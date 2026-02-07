Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану

Ударить по Ирану в связи с ракетной программой страны может Израиль, об этом еврейское государства предупредило Штаты, пишет Jerusalem Post.

Израиль может самостоятельно атаковать Иран, предупреждение об этом направлено в США, что передает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в Минобороны Израиля.

"Мы сказали американцам, что сами нанесем удар, если Иран перейдет красную черту, которую мы обозначили по баллистическим ракетам"

– издание

Иранская программа по разработке и производству баллистических ракет – экзистенциальная угроза для Израиля, что было также отмечено в общении израильской стороны с США.

По данным издания, Израиль уже разработал план вероятной атаки, удары будут нанесены по ключевым производственным объектам.

Ракетная проблема Израиля

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил позицию Израиля учетом текущих реалий, в которых иранская ядерная программа очевидно подорвана, одна угроза нападения со стороны Ирана не уменьшилась, поскольку Исламская Республика продолжает производить баллистические ракеты дальнего действия.

"Переговоры, которые вновь проводят американцы с иранцами, не снимают главную проблему, создаваемую Ираном для Израиля. Хотя все говорят о ядерной программе, но вероятность того, что Иран нанесет ядерный удар, фактически сводится к нулю. Израиль намного больше обеспокоен развитием иранской ракетной программы. Как показали события прошлой войны, именно ракетная программа Ирана может нанести серьезный ущерб Израилю при любом новом столкновении в будущем", - прежде всего сказал он.

"Израиль видит, что политика Ирана не меняется, и Тегеран продолжает быть спонсором всех террористических структур в нашем регионе, которые атакуют Израиль – ХАМАС, "Хезболла", хуситы, проиранская иракская милиция и прочие. Из-за этого Израиль все время находится в состоянии перманентной войны. Пока война идет регионально, Израиль держится – но если в игру вступит Иран с постоянно усиливающимся ракетным потенциалом, может стать более чем плохо", - обратил внимание Юрий Бочаров.

"Именно поэтому Израиль настаивает, чтобы в рамках сделки Ирана с США вместе с ядерной программой была свернута программа баллистических ракет, достигающих израильских территорий. Однако мы видим, что Дональд Трамп постепенно смягчает американские требования к Ирану: начиналось с условий остановить расстрелы, ракетную и ядерную программы, но когда дело дошло до переговоров, повестка дня сократилась только до ядерной программы – и то Тегеран заявил, что не готов рассматривать ее остановку, так как это национальный вопрос развития", - отметил политтехнолог.

"На наш взгляд, переговоры в прошлую пятницу в Маскате состоялись только для того, чтобы Трамп мог уйти от военного сценария: по нашим оценкам, он не может сегодня атаковать Иран без существенных имиджевых потерь. Иран может серьезно ответить на атаку, и если он потопит какой-нибудь американский крейсер, в США будет однозначно решен вопрос, какая партия будет держать власть в ближайшие десять лет – точно не Республиканская партия", - указал он.

"Потому Израиль и давит сейчас на американцев и демонстрирует как Ирану, так и всему Ближнему Востоку, что ради своей безопасности он готов начать свою войну и устранить ракетную угрозу. В Израиле считают, что при определенных обстоятельствах Иран может нанести ракетный удар по нам, если не сегодня, то в будущем. Стремясь обезопасить себя, Израиль и нагнетает обстановку, в том числе демонстрирует готовность сыграть на опережение и решить проблему своей безопасности самостоятельно", - продолжил Юрий Бочаров.

Политолог добавил, что Израиль был готов к ведению боевых действий с Ираном еще месяц назад. "По заявлениям всех наших служб, все находились в состоянии полной готовности, когда американский флот только поплыл к Персидскому заливу – и Гражданской обороны, и Министерства здравоохранения, и всех прочих, не говоря о военных, которые сказали, что переходят в режим чрезвычайного положения и готовы к любому развитию событий. Поэтому вопрос в другом. Готов ли к новой войне мир? И готов ли Трамп?", - заключил эксперт.