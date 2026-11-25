Израиль вновь обвиняет Тегеран: на этот раз претензии касаются не ядерной программы и не баллистических ракет, а химического оружия. Есть ли у Ирана химическое оружие? Применяла ли страна его когда-либо? Что стоит за попытками Тель-Авива обвинить Тегеран?

Что говорит Израиль?

В начале ноября стало известно, что Израиль поделился с США разведданными, которые, предположительно, указывают на разработку химического оружия Ираном. Часть американских политиков восприняла эту информацию скептически, часть - всерьез, между тем Вашингтон на протяжении десятков лет обвиняет Тегеран в работе над химической военной программой. К концу ноября Израиль вновь повторил свои претензии: министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что ИРИ готовит химическое оружие для использования, в первую очередь, против Израиля, а также стран Персидского залива. Министр подчеркнул, что Тель-Авив не даст Тегерану заполучить смертоносное оружие.

Что говорит Иран?

25 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Израиль в попытке затянуть США в очередную войну в регионе, напомнив о том, что еврейского государство не является членом ни одной из международных конвенций, запрещающих ядерное или химическое оружие.

Первые обвинения

Обвинения Израиля в отношении химического оружия в Иране - далеко не первые в истории Исламской Республики. Первыми были США в 1990-м году: тогда министерство обороны страны заявило, что двумя годами ранее, в 1988 году во время Ирано-иракской войны, которая продолжалась с 1980-го года, Тегеран применил химическое оружие во время боестолкновений в одном из курдских городов. Тогда Тегеран, предположительно, использовал бомбы с синильной кислотой (цианистый газ). Надо отметить, что в том же отчете Ирак тоже обвиняется в использовании химоружия - смеси иприта (горчичного газа) и нервно-паралитических веществ, при этом сам отчет обозначен как информация с неподтвержденной оценкой.

Программа химического оружия

Насколько обоснованными были обвинения американского министерства в 1990-м году неизвестно, однако Иран действительно занимался разработкой программы химического оружия в годы Ирано-иракской войны. По данным разведуправления министерства обороны США, инициирована программа была в 1983 году в ответ на использование Ираком токсичных химических веществ. В апреле 1984 года иранский делегат в ООН признал на пресс-конференции в Лондоне, что у Ирана есть мощности для создания химического оружия и что Тегеран рассматривает возможность его применения. В декабре 1987 года премьер-министр Ирана Хосейн Мусави заявил иранскому парламенту, что страна производит сложное наступательное химическое оружие. Тегеран отказался от программы разработки химического оружия с завершением Ирано-иракской войны, а в 1993 году подписал Конвенцию о запрещении химического оружия.

Иран в ОЗХО

Ратифицировав в 1997 году Конвенцию, Иран стал полноправным участником Организации по запрещению химического оружия - ОЗХО. В том же году глава ЦРУ назвал ИРИ одной из 20 стран, в которых либо уже есть химоружие, либо они занимаются его разработкой. В соответствующем отчете ведомства было указано, что у Ирана есть запасы кожно-нарывных, общеядовитых и удушающих веществ, а также средства для их доставки: авиабомбы и артиллерийские снаряды. По данным американского разведывательного управления, Иран неоднократно обращался к Китаю за экспертным сопровождением в разработке и создании химоружия.

Обвинения в адрес Ирана продолжились и в 2000-е годы: в 2005 году к США присоединилась Германия, предположив, что иранские ученые занимаются разработкой химоружия в небольших и хорошо охраняемых университетских лабораториях. Вашингтон, в свою очередь, обвинял Иран в несоблюдении обязательств ОХЗО, причем многократно, а в последний раз на Конференции организации в декабре 2025 года.

Какая позиция ОЗХО по Ирану?

Несмотря на многочисленные обвинения в обладании Ираном химоружия со стороны США, ОЗХО никогда не публиковала заключения, подтверждающие наличие у Тегерана действующего химического арсенала. Что касается контроля химических объектов Ирана, о нем в 2024 году рассказала иранская делегация ОЗХО, подчеркнув, что химическая деятельность Исламской Республики инспектируется в рамках сотен проводимых организацией проверок. Сегодня Иран по-прежнему активный участник ОХЗО: 25 ноября, выступая на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, министр иностранных дел стран Аббас Арагчи подчеркнул, что конвенция - одна из самых успешных международных договоров в сфере разоружения. Более того, в 2026-2028 годах Иран - член Исполнительного совета ОЗХО.

Почему Израиль обвиняет Тегеран?

Обвинения Каца в адрес Ирана не нашли широкую поддержку внутри Израиля. Начальник генштаба Армии обороны Эяль Замир заявил, что необходимости в срочном нанесении удара по ИРИ в связи с химическим оружием нет, того же мнения придерживается и Гади Айзенкот - кандидат на пост премьер-министра Израиля. Авигдор Либерман, лидер оппозиционной партии ”Наш дом Израиль”, считает, что угроза серьезная, но если кабинет Биньямина Нетаньяху решится на активные действия против Ирана, то они будут растолкованы не иначе как попытка удовлетворить собственные политические интересы. И такие интересы у Нетаньяху действительно есть: обвиняя Тегеран, нынешний премьер-министр пытается привлечь внимание Вашингтона к иранской проблеме и, таким образом, обеспечить себе поддержку в борьбе за очередной срок в кресле руководителя страны в период острого внутриполитического кризиса в самом Израиле.