Иран готов к долговременной американской осаде

Тегеран заявил, что не пойдет на уступки Вашингтону, если США продолжат придерживаться стратегии давления на Иран. Заявление прозвучало на фоне слов Трампа о постепенном "удушении" Ирана.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о бесперспективности плана США добиться уступок от Ирана через долговременное давление.

"Американцы думают, что, давя на Иран сильнее, добьются уступок, которых никогда не было в соглашении. Бессенту и Хегсету это не по плечу. Перестаньте ждать, пока эта клоунская команда вытащит кролика из шляпы, и уберите беспорядок, который вы создали"

– Мохаммад-Багер Галибаф

Ранее в МИД Ирана заявили об отказе от временного прекращения огня и стремлении к достижению полного завершения военных действий. Лидер США Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, дал указание свернуть переговорный процесс и перейти к тактике "удушения" Тегерана.

Отметим, что в середине июня Тегеран и Вашингтон договорились о постепенной деэскалации, подписав меморандум о взаимопонимании. Действие документа завершилось на днях.

Зачем США осада Ирана?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на полный пересмотр подходов Вашингтона к политике на Ближнем Востоке по итогам иранской войны: не только Иран, но и США нашли выгоды в нынешней ситуации "ни мира, ни войны" в Персидском заливе и в блокаде судоходства через Ормузский пролив.

"В какой-то момент Администрации Трампа стало ясно, что попытки купировать или заморозить военный конфликт с Ираном до начала предвыборной кампании не срабатывают. Избирательная кампания перед промежуточными выборами в Конгресс начинается уже через две недели, а никаких перемен в позиции Тегерана не наблюдается. Потенциальная новая эскалация затруднительна – для активных боевых действий у Пентагона не хватает вооружений – и нежелательна перед выборами, поскольку потери личного состава неизбежно ударят по поддержке Республиканской партии, которая и так имеет не лучшие рейтинги", - прежде всего сказал он.

"В этих условиях Дональд Трамп и решил использовать тактику экономической блокады. Неспроста он стал говорить, что Ормузский пролив будет новой территорией США – это сигнал, что Вашингтон не намерен выводить войска по завершении военных операций против Ирана, а планирует надолго остаться в регионе, чтобы сохранить такой инструмент давления на весь мир, как контроль над Ормузским проливом, позволяющий управлять мировым энергетическим рынком. Так Трамп создает для американского истеблишмента и общества новый смысл: США уже не просто борются с Исламской Республикой за безопасность Ближнего Востока, а берут под свой контроль маршрут, обеспечивающий 20% мирового оборота нефти и СПГ. Эту идею может поддержать американский правящий класс и нефтегазовые корпорации", - отметил Владимир Васильев.

"Также в Администрации Трампа есть понимание, что экономическая блокада способна довольно быстро привести к новым военным действиям со стороны Ирана – тогда уже Тегеран выступит как инициатор войны, на которые и США, и, возможно, Израиль будут только давать соразмерный ответ. Однако главное в экономической блокаде все же в том, что США по мысли Дональда Трампа должны получить ощутимые экономические дивиденды от иранского конфликта. Сейчас уже ни для кого не тайна за семью печатями, что по решению Трампа Америка вновь оказалась в очередной затяжной войне, которую она не в состоянии закончить – поэтому президент старается перевести ситуацию в экономическую плоскость, обещая, что все расходы на иранский конфликт будут перекрыты дальнейшими выгодами", - продолжил американист.

"Стоит добавить, что это укладывается в американскую традицию. За исключением войны во Вьетнаме США всегда начинали боевые действия на других континентах ради экономических преимуществ. На сегодняшний день это становится, пожалуй, магистральным направлением. К примеру, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро обеспечило США доступ к венесуэльской нефти. Контроль над Ормузским проливом – намного более ценное приобретение, поэтому стоит ожидать, что иранский конфликт будет еще долго идти, и его продолжение в режиме экономической блокады Ирана Трамп будет мотивировать задачей сохранения инструмента давления на мировой энергетической рынок в американских, а не иранских руках", - подчеркнул Владимир Васильев.

Что изменят выборы в Конгресс?

Американист также проанализировал исходы различных вариантов голосовании на промежуточных выборах с точки зрения их влияния на иранский конфликт.

"Если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и/или Сенатом, то вероятно возобновление более или менее активных военных действий США против Ирана. Администрация Трампа воспримет победу Республиканской партии на выборах как огромный карт-бланш на любые внешнеполитические действия, поскольку американский народ фактически заявит о поддержке курса Трампа на приобретение новых территорий", - сообщил он.

"Если выборы закончатся победой Демократической партии в Палате представителей, в Администрации начнется очень серьезная переоценка ценностей. Возможно, пойдут отставки в Пентагоне, как это было в 2006 году. Учитывая характер Дональда Трампа, от него всего можно ждать – не стоит отметать даже недавние утечки со стороны республиканки Марджори Тейлор Грин о готовности Вашингтона применить против Ирана тактическое ядерное оружие. Уверенно можно прогнозировать лишь то, что при победе демократов в Палате представителей поведение Трампа станет еще более нестабильным", - указал Владимир Васильев.

"В отношении Ирана эту нарастающую нестабильность мы наблюдаем на протяжении последнего полугода. То он обещает "разнести вдребезги всю иранскую цивилизацию", то предлагает Тегерану подписать соглашение и мирно разойтись. В таких условиях возможны самые катастрофические сценарии, к примеру, инсценировка теракта на территории США, ответственность за который будет возложена на Исламскую Республику для формирования общественного запроса на продолжение активных боевых действий против Ирана. Возможно даже введение военного положения в США, чтобы облегчить проведение выборов. Трамп – заложник рейтинга, а ситуация в Америке по-прежнему крайне противоречивая: крупный капитал поддерживает Белый дом, что увеличивает шансы республиканцев на контроль над Конгрессом, но граждане голосуют уже даже на первичных выборах губернаторов и сенаторов против кандидатов, поддерживаемых Трампом. Поэтому исход выборов до сих пор неопределен", - уверен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

"В целом, нестабильное ручное управление Дональда Трампа иранским конфликтом и внутренней американской ситуацией продолжится. Неопределенность всех шагов Белого дома, не имеющего сегодня внятной внешнеполитической стратегии, и непредсказуемость Трампа будет, с моей точки зрения, все в большей степени проявляться на протяжении предстоящих двух месяцев предвыборной кампании", - заключил Владимир Васильев.