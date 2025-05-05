«Геополитическая многовекторность»: формула успеха Азербайджана

Гульшан Пашаева, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член правления Центра анализа международных отношений

Контроль над транспортными путями всегда был важным фактором военной и экономической мощи любого государства. Сейчас процесс формирования нового миропорядка, рост противоречий даже между многолетними союзниками и угрозы обострения застарелых конфликтов оказывают серьезное воздействие на работу традиционных транспортных коридоров.

Это привлекает еще большее внимание к возможностям альтернативных маршрутов для грузоперевозок на евразийском пространстве. В таких условиях несколько стран и международных организаций стали инициаторами различных логистических проектов, способных конкурировать с классическими морскими маршрутами и обеспечить безопасность и устойчивость транспортных потоков через Евразийский материк в направлениях «Север–Юг» и «Запад–Восток».

Евразия — центральный узел мировой торговли и логистики, в котором переплетаются стратегические интересы США и ЕС, России и Китая, Индии, Турции и Ирана, стремящихся в той или иной степени контролировать пути поставок энергоресурсов и товаров, что, в конечном счете, проявляется и в конкуренции маршрутов международных транспортных коридоров (МТК). На этом фоне все большее внимание этих акторов начинают привлекать страны Центральной Азии (ЦА), которые в последнее время, с одной стороны, стремятся диверсифицировать свою внешнюю политику, что проявляется в появление новых диалоговых площадок в формате «ЦА+1», в частности, за последние годы были проведены саммиты

Центральная Азия – РФ

Центральная Азия – КНР

Центральная Азия – США

Центральная Азия – ФРГ

Центральная Азия и Европейский союз

Центральная Азия – страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)

Центральная Азия – Индия (в онлайн-формате).

Также планируются встречи

Центральная Азия – Япония

Центральная Азия – Южная Корея.

Постсоветское пространство всегда было зоной повышенного внимания ЕС, однако сегодня актуальность сотрудничества со странами ЦА связана не только с естественном желанием диверсифицировать источники сырья и торговые маршруты на фоне энергетической конфронтации с Россией, но и с протекционистской политикой США, а также наличием торговых противоречий с Китаем, что заставляет ЕС искать иные пути для укрепления своей экономической устойчивости и снижения зависимости от традиционных партнеров.

Страны ЦА, осознавая в современных геополитических условиях необходимость проведения многовекторной внешней политики и дальнейшего позиционирования региона как «единого целого», проявляют все больший интерес к налаживанию взаимовыгодных экономических отношений с ЕС. Перспективы такого сотрудничества охватывают широкий спектр направлений, к основным относятся энергетика и транспорт, т.к. ЕС заинтересован в обеспечении собственной энергетической безопасности и развитии транспортной инфраструктуры в ЦА, способствующей транзиту грузов между Европой и Азией.

В этом контексте понятен интерес и к Азербайджану, который, благодаря своему выгодному географическому положению между Востоком и Западом, обладает существенным транзитным потенциалом и богатой историей взаимоотношений со странами ЦА. Баку остается последовательным сторонником реализации перспективных транспортных проектов в направлениях «Север-Юг» и «Запад-Восток». С этой целью Азербайджан уже долгие годы занимается модернизацией своей железнодорожной и автомобильной сети, а также созданием соответствующих логистических центров. Вместе с тем, для успешного функционирования любого МТК необходимо решить ряд таких сложных задач, как

согласование тарифов и внедрение единой нормативно-правовой базы для беспрепятственного движения грузов

создание необходимых условий для привлечения существенных инвестиций в расширение возможностей инфраструктуры МТК

обеспечение безопасности транспортировки грузов на всем протяжении маршрута.

Баку, имеющий богатый опыт успешной реализации международных проектов, всегда придавал особое значение гармонизации национальных интересов всех своих партнеров. Такой подход позволяет Азербайджану уже многие годы, несмотря на изменчивость геополитической конъюнктуры, оставаться активным участником различных проектов, совмещение которых, на первый взгляд, выглядят невозможным.

В Азербайджане исходят из того, что и МТК «Север-Юг» и "Срединный (Транскаспийский) коридор" не противоречат, а дополняют друг друга и позволяют участникам этих проектов диверсифицировать транзитные маршруты, способствуют снижению зависимости от одного направления, усиливают геоэкономическую устойчивость и безопасность не только Азербайджана, но и всего обширного региона, охватывающего бассейны Черного и Каспийского морей.

Конечно, было бы наивным считать, что сегодня, в период существенной трансформации международных отношений, прагматизм Азербайджана в отношении упомянутых МТК полностью разделяют все акторы. Между тем, Азербайджан — как естественный транспортный узел может одновременно участвовать в обоих проектах, благодаря своей политике «геоэкономической многовекторности». Эта политика проявляется в выстраивании прямых двухсторонних отношений как с основными державами, являющимися главными грузоотправителями и грузополучателями, так и потенциальными странами-транзитерами. В случае МТК «Север-Юг» основными партнерами являются Россия и Иран, с которыми Азербайджан поддерживает тесные связи в двух- и трехсторонних форматах, а также в рамках различных региональных платформ, в частности, «3+3».

Что касается, «Срединного коридора», то ЕС, проявляющий повышенный интерес к этому проекту, стал важным партнером Азербайджана не только в проекте «Южный газовый коридор, но и в инициативе по прокладке энергокабеля для передачи «зеленой» электроэнергии из Азербайджана через Грузию в Европу по дну Черного моря.

Одновременно Азербайджан имеет общие исторические корни и культурное наследие со странами ЦА, что способствует тесному взаимодействию как в двухсторонних, так и в многосторонних форматах. В частности, Азербайджан входит в каспийскую пятерку, в которой также состоят две центральноазиатские страны – Казахстан и Туркменистан, является активным членом Организации тюркских государств, в которую входят все страны региона, кроме Таджикистана. Однако главные перспективы плодотворного сотрудничества Азербайджана и стран ЦА связаны с созданием эффективно действующих транспортных коридоров и в этом контексте.

Президент Ильхам Алиев заметил:

В Центральный Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для взаимовыгодного использования.

В последнее время актуализируется также возможность поставок электроэнергии из стран ЦА на европейские рынки через Азербайджан. Так, в ноябре 2024 года во время проведения СОР29 в Баку было подписано «Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии».

Словом, Азербайджан уже сейчас играет неоценимую роль в Транскаспийской коммуникации между Европой и Центральной Азией, став движущей силой этих процессов, как в области грузоперевозок, так и энергетики.

Что касается Евросоюза, то практическим свидетельством его заинтересованности в сотрудничестве со странами ЦА стал первый саммит «Европейский Союз – Центральная Азия», прошедший 4 апреля это года в Самарканде. Саммит на фоне все более углубляющейся глобальной фрагментации и геополитической нестабильности в ключевых транспортных узлах международной торговли вновь подчеркнул особую важность Срединного (Транскаспийского) коридора, соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское и Черное моря. К сожалению, не обошлось без элементов геополитизации, в частности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пыталась искусственно увязать перспективы развития Срединного коридора с вопросом об открытии границ Армении с Азербайджаном и Турцией. Между тем, как известно, в западном (европейском) направлении уже продолжительное время успешно функционирует железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс», годовая пропускная способность которой была увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн.

В случае «Срединного коридора» основными грузоотправителем может стать Китай, с которым в последнее время Азербайджан выстраивает полноценное сотрудничество, логичным итогом которого стал государственный визит в эту страну Ильхама Алиева и подписание наряду с другими документами и основополагающего «Совместного заявления между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства». Не случайно, в этом заявлении нашли отражение вопросы сопряжения китайской инициативы «Один пояс – один путь» с государственной стратегией развития Азербайджана «Возрождение Шелкового пути» и расширения сотрудничества двух стран в транспортной сфере.

Итоги визита Алиева в Китай и его участие в 6-м саммите Европейского политического сообщества показали, что для Азербайджана «геополитическая многовекторность» - это не абстрактный термин, а продуманная и взвешенная политика выстраивания долгосрочных и взаимовыгодных отношений со всеми партнерами. Формула успеха этой политики заключается, как заметил президент Азербайджана, в том, чтобы «стать по-настоящему значимым транзитным государством, нужно поддерживать хорошие отношения с соседями и соседями соседей». И надо признать, что у Азербайджана это получается.