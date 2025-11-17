Россия и США нарастили торговлю в 2025 году

Товарооборот между РФ и США вырос почти на четверть с приходом администрации Дональда Трампа и приблизился к $4 млрд.

Россия и США нарастили взаимную торговлю с начала 2025 года – с вступлением в должность президента Дональда Трампа.

За январь-октябрь российско-американский товарооборот составил $3,9 млрд, что почти на 24% выше, чем за тот же период 2024 года, следует из данных таможни Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Что Россия закупает у США:

мединструменты – на $53,9 млн;

соусы и сиропы – $34,9 млн;

оборудование для проведения химического анализа – $33,8 млн.

Что Россия поставляет в США: