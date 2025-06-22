Иран добился от России поддержки и посредничества

Сегодня в Москве состоялся запланированный на прошлой неделе визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву. Воскресные бомбардировки иранских ядерных заводов войсками США создали совершенно новый контекст для встречи Аракчи с президентом России Владимиром Путиным. Россия продемонстрировала полную поддержку позиции Ирана в военном конфликте с Израилем и США.

Когда европейские страны не смогли стать посредниками в ирано-израильском военном конфликте, а арабские государства оказались заложниками настроения президента США Дональда Трампа, Тегерану осталось рассчитывать на помощь только на одного игрока - России.

Поэтому глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи прилетел сегодня с визитом в Россию. Хотя поездка планировалась до ударов США по Ирану 22 июня, она, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, приобрела дополнительную и особенную актуальность.

На встрече с президентом России Владимиром Путином Аракчи передал ему теплые пожелания верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и президента ИРИ Масуда Пезешкиана.

Иранская сторона нуждается в двух вещах, которые ей может дать Россия: посредничество и поддержка. Судя по заявлениям Путина, Тегеран может рассчитывать и на первое, и на второе.

Президент РФ осудил действия США как неспровоцированную агрессию, не имеющую под собой никаких оснований и никаких оправданий. "Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал Путин. Это и есть непрозрачный намек на поддержку.

Что касается миротворчества, то с этой целью Путин, как он сказал на встрече с Аракчи, провел телефонные переговоры с лидерами США, Ирана, ОАЭ и Израиля.

Со своей стороны, Аракчи отметил, что из-за ударов Израиля и США "уровень эскалации с каждым днем только разрастается", а их действия нелегитимны и нарушают международные нормы.

Касательно двусторонних отношений с Россией иранский министр напомнил, что они "очень близкие и добрые, и за последние годы начали носить стратегический характер". Аракчи отметил, что Иран проводит постоянные консультации с коллегами из России по вопросам мировой безопасности.

Насколько Иран получил того, чего хотел, можно судить по реакции гостя. Аракчи поблагодарил Россию за осуждение действий США и Израиля, подчеркнув, что "Россия находится на правильной стороне".

Генерально Иран готов к прекращению военных действий. Подобные сигналы через страны Персидского залива уже направлялись в США. Однако Израиль отвечал отказом, а США своей атакой отбили желание иранцев к дипломатии. После американских бомбардировок Иран хочет дать ответ. Как пишет The Wall Street Journal, США якобы попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль хочет как можно скорее остановить войну, но Тегеран заявил, что вынужден ответить на атаку США. Частный ответ уже дан. В Сирии обстреляна американская военная база. Возможно, будут новые акты насилия.

Насколько быстро и эффективно Россия сможет материализовать свое намерение поддержать Иран и добиться мира путем диалога с США и Израилем, покажет время. Первое зависит от нее самой, второе - от готовности США и Израиля к миру.

В любом случае даже западному истеблишменту ясно, что Россия не оставит без поддержки своего партнера. "Россия сейчас внимательно следит за одним из своих ближайших союзников — Ираном. Иран входит в коалицию с Россией и Северной Кореей. И если Иран падет — а речь идет не только о срыве ядерной сделки, но и о реальном крахе режима, — Россия потеряет важнейшего партнера. Она сделает все возможное, чтобы поддержать его", — отметил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

Россия ведет диалог не только с конфликтующими сторонами, но координирует свои усилия с Ираком, ОАЭ, Турцией, КНР и Пакистаном. В СБ ООН Россия, КНР и Пакистан выдвинули совместную резолюцию о прекращении войны. После встречи с Аракчи Путин созвонился с премьером Ирака Мохаммедом Ас-Судани, а до ударов США руководители России и КНР провели телефонный разговор, в котором осудили действия Израиля.