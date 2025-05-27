Иран готов на компромисс с Трампом

Иран допустил возможность мониторинга своих ядерных объектов со стороны США - настолько далеко продвинулся переговорный процесс по новой ядерной сделке.

До возвращения во власть Дональда Трампа мало кто верил в то, что он будет вести переговоры с Исламской Республикой Иран. На первом президентском сроке он делал все для поддержки Израиля - признавал за ним Иерусалим и Голанские высоты, атаковал силы КСИР в Ираке и Сирии, добивался признания Еврейского государства странами Лиги арабских государств. Когда в Газе шла война, Трамп критиковал президента Джо Байдена за нерешительность и подсказывал, как нужно вести себя в ответ на иранские удары по Израилю.

Но с инаугурации Трампа прошло четыре месяца, и мы видим, что США не напали на Иран и, более того, критикуют Биньямина Нетаньяху, пытавшегося через Майка Уолца лоббировать антииранской курс и заявляющего о возможности атаки на ядерные объекты ИРИ. При посредничестве Омана, начиная с 12 апреля, в течение 2,5 месяцев команда Трампа провела пять раундов непрямых переговоров с Тегераном. Последний раунд состоялся в Риме 23 мая. Официально результаты последней встречи не были опубликованы, но поводы для оптимизма есть.

Так, 28 мая иранская сторона дала предварительное согласие на допуск американских инспекторов на свои ядерные объекты. Тегеран будет готов рассмотреть такой вариант, если достигнет с Вашингтоном соглашения по ядерной программе, отметил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Обычно инспекторы из враждебных стран не допускаются, но, если мы заключим ядерную сделку, мы можем позволить американским инспекторам, работающим на МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), посетить наши ядерные объекты", - отметил Эслами.

Чиновник дал понять, что Иран использует атомную программу лишь в мирных целях, а за деятельностью ядерных объектов следит МАГАТЭ. При этом, хотя подход Ирана к МАГАТЭ более доверительный, чем к США, разорвавшим предыдущую ядерную сделку, в последнее время в отношениях Тегерана с агентством появилась напряженность.

В начале марта, еще до начала переговоров в Омане, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность тем, что ИРИ нарастила обогащение урана до 60%, так как это обстоятельство ставит под сомнение мирный характер иранской атомной программы. Он призвал Тегеран "исправить ситуацию" и согласиться на переговоры с США. Затем, 24 апреля, Гросси обвинил Иран в неготовности предоставлять агентству информацию о строительстве глубокого туннеля в районе ядерного объекта в городе Натанз: "Мы спрашиваем, почему это необходимо, а они отвечают: "Это вас не касается"".

В Тегеране начали обвинять агентство в антииранской политике. "Господин Гросси! МАГАТЭ не должно становиться инструментом в руках Израиля и США", говорится в обращении иранского парламента от 14 мая. В нем депутаты пригрозили нарастить обогащение урана до оружейного уровня в 93%. Пять дней спустя МИД Ирана сгладил жесткую риторику и объявил о готовности показать МАГАТЭ мирный характер ядерной программы ради прогресса на переговорах с США. Но, как сказал пресс-секретарь иранского МИД Эсмаил Багаи, Иран должен убедиться, что цель наблюдателей МАГАТЭ - не остановить ядерную программу, а зафиксировать ее мирный характер.

Включение в иранскую риторику темы допуска наблюдателей США на ядерные объекты ИРИ - это действительно шаг вперед. Видимо, на этой волне Дональд Трамп после последних переговоров в Риме выразил оптимизм. "У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском фронте. У нас был реальный, серьезный прогресс", - сказал президент США 26 мая журналистам в Нью-Джерси.

Сдвиг с мертвой точки очевиден и для третьих стран, в частности, России, участвовавшей в первой ядерной сделке. "Право на обогащение в рамках программ мирного использования ядерной энергии является ключевым. Судя по комментариям сторон по итогам очередного раунда, есть надежда на то, что будет достигнут прогресс, и на то, что все движется в правильном направлении", - сказал глава МИД России Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Как пойдут переговоры, сколько они еще продлятся и будут ли достигнуты конкретные результаты в виде нового соглашения и снятия санкций с Ирана, покажет время. Пока что мы можем наблюдать настрой на продуктивный диалог с обеих сторон.

Для Трампа решение иранской проблемы стоит в одном ряду с остановкой боевых действий в Газе и на Украине и укладывается в цель, которую он озвучил в своей инаугурационной речи 20 января: "Мы будем измерять свой успех не только победами в сражениях, но и войнами, которые мы закончим, и, что, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не вступим".

Пока что палестино-израильский и украинский конфликты продолжаются, и проблема ядерной программы Ирана не решена. Тем не менее, по Украине и Ирану ведутся активные переговоры, а на Израиль Трамп лично оказывает давление для остановки боев.

Если говорить об уступке Тегерана в теме наблюдателей США на своих ядерных объектах, то нужно отметить, что Иран пока лишь допускает такую возможность и хочет убедиться, что его не обманывают. Вашингтон должен показать серьезность намерений и начать процесс снятия санкций, и тогда Тегеран может пойти навстречу по вопросу организации американского контроля иранской ядерной программы.