Россия предложила США технологическую сделку

Кирилл Дмитриев заявил, что Россия обладает возможностями, чтобы заменить Великобританию в технологической сделке с США. Глава РФПИ призвал Лондон заняться решением реальных проблем.

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о возможности технологической сделки Москвы и Вашингтона. По словам Дмитриева, РФ обладает потенциалом, чтобы заменить Великобританию.

"Возможно, в конце концов Россия заменит Великобританию в крупной технологической сделке с США. Великобритании необходимо научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы"

– Кирилл Дмитриев

Отметим, что газета Financial Times ранее выпустила материал, посвященный приостановке технологического соглашения Лондона и Вашингтона. Власти США приняли решение на фоне отсутствия продвижения по торговой сделке со стороны Соединенного Королевства.

Сам договор, который был подписан в начале осени, направлен на обмен странами опытом в области искусственного интеллекта (ИИ), а также в квантовых вычислениях и вопросах, связанных с атомной энергией.

Подход Москвы к контактам с Вашингтоном

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал текущее состояние российско-американских контактов, мотивирующее представителей Москвы предлагать Вашингтону новые инициативы по двустороннему сотрудничеству.

"На сегодняшний день есть несколько подходов к тому, каким образом необходимо выстраивать взаимоотношения с администрацией Трампа. Есть точка зрения, что надо немного подождать и посмотреть, как будут развиваться события внутри США и насколько может быть с американской стороны улучшен мирный план украинского урегулирования. Есть другая точка зрения, что на данной стадии США исчерпали возможности идти России навстречу и лучших предложений в обозримом будущем ожидать не стоит. Кирилл Дмитриев, по-видимому, выражает вторую точку зрения, отсюда его инициатива о технологической сделке России и США – это шаг Москвы навстречу Вашингтону", - прежде всего сказал он.

"Пока что сложно сказать, какой из двух подходов будет реализован в ближайшее время, поскольку Москва до сих пор не получила от Вашингтона документы по итогам переговоров американской делегации в Берлине. От этого будет многое зависеть. По всей видимости, какие-то вопросы или формулировки еще утрясаются перед передачей проекта соглашения России, тем более что с российской стороны были сделаны заявления о неприемлемости любого рода поправок, внесенных европейцами. Между тем администрация Трампа, судя по всему, вполне готова эти поправки инкорпорировать в свои документы, возможно, ожидая, что по их поводу можно достигнуть быстрого переговорного процесса", - отметил Владимир Васильев.

"Во всяком случае, до конца года вряд ли что-то продвинется в российско-американских отношениях на фоне работы по украинскому урегулированию. Кроме каких-то дипломатических контактов и общих разговоров сейчас ничего не случится, учитывая приближающиеся рождественские праздники. Возможно, перспектива будет более четко обозначена в обращении Дональда Трампа к народу, он обещал его озвучить сегодня вечером (завтра утром по московскому времени). Посмотрим, что будет в этом программном заявлении, найдется ли в нем место вопросу Украины и теме российско-американских отношений. Исходя из этого, наше руководство будет принимать те или иные окончательные решения", - продолжил американист.

"Я думаю, что основные моменты улучшения российско-американских отношений мы должны ожидать только в начале следующего года. Конец года – не лучшее время для того, чтобы совершать какие-то прорывы и делать драматические шаги. Скорее всего, они будут перенесены на следующий год", - добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Специальные отношения США и Британии

Эксперт пояснил интерес России в замене Британии в технологической сделке с США необходимостью ослабить политическую связку между Вашингтоном и Лондоном. "Дело все в том, что США имеют особые связи с Великобританией, которые иногда так и называют – "специальные отношения". Выражается это в том числе в размежевании Великобритании и Европы. В обновленной Стратегии национальной безопасности США выдвинута идея разделения американских и европейских интересов в целом, при этом негативные оценки, которые даны перспективам развития американо-европейских отношений, распространяются только на континентальную Европу, но не на Великобританию", - сообщил он.

"Традиционно США считали Великобританию "Троянским конем" в Евросоюзе, и именно то, что Великобритании не удалось проводить американо-британскую линию в Европе, привело к ее выходу из ЕС. В этой связи вполне естественно отделение Лондона от прочих европейских игроков в американской политике: слова о цивилизационном упадке Европы, высказанные в Стратегии, не распространяются на Великобританию. По всей видимости, Вашингтон считает, что Великобритания при всех правительствах, лейбористских или консервативных, всегда будет гораздо ближе к США, чем любое другое европейское государство. Учитывая резко негативную политику Лондона в отношении Москвы, Россия в первоочередном порядке заинтересована в том, чтобы всюду, где это возможно, входить в контакт с США взамен Великобритании с целью ослабления влияния британских властей на подходы Белого дома к российской политике", - заключил Владимир Васильев.