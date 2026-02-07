Иран и США - между дипломатией и войной

Ситуация вокруг Ирана после переговоров в Омане несколько разрядилась, но санкции США, угрозы Трампа и готовность Израиля перейти к односторонней атаке сохраняют вероятность эскалации на высоком уровне.

Новый раунд ирано-американских консультаций в Маскате (Оман) стал хорошим началом, но ключевые разногласия по ядерной программе, баллистическим ракетам и обогащению урана остаются неурегулированными.

Осторожный оптимизм и открытые вопросы

Переговоры в столице Омана Маскате прошли 6 февраля в непрямом формате при посредничестве главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди. Стороны договорились продолжить диалог "в определенное время", подтвердив взаимное согласие.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи высоко оценил встречу: "Это было хорошее начало переговоров. О том, как будут продолжаться переговоры, будет решено после консультаций в столицах". "По факту продолжения переговоров, кажется, существует взаимное согласие", - заявил он по итогам переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом.

По информации Аракчи, стороны обсуждали исключительно ядерные вопросы: "США и Иран не обсуждали никакие другие темы, кроме иранской ядерной программы". Иранская делегация потребовала от Вашингтона отказаться от "языка угроз и давления". Тегеран проинформировал Россию и Китай о ходе консультаций.

Вашингтон привлек к переговорам нестандартных фигур: главу ЦЕНТКОМа адмирала Брэда Купера, зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа. По данным Associated Press, наличие военных - это сигнал о готовности к жестким мерам при провале диалога. После встречи Кушнер и Уиткофф посетили авианосец "Авраам Линкольн", где поговорили с пилотом, сбившим иранский дрон. Это еще один явный намек на силовой вариант отношений с ИРИ.

Позиция Ирана: никаких компромиссов по ракетам

Хотя Иран согласился на дипломатию после прошлогодней агрессии США и нынешних угроз Трампа, Тегеран твердо стоит на своем. По словам Аракчи, Иран, во-первых, не откажется от обогащения урана. Во-вторых, Иран не согласен вывезти запасы высокообогащенного урана в третьи страны. В-третьих, программа баллистических ракет не подлежит обсуждению "ни сейчас, ни в будущем". Тегеран не готов к компромиссам по трем позициям, даже если это приведет к войне. В-четвертых, если США нанесут удары, то ИРИ ответит атаками на американские базы в регионе, предупредил иранский министр.

Диалог Иран будет продолжать, но новые санкции США и продолжение военных маневров у берегов ИРИ "вызывают сомнения в серьезности и готовности другой стороны к проведению реальных переговоров", добавил глава МИД Ирана.

Подход Трамп: сделка без ядерного оружия

Дональд Трамп со своей стороны хвалит переговоры. Сделка, по его словам, нужна больше Ирану: "У нас были очень хорошие переговоры по Ирану. Кажется, что Иран очень хочет заключить сделку", - сказал он на борту самолета по пути во Флориду. Но тут же Трамп намекает на то, что переговоры в случае провала могут привести к войне.

"Они хотят заключить сделку. Им следует хотеть заключить сделку. [...] У нас полно времени. Если вы вспомните Венесуэлу, то мы какое-то время выжидали. И мы не торопимся [в случае с Ираном]"

- Дональд Трамп

Касательно содержания потенциальной сделки Трамп лишь говорит о том, что у Ирана не должно быть "никакого ядерного оружия". О баллистических ракетах или мирном атоме он не упоминает. В то же время президент США акцентирует внимание на силовом факторе: "У нас большая армада, большой флот движется в этом направлении. Он будет там довольно скоро".

7 февраля президент США подписал указ о возможных 25% пошлинах на товары из стран, импортирующих из Ирана.

Посол США в Израиле Майк Хакаби пытается усыпить внимание региона и настраивает на мирный лад: "Я думаю, Трамп в самом деле хотел бы мирного итога. Мне неизвестно о неизбежности [ударов]".

Предупреждения от Израиля

Единственный игрок, кого точно не устраивает текущая дипломатия - это Израиль. 9 февраля издание The Jerusalem Post сообщило, что власти Еврейского государства предупредили Пентагон, что нанесут удар по Ирану в одиночку, если Тегеран перейдет "красную линию" по баллистическим ракетам.

Пока условий для удара нет, но мониторинг продолжается. Израиль не уверен в решительности Трампа. Он опасается "ограниченных и символических" ударов США. Канцелярия премьера Нетаньяху подчеркнула: в любые переговоры должны войти ограничение ракет и прекращение поддержки "Оси сопротивления". Пока Израиль лишь предупреждает. Вряд ли до 11 февраля ЦАХАЛ что-то предпримет - в этот день Нетаньяху снова летит в Вашингтон.

Международный фон: Россия за мир, Британия на чеку

Иранское руководство рассчитывает на поддержку России и Китая. Пекин и Москва снова взывают к дипломатии. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Валдайского клуба призвал к мирному урегулированию. "Мы внимательно следим за происходящим вокруг Ирана. Приветствуем посреднические усилия Султаната Оман. И конечно же, мы исходим из того, что здесь должно быть мирное урегулирование", - сказал он.

Западные страны, в целом, тоже поддерживают дипломатический процесс. Однако некоторые из них готовы дать Ирану жесткий ответ, если Тегеран будет бить по союзникам НАТО в регионе. Так, Великобритания усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке. 6 февраля, по данным The Guardian, шесть F-35B переброшены на Кипр. Лондон не собирается участвовать в атаке США и Израиля на Иран, но будет отбивать атаки ИРИ по базам США.

Промежуточный вывод по переговорам США с Ираном состоит в том, что начало диалога в Омане - лучше, чем угрозы Трампа без дипломатии. Следующий раунд в Маскате должен состояться на этой неделе. Однако, судя по "красным линиям" Ирана, которыми явно недоволен Израиль и скорее всего не удовлетворен Белый дом, успех дипломатии пока не гарантирован.