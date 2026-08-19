Давление на Иран 2026: что значит экономическая война Трампа и торговое эмбарго ОАЭ?

Расскажем, о чем Трамп объявил Ирану, как Иран ответил Трампу, что представляет собой торговое эмбарго ОАЭ и что оно значит для Ирана, каков объем торговли между Ираном и ОАЭ, что продает Иран и кому, а также может ли США помешать другим странам торговать с Ираном.

О чем Трамп объявил Ирану?

Дональд Трамп объявил о начале масштабной кампании экономического давления на ИРИ, названную им "наиболее сокрушительной экономической операцией, предпринимавшейся когда-либо против кого-либо". Глава Белого дома заявил об "экономической войне и изоляции в беспрецедентных масштабах". Он также пригрозил масштабными "экономическими последствиями" любому государству, которое позволит своим фининститутам, предприятиям, аэропортам или госструктурам предоставлять ИРИ любую форму поддержки.

Американский лидер перечислил виды деятельности, которые должны прекратиться немедленно: контрабанда нефти, валютные своп-линии, денежные переводы, обменные пункты, судовые реестры и подставные компании. Президент США назвал эту кампанию "экономическим днем Д", сравнив ее с днем высадки в Нормандии в 1944 году, и призвал союзников присоединиться к изоляции и поражению “иранской угрозы”. При этом он не уточнил, какие именно меры будут применены к странам, продолжающим торговлю с Тегераном, и не назвал конкретных государств.

Объявление Трампа последовало за заявлением главы Минфина Скотта Бессента, который на предыдущей неделе пообещал, что США введут экономическую изоляцию ИРИ "в еще не виданным миром масштабах". Кроме того, администрация США уже несколько месяцев проводит кампанию, направленную на перекрытие финансирования Тегерана с помощью целевых санкций.

Как Иран ответил Трампу?

Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи назвал заявление американского лидера "отвлечением внимания от кризиса в США”, а именно беспрецедентного долга и растущих процентных расходов. Он предупредил, что если подобная провальная политика продолжится, это повлечет за собой лишь дальнейшее поражение - и враждебность жителей Исламской Республики. Дипломат охарактеризовал американский подход как "угрожающий мировой экономике и сувернитету экономический терроризм".

Госвещатель IRIB заявил, что комментарии американского президента последовали за "провалом военной агрессии". Полуофициальное информагентство Tasnim отметило, что американцы годами пытаются блокировать любые финансовые и экономические связи с ИРИ, но в Тегеране "научились обходить эти ограничения". Агентство Fars оценило заявления Трампа как "бредовые".

Что представляет собой торговое эмбарго ОАЭ?

На днях ОАЭ объявили о бессрочной приостановке всех торговых и финансовых отношений с Исламской Республикой. Решение было принято после того, как Минобороны ОАЭ заявило об обнаружении двух баллистических ракет, запущенных, по их утверждению, из Ирана: одна упала за пределами территориальных вод ОАЭ, другая - в пределах границ страны. В Тегеране отвергли эти обвинения, назвав их "операцией под чужим флагом" с израильской и американской сторон.

Представитель МИД ОАЭ Афра Аль-Хамели заявила, что государство приостанавливает все коммерческие операции, торговые обмены и финансовые транзакции с ИРИ до дальнейшего уведомления. Эмбарго охватывает физическую торговлю, морские грузоперевозки и финансовые операции, включая межбанковские переводы, клиринговые механизмы и валютные каналы, связанные с иранскими структурами. Это решение стало кульминацией многомесячного напряжения: еще в начале марта Эмираты приостановили с ИРИ прямые грузовые перевозки, а в конце июня возобновили торговлю через порт Джебель-Али. Эмбарго было введено после нескольких месяцев относительного затишья на территории ОАЭ и стало первым серьезным ответным шагом Абу-Даби после отзыва посла.

Каков объем торговли между Ираном и ОАЭ?

Торговые отношения между ИРИ и ОАЭ были одними из наиболее значимых в регионе. По данным ВТО, объем двусторонней торговли в 2024 году составил около $28 млрд. Другие оценки указывают на объем от $27 до $30 млрд в год. Иран импортировал из ОАЭ товаров примерно на $21 млрд, а иранский экспорт в ОАЭ оценивался примерно в $7 млрд.

По данным апрельского отчета 2026 года, ненефтяная торговля между двумя государствами превысила $27 млрд в 2023-2024 годах. В течение 11 месяцев 2024-2025 годов ненефтяной экспорт из ОАЭ в Исламскую Республику составил около 19,1 млрд, а иранский экспорт в ОАЭ превысил $6,5 млрд. По данным ВТО, на долю ОАЭ приходится около 12,8% общего экспорта ИРИ.

Основным товаром иранского импорта из ОАЭ была электроника, а основным экспортным товаром Исламской Республики - нефть. Однако помимо официальной торговли, ОАЭ долгое время служили для Ирана жизненно важным неформальным торговым каналом. Теневые компании в ОАЭ помогали Тегерану экспортировать нефть, а обменные пункты позволяли перемещать деньги в обход формальной глобальной банковской системы.

Что значит эмбарго для экономики Ирана?

Эмбарго ОАЭ нанесет серьезный удар по иранской экономике по нескольким причинам. Абу-Даби были крупнейшим ненефтяным торговым партнером Ирана и основным источником иностранного импорта. По различным оценкам, от 30% и более всего ненефтяного импорта ИРИ традиционно проходило через торговые хабы ОАЭ. В Эмиратах зарегистрировано более 10 тысяч иранских предприятий, а иранская диаспора в стране насчитывает около 500 тысяч человек.

На протяжении десятилетий Дубай служил для Ирана логистическим и финансовым центром. Товары, предназначенные для Исламской Республики, регулярно доставлялись в порт Джебель-Али, переоформлялись и реэкспортировались через Персидский залив на небольших судах. Поскольку иранские институты сталкиваются с ограничениями в глобальной банковской сети SWIFT, обменные пункты Дубая и корпоративные сети в местных свободных зонах предоставляли Тегерану жизненно важный доступ к долларам США и дирхамам ОАЭ для расчетов по международным торговым контрактам.

Для Ирана внезапное прекращение торговли создает немедленный шок предложения в важных отраслях, зависящих от реэкспортируемой электроники, машин, потребительских товаров и сырья. Потеря доступа к ликвидным хабам Дубая лишает ЦБ ИРИ иностранной валюты, что ведет к дальнейшему обесцениванию национальной валюты и сбоям в цепочках поставок. Торговцы вынуждены искать альтернативные маршруты, что сопряжено с более высокими затратами.

Что продает Иран и кто его торговые партнеры?

Иран остается членом ОПЕК, а нефть - его основным экспортным товаром. До начала войны в конце февраля Тегеран экспортировал примерно от 1,3 до 1,5 млн баррелей сырой нефти в день, зарабатывая около $115 млн в день - или $3,45 млрд в месяц. Однако в мае 2026 года экспорт сырой нефти упал до самого низкого уровня по крайней мере за шесть лет (ниже 300 тысяч баррелей в сутки) из-за продолжающейся военно-морской блокады США.

Крупнейшими торговыми партнерами ИРИ являются Китай, Ирак, ОАЭ, Турция, Индия и Германия. Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, приобретая более трех четвертей иранского нефтяного экспорта. В 2025 году Китай, как полагают, закупил более 80% иранской нефти, отправляемой морем, в основном через теневые флоты, которые уклоняются от санкций США. Торговля между Китаем и Ираном оценивается в сумму от $10 до $41 млрд в год.

До начала войны Иран ежегодно экспортировал в Ирак товары и услуги на сумму $12 млрд, включая $4 млрд газа и электроэнергии напрямую иракскому правительству и $8 млрд частному сектору. Торговля с Индией в 2025 году составила около $1,6 млрд, при этом Нью-Дели прекратил импорт иранской нефти в 2019 году после введения американских санкций. Экспорт Турции в Иран в 2025 году составил $2,3 млрд, а импорт - $2,2 млрд. Германия пока остается крупнейшим торговым партнером ИРИ в Европейском союзе: иранский экспорт в Германию за 11 месяцев 2025 года составил около 217 млн евро.

Экономические отношения между Исламской Республикой и Россией значительно углубились после 2018 года. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг $4,8 млрд (рост на 16,2%), в 2025 - $5,8 млрд (рост на 22%), и продолжает расти в этом году. РФ экспортирует в Иран зерно, металлы, машины и промышленные товары, а ИРИ поставляет в Россию в основном сельскохозяйственную продукцию, строительные и промышленные материалы, нефтехимию.

Может ли США помешать другим странам торговать с Ираном?

Президент США не объяснил механизм реализации своих угроз, и трудно определить, какие еще шаги может предпринять его администрация помимо уже введенных санкций. Одним из ключевых ограничений является то, что ни одна страна не имеет права вводить полное эмбарго на торговлю с другой страной без санкции Совбеза ООН. То, что глава Белого дома может делать в одностороннем порядке, это вводить санкции, которые лишают возможности использовать американские финансовые институты для международной торговли с ИРИ. Трамп пытается в одностороннем порядке ввести скоординированные санкции, которые традиционно требовали многосторонней координации, включая участие Китая, России и других постоянных членов СБ ООН.

Особую проблему для американской политики здесь представляет Китай. В мае Китай запретил своим компаниям соблюдать санкции США, впервые применив блокирующий закон. Турция с 2018 года заявляет, что не будет присоединяться к американским санкциям против Ирана. Кроме того, США будет трудно полностью обеспечить соблюдение ограничений на сухопутную торговлю ИРИ с Турцией, Ираком и странами Центральной Азии. Наиболее значительным рычагом, который Трамп мог бы задействовать, здесь представляются потенциальные меры против китайских банков, ведущих дела с Тегераном. Такие меры в сочетании с обеспечением выполнения эмбарго ОАЭ могли бы стать действенными, но самым большим ограничением для американской кампании остается время: экономическая война против ИРИ должна не только приносить результаты, но и делать это в кратчайшие сроки.

Как может ответить Иран?

Исламская Республика располагает несколькими инструментами для ответа на экономическое давление. Если экономические страдания усилятся, Тегеран может прибегнуть к силовому прорыву американской военно-морской блокады. Иран также продолжает удерживать Ормуз, оказывая собственное экономическое давление на мировые рынки. На стратегическом уровне ИРИ активизирует членство в международных организациях. В ЦБ Ирана объявили о намерении страны присоединиться к Новому банку развития БРИКС, что должно помочь открыть экономику для большего объема международного финансирования.

Иран также укрепляет двусторонние соглашения с такими странами как Таджикистан: в августе было завершено соглашение, позволяющее Тегерану экспортировать нефть в Душанбе. Поскольку торговля с ключевыми партнерами в Персидском заливе сократилась, Тегеран может попытаться меньше зависеть от стран региона и больше полагаться на совокупность железных дорог, каспийских портов и торговых сетей, созданных в эпоху санкций, связывающих его с РФ и Центральной Азией.