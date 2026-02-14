Россия начнет строить "Решт-Астара" в Иране с апреля

Россия и Иран проработали все нюансы строительства железнодорожной линии Решт-Астара в рамках проекта международного транспортного коридора "Север–Юг" и готовы подписать соглашение на Транспортной неделе в Москве.

Уже с первых чисел апреля Россия и Иран начнут практическую реализацию масштабного инфраструктурного проекта железнодорожной линии Решт-Астара, которая будет построена в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", сообщил министр энергетики РФ, сопредседатель межправительственной комиссии двух стран Сергей Цивилев.

"Мы проработали практически все ранее стоявшие вопросы, включая оформление земель и получение льгот. Мы сегодня проговорили, что 1 апреля на Транспортной неделе в России будет подписано окончательное соглашение о начале реализации этого проекта"

- Сергей Цивилев

Министр высоко оценил работу профильных специалистов, занимавшихся подготовкой к строительству, поблагодарив все рабочие группы, работающие над ним, отметив: проект очень сложный, но удалось решить все проблемы его реализации.

Что согласовывали Москва и Тегеран?

Редактор аналитического портала "Каспийский вестник" (Астрахань) Владислав Кондратьев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о нюансах проекта железной дороги "Решт-Астара", по которым требовалось договориться Москве и Тегерану для запуска строительства.

"Прежде всего отмечу, что и Россия, и Иран всегда были заинтересованы в строительстве этой железнодорожной магистрали, поэтому, как только начались переговоры по реализации проекта, они проходили сравнительно быстро и конструктивно", - в первую очередь сказал он.

"Договориться нужно было, во-первых, по колее. В России и странах постсоветского пространства железнодорожная колея шире – 1520 мм ("русская колея"), а в Иране, поскольку там железные дороги строились по европейским нормам, она уже – 1435 мм ("европейская колея"). Требовалось выбрать, где будет происходить замена колесных пар: уже на границе с Азербайджаном, в Астаре (тогда дорога до Решта будет иметь европейскую колею), или в Реште (тогда колея всей "Решт-Астара" будет русской). Было даже предложение проложить дорогу с русской колеей от Азербайджана до иранских портов через весь Иран, чтобы не менять колесные пары", - сообщил Владислав Кондратьев.

"Во-вторых, согласовывались вопросы финансирования. Железная дорога – это весьма дорогостоящий проект. В условиях санкций, которые наложены на Иран, иранскому бюджету тяжело потянуть финансовое обеспечение строительства в одиночку. Поэтому договаривались, на каких основаниях и в какой пропорции Иран и Россия будут платить за стройку. Решались вопросы и по окончательной смете расходов, так как у каждой из сторон своя позиция в этом вопросе – понятно, что каждый хочет сэкономить", - продолжил эксперт.

"Сложным и занявшим много времени вопросом был выкуп земель у населения под железную дорогу. По проекту железнодорожная линия "Решт-Астара" проходит по территории, где издревле выращивался рис и стояли фруктовые плантации. Это очень важная и экономически выгодная для местного населения земля. Поэтому выкупить ее было совсем не просто. Отмечу, что многие вопросы на публичное обсуждение не выносились, и во многие тонкости проекта "Решт-Астара" общественность не была посвящена", - указал он.

"По крайней мере, сейчас известно, что строительством займется холдинг, связанный с Корпусом стражей Исламской революции. По последним новостям можно судить, что все-таки железную дорогу будет строить одна из структур этого холдинга без непосредственного участия РЖД. А российская сторона будет задействована скорее в финансировании строительства. Вполне возможно, Иран будет привлекать наших специалистов на этапе проектирования и при решении вопросов с сопутствующей инфраструктуры. Но основная масса работ будет проводиться все-таки иранскими строителями самостоятельно", - заключил Владислав Кондратьев.

Коридор "Север - Юг" - это не только энергетический коридор, но и транспортный. Изыскательские работы по строительству железнодорожной линии Решт - Астара в его составе начались в мае минувшего 2025 года, однако столкнулись с трудностями в технических деталях проекта, связанных с выкупом земель и подрядными операциями на будущей железнодорожной линии.

Ранее мы писали о том, что коридор позволит нарастить международные грузоперевозки и транзитные возможности Ирана, после его запуска страна сможет получать доходы от транзита, сопоставимые с доходами от нефти, сообщил ранее замминистра дорог и урбанизации Ирана и исполнительный директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хушанг Базвенд.

Напомним, МТК "Север - Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию, а его 160-километровый участок дороги Решт - Астара между Ираном и Азербайджаном обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд, соглашение о его создании было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сейчас участниками коридора, который включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - по восточному и транскаспийское - через Каспийское море, являются 12 стран.