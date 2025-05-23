США и Иран достигли серьезного прогресса в переговорах - Трамп

Президент США Дональд Трамп дал оценку состоявшимся на прошлой неделе переговорам с Ираном по иранской ядерной программе.
"Очень важно, что вчера и сегодня мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и давайте посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском направлении. Если говорить о ядерной программе, то у нас были очень, очень хорошие переговоры с Ираном"
– Трамп
Он добавил, что в ближайшие два дня могут появиться хорошие новости по данному вопросу, в переговорном процессе достигнут прогресс.
"Мы добились реального прогресса, серьезного прогресса"
– Трамп
Пятый раунд американо-иранских консультаций по ядерной сделке прошел в Риме 23 мая. По словам президента США, в ближайшее время может состояться еще одна встреча.
"Очень скоро (пройдут) переговоры с Ираном…. Я бы очень хотел, чтобы это (достижение ядерной сделки) произошло"
– Трамп
Напомним, консультации США и Ирана по ядерной программе проходят при посредничестве Омана.