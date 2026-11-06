Из Новороссийска в Китай через Находку: как работает новый грузовой маршрут?

Анастасия Жалина

Из Новороссийска запустили новый маршрут доставки грузов в Китай через дальневосточный порт Восточный. Грузы отправляют по железной дороге из Новороссийска в район Находки, расположенной в Приморском крае на побережье Японского моря. Там контейнеры перегружают на суда для дальнейшей доставки в Китай.

Первый поезд с партией льна прибыл на Дальний Восток 1 ноября. Затем груз планируется отправить морем в китайский порт Тяньцзинь. По оценке компании, срок доставки по новому маршруту может составлять 20–25 дней. В дальнейшем планируется организовать отправку поездов не реже одного раза в неделю.

Новый маршрут через Дальний Восток

Новороссийск находится на побережье Черного моря, в Краснодарском крае. Это один из крупнейших морских портов России, через который проходят значительные объемы экспортных и импортных грузов. Находка расположена на противоположном конце страны — в Приморском крае, на побережье Японского моря, недалеко от Владивостока. Рядом с городом находится порт Восточный, который играет важную роль в торговле России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На территории порта Восточный, в бухте Врангеля, работает контейнерный терминал компании Global Ports. Он связан с железнодорожной сетью России и принимает грузы, поступающие из разных регионов страны. На терминале контейнеры перегружают с железнодорожных платформ на морские суда. Таким образом, порт Восточный выступает связующим звеном между железнодорожными перевозками по территории России и морской доставкой товаров в страны Азии.

Первый поезд и планы дальнейших перевозок

Организацией перевозок занимается компания «Рускон», входящая в группу компаний «Дело». Первый контейнерный поезд прибыл на терминал в бухте Врангеля 1 ноября 2026 года. Состав отправился из Новороссийска и доставил на Дальний Восток 76 сорокафутовых контейнеров. Общая масса перевозимого льна составила около 2 тыс. тонн. Далее контейнеры планируется отправить морским транспортом в порт Тяньцзинь на севере Китая. По информации ГК «Дело» от 2 ноября, на терминале в Новороссийске уже формировались второй и третий поезда. В дальнейшем компания планирует организовать отправления не реже одного раза в неделю, а также расширить перечень перевозимых товаров.

Роль порта Восточный в перевозках

Важным звеном нового маршрута стал контейнерный терминал Global Ports, расположенный в бухте Врангеля. Он находится на территории порта Восточный — одного из крупнейших грузовых портов российского Дальнего Востока. Общий грузооборот порта Восточный в 2025 году составил 84,7 млн тонн. Терминал связан с Транссибирской железнодорожной магистралью, что позволяет принимать контейнеры из других регионов России и перегружать их на морские суда для дальнейшей доставки за рубеж. Пропускная способность терминала составляет 700 тыс. TEU (эквивалентов двадцатифутового контейнера) в год. Терминал обслуживает экспортные, импортные и транзитные перевозки.

В 2026 году здесь продолжилось развитие морского сообщения с Китаем. В августе начал работать новый контейнерный сервис компании «Евросиб», связавший порт Восточный с китайскими портами Циндао и Нинбо. В сентябре появились дополнительные маршруты в эти города. По данным Global Ports, за январь — сентябрь 2026 года контейнерооборот терминалов компании в Дальневосточном бассейне увеличился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Развитая портовая инфраструктура и наличие регулярных морских линий позволяют использовать порт Восточный для доставки грузов из разных регионов России на китайский рынок.

Развитие перевозок между Новороссийском и Находкой

Несмотря на запуск нового сервиса, маршрут Новороссийск — Находка уже использовался для организации доставки российских товаров в Китай. В апреле 2022 года компания «Рускон» отправила первый контейнерный поезд по этому направлению. Тогда из Новороссийска на Дальний Восток отправили 39 сорокафутовых контейнеров с синтетическим каучуком. После прибытия в Находку груз планировалось перегрузить на морское судно для дальнейшей доставки в Китай.

В мае того же года «Рускон» организовал перевозку через Находку 5,2 тыс. тонн нефтехимической продукции с Куйбышевской железной дороги. Груз доставили на припортовый терминал и перегрузили в контейнеры. Первую партию из 29 сорокафутовых контейнеров отправили морем в Китай 15 мая. Таким образом, компания уже имела опыт организации подобных перевозок через Дальний Восток.

В ноябре 2026 года «Рускон» объявил о запуске регулярного контейнерного сервиса из Новороссийска. В отличие от первоначальной отправки 2022 года, компания теперь формирует несколько поездов и рассчитывает постепенно увеличить частоту перевозок. Развитие регулярного сообщения позволит экспортерам планировать поставки с учетом графика отправления поездов и морских судов.

Значение нового маршрута для российского экспорта

Развитие перевозок через Находку расширяет транспортные возможности для предприятий юга России. Новороссийск традиционно играет важную роль в морской торговле через Черное море. При этом отправка грузов по железной дороге на Дальний Восток позволяет использовать еще одно направление для выхода на китайский рынок. В этом случае российские экспортеры могут доставлять продукцию в Китай через порты Японского моря, не ограничиваясь морскими маршрутами из Черноморского бассейна. Появление дополнительных вариантов доставки особенно важно для предприятий, которые регулярно отправляют крупные партии товаров.

Китай остается рынком сбыта российских семян льна. Объемы поставок этой продукции отражены в статистике сельскохозяйственного экспорта. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, в первом полугодии 2026 года объем проверенных партий продовольственных семян льна, предназначенных для экспорта в Китай через порты Краснодарского края, составил 187,7 тыс. тонн. Это на 74% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом развитие нового маршрута будет зависеть от стоимости доставки, регулярности отправлений и объемов грузов, которые экспортеры будут направлять через Дальний Восток.

Перспективы нового грузового направления

Запуск сервиса через Находку расширяет возможности российских экспортеров по доставке товаров в Китай. Новый маршрут объединяет железнодорожную инфраструктуру России и действующие морские линии Дальнего Востока. Развитие направления связано с планами компании «Рускон» увеличить частоту отправлений до одного поезда в неделю и расширить перечень перевозимых грузов. Регулярные перевозки позволят предприятиям заранее планировать поставки и использовать дополнительный маршрут для выхода на китайский рынок.

Важную роль в развитии сервиса будут играть стоимость доставки, спрос со стороны экспортеров и согласованная работа железнодорожного и морского транспорта. Расширение перевозок через Находку может укрепить транспортные связи между югом России и Китаем и создать дополнительные возможности для российского экспорта.