в статье 49 Договора о Европейском союзе и состоит из четырех больших этапов:

Подача заявки

Армении предстоит подать заявку в Совет ЕС, который просит Еврокомиссию оценить, насколько кандидат соответствует Копенгагенским критериям (стабильная демократия, верховенство права, права человека и защита меньшинств, работающая рыночная экономика, способность принять все законодательство ЕС).

Присвоение статуса кандидата

Если Еврокомиссия даст положительную оценку, решение о предоставлении Армении статуса кандидата будет принимать Европейский совет. Все 27 стран-членов должны единогласно поддержать заявку.

Переговоры

Создается специальная комиссия, цель которой рамочные переговоры по шести тематическим кластерам:

верховенство права и правосудие

внутренний рынок

конкурентоспособность

экология

сельское хозяйство

внешние связи.

Переговоры идут на двусторонних межправительственных конференциях. Каждая глава закрывается только с положительной оценкой, на которую влияет скорость реформ и конкретные результаты демократического прогресса.

Присоединение

Когда все главы закрыты, Еврокомиссия дает заключение о готовности присоединения страны-кандидата. Его должны одобрить Европарламент (большинством голосов) и Евросовет (единогласно), а затем ратифицировать парламенты всех стран-членов и сам кандидат. Вступление происходит в дату, указанную в договоре, а до нее Армения получит лишь статус наблюдателя без права голоса.

На каком этапе вступления в ЕС находится Армения?

В марте 2025 года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления, в апреле его подписал президент. Это еще не заявка, а потому официального статуса кандидата у Армении пока нет. Между тем Европарламент в 2024 году большинством голосов поддержал идею рассмотреть кандидатский статус, а в декабре 2025-го была подписана новая стратегическая повестка (реформы, диверсификация торговли, энергетика, безопасность).

Что может замедлить процесс вступления в ЕС?

Экономическая развилка с ЕАЭС. Членство в ЕС и в Евразийском экономическом союзе юридически несовместимы. Это признают и Ереван, и Москва. Россия прямо требует определиться и предлагает Пашиняну провести референдум на эту тему. Нивелировать возможные шоковые последствия для экономики Армении придется ЕС, через комплекс мер (льготных условий) путем предоставления армянским товарам доступа на свои рынки. Очевидно, часть издержек ЕС будет вынужден компенсировать за свой счет.

Членство в ЕС и в Евразийском экономическом союзе юридически несовместимы. Это признают и Ереван, и Москва. Россия прямо требует определиться и предлагает Пашиняну провести референдум на эту тему. Нивелировать возможные шоковые последствия для экономики Армении придется ЕС, через комплекс мер (льготных условий) путем предоставления армянским товарам доступа на свои рынки. Очевидно, часть издержек ЕС будет вынужден компенсировать за свой счет. Геополитика. Любая из 27 стран ЕС может заблокировать и кандидатский статус, и переговоры. Сложные отношения Армении с Турцией и Азербайджаном переводят вопрос реального членства Армении в разряд теоретических. Кроме того, общей границы у Армении с ЕС нет.

Любая из 27 стран ЕС может заблокировать и кандидатский статус, и переговоры. Сложные отношения Армении с Турцией и Азербайджаном переводят вопрос реального членства Армении в разряд теоретических. Кроме того, общей границы у Армении с ЕС нет. Очередь. Впереди Армении Украина, Молдавия, Грузия, Турция (кандидат с 1999 года), Черногория (переговоры идут с 2012 года). У всех этих стран есть свой корпус дипломатов и реформаторов, свои лоббисты в пространстве ЕС. Армения вряд ли их обойдет.

Впереди Армении Украина, Молдавия, Грузия, Турция (кандидат с 1999 года), Черногория (переговоры идут с 2012 года). У всех этих стран есть свой корпус дипломатов и реформаторов, свои лоббисты в пространстве ЕС. Армения вряд ли их обойдет. Неопределенность внутри самой Армении. Показательна позиция армянского МИДа. Глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян заявил об отсутствии определенности относительно конечных целей процесса сближения Армении с ЕС. При это армянская оппозиция объединяется, называя курс на ЕС «авантюрой без приглашения».

Что реально в обозримом будущем?

При благоприятном сценарии Армения может присоединиться к Евросоюзу не раньше конца 2030-х. А к 2030 году Ереван надеется достичь двух целей: