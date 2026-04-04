Иранская война объединяет "Север-Юг" и "Маршрут Трампа"

Завершение Международного транспортного коридора "Север-Юг", по подтверждению иранской стороны, поставлено на паузу из-за военного конфликта США и Израиля с Ираном. По той же причине появились риски в реализации "Маршрута Трампа". Однако проблемы обоих проектов можно решить уже сейчас при включении России в TRIPP.

Война США и Израиля против Ирана вынуждает участников региональных логистических проектов пересматривать перспективы и обстоятельства их реализации. Хотя на сегодняшний день между сторонами действует перемирие, эксперты отмечают, что новый этап боевых действий неизбежен, поскольку Вашингтон и Тель-Авив не хотят отказываться от политических целей войны, а Тегеран не видит оснований для уступок в своих национальных интересах.

Проблемы "Север-Юга"

Крупнейший из таких проектов – Международный транспортный коридор "Север-Юг". Его крайней точкой на юге являются иранские порты, с 28 февраля по 7 апреля подвергавшиеся ракетно-бомбовым ударам войск США и Израиля, а сейчас находящиеся в морской блокаде усилиями американского флота. Блокада полностью останавливает работу всех трех веток "Север-Юга" (западной через Азербайджан, морской через Каспийское море, восточной через Центральную Азию) и задерживает на неопределенный срок строительство последней недостающей части коридора – 162-километровой железной дороги Решт-Астара, призванной соединить иранскую железнодорожную сеть с Азербайджаном.

Строительство участка Решт-Астара должно было стартовать в начале апреля. Иран не отказывается от проекта, но, как заявил накануне "Ведомостям" иранский посол в РФ Казем Джалали, вынужден откладывать его до стабилизации военной обстановки. По словам дипломата, Тегеран надеется начать строить дорогу в конце 2026 года.

Из этого следует, что в лучшем случае – если США и Израиль на долгое время прекратят атаки на Иран и все запланированные работы будут выполнены согласно ранее разработанному расписанию – "Решт-Астара" будет сдана в эксплуатацию в начале 2030 года. В январе 2023 года, когда Москва и Тегеран договорились о совместной реализации проекта, расчетный срок стройки составлял 3 года, следовательно, на укладку рельсов уйдут 2027-2029 годы целиком.

Перспективы "Маршрута Трампа"

Второй, сравнимый по значимости логистический проект в регионе – Зангезурский коридор, призванный соединить Турцию с Центральной Азией через Азербайджан и Армению. В прошлом году его армянский отрезок был переформатирован в подпроект "Маршрут Трампа ради мира и процветания" (TRIPP) с американским участием: 43 км железной дороги и автотрассы между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой все так же должны быть проложены в долине реки Араз, но при финансовом и ином обеспечении со стороны компаний США. До этого предполагалось, что армянский участок будет создан за счет Еревана, а обеспечивать его работу, в том числе беспрепятственное передвижение азербайджанского транспорта, будут российские пограничники, много лет охраняющие ирано-армянскую границу.

Хотя "Маршрут Трампа" расположен вне зоны боестолкновений США и Израиля с Ираном, все же у его реализации возникли риски. Дело не столько в непосредственной близости проектируемых дорог к иранской территории – Исламская Республика находится в буквальном смысле на другом берегу реки Араз – сколько в американском участии в проекте. Пока продолжается конфронтация, для компаний из США может быть слишком опасно отправлять своих сотрудников на место строительства TRIPP. При этом для Вашингтона важно начать строить дороги уже в ближайшее время, чтобы до конца президентского срока Дональда Трампа, то есть до января 2029 года, успеть ввести их в эксплуатацию и представить как одно и своих достижений.

Азербайджанская часть Зангезурского коридора на освобожденных территориях – железная дорога Горадиз-Агбенд – по информации вице-премьера Шахина Мустафаева будет сдана в эксплуатацию в 2028 году, что делает вдвойне уместным реализацию "Маршрута Трампа" к этому времени, поскольку тогда получится запустить Зангезурский коридор на всю длину Южного Кавказа. Однако здесь и сейчас американский аспект проекта, ранее сдвинувший создание армянского отрезка Зангезурского коридора с мертвой точки, тормозит его: компании из США для начала каких-либо практических работ ждут умиротворения Ирана, которого пока не предвидится.

Российский выход из тупика

Проблемы в реализации и западной ветки "Север-Юга", и "Маршрута Трампа" могут быть решены через участие России в строительстве железной дороги Зангезурского коридора в Армении. Изначально Ереван отрицал возможность какого-либо участия России в TRIPP, подчеркивая двустороннюю армяно-американскую сущность проекта, однако две недели назад глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о неизбежности задействования третьей стороны – как для укладки рельсов, так и для эксплуатации железной дороги. Мирзоян не назвал Россию прямо, однако очевидно, что речь идет о привлечении к проекту российской компании РЖД.

Армянские железные дороги находятся в управлении дочки РЖД – компании "Южно-Кавказская железная дорога", выполняющей весь спектр транспортных и инфраструктурных услуг, связанных с железнодорожным сообщением в Армении. Любая укладка новых рельсов, как и ремонт старых, должна производиться именно ЮКЖД по существующим армяно-российским межгосударственным документам. Привлечение иного подрядчика для строительства "Маршрута Трампа" будет нарушать эти договора. Также оно не может иметь экономического обоснования: внерегиональному подрядчику придется везти в Армению свои строительные материалы, рельсы и технику либо покупать/арендовать их у ЮКЖД. Дешевле и проще всего поручить стройку "дочке" РЖД.

Иранская война дополнительно обосновывает этот сценарий с точки зрения безопасности. Россия – стратегический партнер Ирана, и к любым работам российских компаний в соседних государствах Тегеран не имеет никаких претензий. На инициативу о включении РЖД в "Маршрут Трампа" с наибольшей вероятностью может пойти Администрация Трампа, которой важны не практические детали, кто уложит рельсы и будет управлять железной дорогой между Зангиланским районом АР и Нахчываном, а общий политический смысл события: по инициативе и при непосредственном участии США на Южном Кавказе возник новый транспортный коридор, носящий имя президента Дональда Трампа.

Поскольку Россия – союзник и Армении, и Азербайджана, ЮКЖД сможет построить "Маршрут Трампа" в кратчайшие сроки, договорившись с Баку о доставке путеукладчика к месту стройки через Нахчыван (для чего потребуется восстановить Ж/Д-путь от армянского селения Ерасх до НАР), что тоже немаловажно: в Сюникской области Армении попросту нет никаких железных дорог, а путеукладчики сами ездят по рельсам, и тут либо ждать, когда компания "Азербайджанские железные дороги" закончит дорогу Горадиз-Агбенд, и арендовать у нее азербайджанский путеукладчик, либо везти свой по Нахчывану. Кроме того, этот 43-километровый участок будет иметь "русскую колею", опыт работы с которой есть только у железнодорожников постсоветского пространства.

Вторая западная ветка "Север-Юга"

Россия, в свою очередь, благодаря оперативному строительству "Маршрута Трампа" получит дублер западной ветки "Север-Юга": российские грузы, доходя до Баку, будут поворачивать на Запад, доезжать по Зангезурскому коридору до Джульфы в Нахчыванской Автономной Республике, пересекать ирано-азербайджанскую границу и через Тебриз добираться до южных иранских портов. В отличие от прикаспийского участка Решт-Астара, российская реализация "Маршрута Трампа" может вестись даже при продолжении и затягивании конфронтации США и Израиля с Ираном. Зангезурский дублер может быть запущен в эксплуатацию как минимум на два года раньше основной западной ветки транспортного коридора – благодаря этому "Север-Юг" способен заработать на полную мощность уже в 2028 году.

Участие РЖД в "Маршруте Трампа" увеличит стабилизирующую взаимосвязанность задействованных в проекте государств: у России появятся дополнительные экономические контакты и с Арменией, и с США. Москва получит быстрый железнодорожный доступ не только к Ирану, но и к Турции, а в Армению российские компании смогут возить свои товары без заезда в Грузию.

Иранская война безусловно не приносит никаких выгод соседям Ирана, однако они не могут сидеть сложа руки в ожидании конца войны. И "Север-Юг", и Зангезурский коридор должны быть реализованы на благо участников обоих проектов. Изменившиеся региональные реалии требуют поиска ответов на актуальные вопросы, и один из ключевых ответов может быть найден во включении России в "Маршрут Трампа".