Иран не определился с шестым раундом переговоров с США

Иран пока не определился ни с датой, ни с местом очередных переговоров с США по свей ядерной программе, сообщил сегодня официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

Все сообщения о якобы согласованных дате и месте нового раунда переговоров, звучащие в различных средствах массовой информации, не более чем журналистские домыслы, сообщил сегодня официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Пока что ни дата, ни место следующего раунда переговоров не определены. Распространяемые в СМИ сведения - это лишь предположения, не имеющие официального подтверждения"

- Эсмаил Багаи

Также он назвал фейковым пост в одной из соцсетей, якобы опубликованный МИД Омана: он не имеет отношения к официальным источникам и не соответствует действительности, подчеркнул официальный представитель МИД ИРИ, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.