Как работает формат C6: сотрудничество Азербайджана и пяти стран Центральной Азии

Роза Байрамлы, ведущий советник Центра анализа международных отношений

Сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии расширяется и углубляется по целому ряду направлений, начиная от торговли и инвестиций до энергетики, промышленной кооперации, гуманитарных связей и, что особенно важно, развития региональной связанности.

Это взаимодействие носит не эпизодический, а устойчивый и системный характер, опираясь на регулярный политический диалог и растущую практическую заинтересованность бизнеса в устойчивых и предсказуемых каналах кооперации.

На этом фоне транспортно-логистическая повестка приобретает особую актуальность, так как в современных геополитических реалиях инфраструктура и логистика рассматриваются как фактор устойчивости. Эта сфера взаимодействия влияет на способность государств поддерживать внешнеторговые и транзитные потоки, снижать издержки и риски, обеспечивать диверсификацию маршрутов и сохранение конкурентоспособности. Поэтому проблемы транспорта затрагивают вопросы стабильности цепочек поставок, доверия рынка к коридорам и предсказуемость «функционирования инфраструктуры связанности» региона.

В этом контексте повестка C6 приобретает прикладное значение. Тема связанности и транспорта оказывается одной из ключевых, поскольку напрямую касается интересов всех участников: от синхронизации инфраструктурных проектов до развития мультимодальных решений, цифровизации, устранения узких мест и формирования прозрачных коммерческих условий.

Работа в этой сфере ведется параллельно через двусторонние механизмы, а также трехсторонние и многосторонние треки. Так, страны региона уточняют практические параметры сотрудничества, начиная от координации расписаний и тарифов до обмена данными и упрощения процедур.

Транспортно-логистическая повестка между Азербайджаном и странами Центральной Азии получила институциональное измерение: 20 сентября 2024 года в Баку при участии железнодорожных администраций Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана была учреждена международная ассоциация Eurasian Transport Route (ETR). Ее задача состоит в

формировании интегрированных логистических продуктов

унификации технологий перевозочного процесса

выработке эффективной тарифной политики

внедрении цифровых решений и оптимизации издержек

- то есть условий для работы «южной ветки» Среднего коридора, проходящей по территории Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан усилит роль Евразийского транспортного маршрута. Благодаря созданию связи между Средним коридором и Трансафганским коридором, этот маршрут может открыть новые возможности для Афганистана и Пакистана.

Параллельно продолжается работа по устранению инфраструктурных и операционных ограничений на транскаспийском стыке, который считается критически важным для региона. Принимаются как рамочные документы стратегического планирования, так и прикладные соглашения по «расшивке» узких мест. Так, 30 сентября 2025 года был подписан план действий (Action Plan) между железными дорогами Азербайджана, Казахстана и Грузии по устранению узких мест в рамках Среднего коридора. Документ дополняет подписанную со стороны Азербайджана, Казахстана и Турции в 2022 году Дорожную карту по развитию Среднего коридора на 2022–2027 годы.

Трехсторонний формат Туркменистан–Азербайджан–Узбекистан был институционально оформлен на встрече высокого уровня в Туркменбаши 22 августа 2025 года. Практическое наполнение этому треку придает, в частности, Меморандум о взаимопонимании по транспортно-логистическому сотрудничеству между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан, который был подписан в августе 2025 года в Туркменбаши.

Взаимодействие на этом направлении развивается в формате устойчивого рабочего процесса. Свидетельством тому стала четырехсторонняя встреча железнодорожных администраций Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии 10 февраля 2026 года в Ашхабаде. По итогам встречи был подписан протокол, который охватывает сферы цифровизации, развития грузоперевозок по Среднему коридору, а также диагностику самого коридора – то есть переход от общей политической поддержки к конкретным операционным решениям.

Помимо этого, институционально оформлена связка Казахстан–Азербайджан–Грузия в рамках Среднего коридора. Подписание 30 сентября 2025 года железнодорожными ведомствами Азербайджана, Казахстана и Грузии совместного плана действий по устранению узких мест, а также договоренности по унификации тарифных и операционных параметров демонстрируют, что через Азербайджан уже формируется рабочая модель согласованного транзита между Центральной Азией и Черноморским направлением.

На этом фоне появление TRIPP и постепенная институционализация связанности на Южном Кавказе открывают дополнительное окно возможностей для расширения западного выхода коридора в направлении Турции через территории Азербайджана и Армении. В этой связи южнокавказское направление может выглядеть более предпочтительным для части потоков из Центральной Азии, чем маршруты, проходящие через иранское направление, прежде всего в периоды повышенной региональной напряженности, когда возрастают страховые премии, транспортные издержки и риски сбоев в логистике. Это касается и разрабатываемой новой ветки Срединного коридора, проходящего через территории Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.

На фоне уже действующих двусторонних и многосторонних механизмов по развитию Среднего коридора возникает вопрос о дальнейших элементах архитектуры региональной связанности, которые могут существенно повлиять на маршрутизацию грузопотоков и на уровень предсказуемости транзита. В этом контексте особое внимание привлекает проект «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который позиционируется как мультимодальный проект связанности и рассматривается в качестве решения, способного обеспечить беспрепятственную связь между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой с дополнительными возможностями для международного транзита.

Стоит оценить значимость этого маршрута с точки зрения стран Центральной Азии. Для грузоотправителей и операторов региона важны

диверсификация маршрутов

снижение транзакционных издержек

повышение устойчивости западного выхода Среднего коридора в направлении Турции и европейских рынков.

В этом смысле TRIPP рассматривается как потенциальный элемент, который может усилить связность и повысить предсказуемость коридора за счет создания дополнительной линии коммуникации на Южном Кавказе.

С учетом общей динамики следует отметить и интерес третьих сторон к регионам Центральной Азии и Южного Кавказа. Эту тенденцию можно отследить на примере США. Так, в контексте саммита США и стран Центральной Азии в формате C5+1, состоявшегося в Вашингтоне 6 ноября 2025 года, США институционализировали повестку сотрудничества с пятью государствами Центральной Азии, включая вопросы экономического взаимодействия, цепочек поставок и региональной связанности.

На Южном Кавказе транспортный компонент также занял центральное место во взаимодействии с США. В январе 2026 года США совместно с Арменией публично подтвердили публикацию Implementation Framework по TRIPP, прямо увязав его с принципами, заявленными на мирном саммите 8 августа 2025 года в Вашингтоне, и с задачей развития региональной связанности. Это важный шаг именно в транспортной повестке, так как речь идет не просто о политической декларации, а о рамке, которая фиксирует переход к более структурированной проработке проекта как элемента региональной инфраструктурной архитектуры.

Дополнительным маркером актуальности темы стал недавний визит вице-президента США Дж.Д. Вэнса в Баку в феврале 2026 года и подписание Хартии о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана и США. В документе отдельно зафиксировано намерение сторон совместно продвигать региональную связанность с фокусом на развитие Среднего коридора в связке с транспортной, цифровой и иной инфраструктурой, включая проект TRIPP и смежные проекты.

На сегодняшний день сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии носит системный характер и развивается по широкому спектру направлений. Однако именно транспортно-логистическое измерение становится ключевым, поскольку в современных геополитических условиях связанность является фактором устойчивости. Поэтому в контексте C6 транспортная повестка приобретает особую актуальность и прорабатывается одновременно в рамках самого формата и через двусторонние, трехсторонние и многосторонние механизмы. Важно, что эта работа уже имеет конкретные институциональные и операционные результаты.

Вероятно, странам региона стоит рассмотреть возможность совместного взаимодействия с третьими странами для более эффективного развития данного направления. Так будучи «средними державами» государства Центральной Азии и Азербайджан смогут более эффективно выстраивать внешнюю политику и продвигать совместные решения, выступая единым блоком.