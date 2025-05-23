Готовность продолжать переговоры с США подтвердили в Иране

В Иране сообщили, что настроены на продолжение переговоров с Соединенными Штатами. Дату нового раунда еще предстоит согласовать.

Иран собирается продолжать вести переговоры с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал 28 мая представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что дата нового раунда переговоров в настоящее время находятся на стадии согласования.

"Консультации по определению времени и места проведения следующего раунда переговоров [с США] продолжаются, и после их завершения [время и место] будут объявлены Оманом"

– иранский дипломат

Багаи также отметил, что краеугольный камень в этих переговоров – снятие всех американских санкций с Ирана. По его словам, иранские переговорщики не будут жалеть никаких сил, чтобы добиться этого.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что Тегеран будет отвергать все предложения, которые не предусматривают продолжение процесса обогащения урана в мирных целях на иранской территории.

"Продолжение обогащения в Иране считается основополагающим принципом и рассматривается как неотъемлемая часть атомной промышленности страны"

– Эсмаил Багаи

Напомним, в апреле-мае состоялось уже пять раундов ирано-американских переговоров по ядерному вопросу. Посредником в переговорном процессе выступает Оман.