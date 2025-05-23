Вестник Кавказа

Иран готов разрешить США доступ на свои ядерные объекты

Строительство новой АЭС в Иране
© Фото: IRNA
Заключение сделки с США по иранской ядерной программе послужит пропуском для американских инспекторов на ядерные объекты страны, заявил глава организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Иран готов допустить американских инспекторов в составе МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если переговоры по иранской ядерной программе между ИРИ и США завершатся успешно, заявил в прямом эфире глава организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Мы до сих пор не принимали инспекторов тех стран, с которыми мы находимся в конфликте… Однако если будет достигнуто соглашение с США и будут учтены все требования и пожелания Ирана, мы готовы пересмотреть вопрос о принятии их инспекторов"

- Мохамад Эслами

Вопрос инспекции иранских ядерных объектов давно волнует США – очевидно, руководству страны недостаточно, что с этой функцией давно и успешно справляется Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

Напомним, ранее после того как в Риме завершился пятый, самый успешный раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран готов идти на компромиссы в переговорах с США, но исключил какие-либо уступки по вопросам обогащения урана и мирной атомной энергетики.

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