Иран готов к компромиссам в переговорах с США

В МИД Ирана сообщили, что готовы идти на компромиссы в переговорах с США. При этом в ведомстве исключили какие-либо уступки по вопросам мирного атома.

Иран готов пойти на компромиссы в рамках переговоров с Соединенными Штатами по ядерной сделке. Об этом 26 мая заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

При этом он подчеркнул в интервью CNN, что Исламская Республика не будет идти на уступки в вопросах обогащения урана и мирной атомной энергетики.

"Если цель [переговоров] заключается в том, чтобы получить гарантии того, что Иран в рамках ядерной программы не будет создавать оружие, я думаю, мы могли бы это сделать довольно просто"

– Эсмаил Багаи

По его словам, если США нацелены на лишение иранцев права на мирную ядерную программу, то поставит под сомнение весь процесс.

Представители Ирана и США провели уже пять раундов переговоров по ядерному вопросу. Первый, третий и четвертый раунды состоялись на территории Омана, а второй и пятый – в Италии. Подводя итоги пятого раунда, прошедшего в конце прошлой недели, в МИД Ирана отметили, что он получился самыми профессиональным.