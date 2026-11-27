Почему матч Турции и Израиля перенесли в Грузию, почему футболисты "Бешикташа" не смогли приземлиться, что произошло в Батуми до и во время матча, как на инцидент в Батуми отреагировали в Турции, Израиле и УЕФА, что известно об изъятии баннеров на границе, кого обвиняют в столкновениях, что произошло между болельщиками в аэропорту?

Столкновения между полицией и болельщиками турецкого футбольного клуба "Бешикташ" во время матча Лиги Европы с израильским "Хапоэлем Беэр-Шева" в Грузии привели к приостановке игры из-за массовых беспорядков и последующему дипломатическому разбирательству между Анкарой и Тбилиси.

Почему матч Турции и Израиля перенесли в Грузию?

Матч пятого тура общего этапа Лиги Европы между "Бешикташем" и "Хапоэлем Беэр-Шева" состоялся 26 ноября на стадионе Batumi Arena. Изначально встречу планировали провести в Стамбуле, однако в конце октября УЕФА объявила об изменении места проведения игры. Решение было связано с ухудшением отношений между Турцией и Израилем после начала военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Анкара сохраняет жесткую позицию в отношении политики правительства Биньямина Нетаньяху на палестинских территориях. В таких условиях проведение встречи на территории Турции могло сопровождаться протестами и угрозами безопасности. С момента обострения конфликта подобные встречи проводились на нейтральных площадках. Однако даже перенос игры в другую страну не устранял политической составляющей противостояния.

Выбор Грузии был связан также с характером ее отношений с Турцией. Тбилиси и Анкара поддерживают тесное экономическое и политическое сотрудничество, а предоставление стадиона для матча рассматривалось грузинским руководством как дружественный жест в отношении соседнего государства. В отличие от двух предыдущих выездных матчей "Хапоэля", когда зрителей не допускали на стадион, в Батуми присутствие болельщиков обеих команд было разрешено.

При этом Грузия сохраняет тесные отношения и с Израилем. В августе 2025 года Тбилиси посетил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, который провел встречи с представителями грузинского руководства. Таким образом, принимая матч, Грузия оказалась в непростой ситуации между двумя государствами, отношения которых существенно осложнились из-за ближневосточного конфликта.

Почему футболисты "Бешикташа" не смогли приземлиться в Грузии?

Проблемы у турецкой команды начались еще до самого футбольного матча. 25 ноября самолет с делегацией "Бешикташа", направлявшейся из Стамбула в Батуми, не смог совершить посадку в грузинском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий. Во время перелета воздушное судно столкнулось с сильной турбулентностью, в самолет также попала молния. Из-за интенсивных осадков, дождя и града условия для посадки в грузинском аэропорту оказались небезопасными.

Командир самолета принял решение изменить маршрут. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в турецком аэропорту Ризе-Артвин, расположенном примерно в 130 км от Батуми. После посадки футболисты, тренерский штаб и представители клуба продолжили путь в Грузию на автобусе. Из-за задержки "Бешикташ" отменил предматчевую пресс-конференцию главного тренера Винченцо Итальяно. Несмотря на сложности с перелетом, команда своевременно прибыла к матчу и на следующий день вышла на поле.

Что произошло в Батуми перед началом матча Турции и Израиля?

Напряженность в городе начала нарастать еще до стартового свистка. По сообщениям грузинских СМИ, вечером 26 ноября группы турецких болельщиков двигались по улицам города в направлении стадиона. В социальных сетях распространялись видеозаписи шествия и отдельных столкновений с полицией. Грузинское МВД заранее предусмотрело усиленные меры безопасности. Полицейские подразделения разместили на территории стадиона, в центральных районах города и вдоль маршрутов, по которым должны были пройти болельщики. Перед началом встречи футболисты "Бешикташа" отказались пожимать руки соперникам из "Хапоэля". Позднее на трибунах турецкие фанаты развернули палестинский флаг и транспарант в поддержку Палестины.

Что произошло во время беспорядков на матче в Батуми?

Беспорядки начались на 26-й минуте матча. Полицейские применили слезоточивый газ и дубинки для пресечения насилия и восстановления общественного порядка. Несколько человек получили травмы, некоторым потребовалась медицинская помощь. Арбитр остановил игру, футболисты обеих команд и судейская бригада покинули поле. Матч оставался прерванным примерно 30 минут. После стабилизации обстановки команды вернулись на газон, провели короткую разминку и продолжили встречу. В итоге турецкий клуб победил со счетом 2:1.

Обстоятельства начала столкновений остаются предметом разногласий:

Турецкая сторона связывает применение силы с демонстрацией палестинского флага и транспаранта. В Анкаре считают, что действия грузинских правоохранителей были несоразмерными, а вмешательство в сектор болельщиков привело к неоправданной эскалации конфликта;

Грузинское МВД сообщило, что агрессивные действия части болельщиков начались еще до игры. Некоторые участники бросали бутылки, камни и другие предметы, не выполняли законные требования полицейских, сопротивлялись правоохранителям и вступали с ними в физическое противостояние. Ведомство также сообщало о повреждении инфраструктуры стадиона, в том числе кресел.

Израильские болельщики находились отдельно от турецкого сектора под охраной. По сообщениям израильских СМИ, они не принимали участия в столкновениях, которые впоследствии произошли между турецкими фанатами и грузинской полицией.

Сколько человек задержали и сколько пострадало в Батуми?

После беспорядков грузинские правоохранительные органы задержали 16 болельщиков "Бешикташа". Первоначально МВД Грузии сообщило о трех пострадавших сотрудниках ведомства, но позже эта цифра возросла до четырех. Со стороны турецких болельщиков также было несколько пострадавших.

Главным результатом дипломатических усилий стало освобождение всех 16 задержанных 27 ноября. Об этом сообщил председатель правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе. По его информации, грузинская сторона также обеспечила беспрепятственное возвращение турецких граждан на родину.

После встречи с послом Турции Мустафой Тюркером Ары Патарадзе вновь обратил внимание на действия части болельщиков, которые, по версии грузинских властей, бросали в полицейских бутылки и камни, повреждали городскую инфраструктуру и оскорбляли сотрудников правоохранительных органов.

Как на инцидент в Батуми отреагировали в Турции?

События в Батуми быстро вышли за рамки спортивного разбирательства. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи связался по телефону со своим грузинским коллегой Сулханом Тамазашвили. Стороны обсудили применение силы против турецких болельщиков и необходимость обеспечить их безопасное возвращение домой. Турецкая сторона выразила обеспокоенность и потребовала обеспечить безопасное возвращение граждан домой. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также провел разговор с главой грузинского внешнеполитического ведомства Макой Бочоришвили по этому вопросу.

В разгар событий турецкие дипломаты находились на стадионе. Сотрудники посольства Турции в Тбилиси и генерального консульства в Батуми участвовали в координации помощи гражданам и контролировали ситуацию с задержанными. К урегулированию ситуации подключился и президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он поговорил по телефону с председателем "Бешикташа" Сердалом Адалы, сообщил, что внимательно следит за развитием событий, и выразил поддержку клубу. По его поручению министр юстиции Акын Гюрлек также связался с грузинским коллегой Паатой Салиа, добиваясь освобождения задержанных граждан и правовой оценки произошедшего.

27 ноября Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Грузии в Анкаре Арчила Каландию. Анкара выразила официальное недовольство действиями грузинской полиции до и во время матча. 28 ноября Хакан Фидан вновь обратился к этой теме, заявив о несоответствии произошедшего уровню отношений между двумя государствами. Турция дала понять, что рассчитывает на соответствующие выводы грузинской стороны.

Как отреагировали футбольные клубы Турции и Израиля?

"Бешикташ" осудил применение несоразмерной силы против своих болельщиков и обратился в генеральное консульство Турции в Батуми и УЕФА. Турецкая футбольная федерация также потребовала расследования, расценив обращение с фанатами как неприемлемое. Представители команды заявили о намерении добиваться всестороннего рассмотрения произошедшего и следить за ситуацией. В ходе самой игры футболисты "Бешикташа" и директор клуба пытались успокоить своих поклонников после столкновений.

Турецкая футбольная федерация также осудила произошедшее, заявив о намерении добиваться полноценного расследования и установления ответственности всех причастных к инцидентам. Поддержку "Бешикташу" выразили другие клубы турецкой Суперлиги. В числе выступивших с осуждением применения силы оказались "Трабзонспор", "Фенербахче", "Галатасарай", "Эрзурумспор", «Башакшехир" и "Самсунспор". Некоторые клубы подвергли критике правила УЕФА, которые лишают турецкие команды возможности проводить домашние матчи против израильских соперников на своей территории.

Израильский клуб после матча выразил благодарность грузинским правоохранительным органам и администрации Батуми за обеспечение безопасности футболистов, сотрудников и болельщиков. В заявлении особое внимание уделялось сопровождению израильских граждан после игры и взаимодействию грузинских и израильских структур безопасности.

Как инцидент в Батуми прокомментировала УЕФА?

УЕФА подчеркнула, что не являлась организатором матча и не отвечала за обеспечение порядка на стадионе: все соответствующие меры находились в компетенции местных властей. При этом 27 ноября организация объявила о назначении дисциплинарных инспекторов для расследования инцидентов на матчах "Бешикташ" - "Хапоэль" и "Марсель" - "Левски". Инспекторы должны изучить имеющиеся материалы и установить обстоятельства произошедшего в соответствии с регламентом УЕФА. Организация осудила насилие, агрессию, ненависть и дискриминационное поведение. На 28 ноября результаты расследования и конкретные санкции еще не опубликованы.

Что известно об изъятии баннеров на границе Грузии?

После матча грузинские власти сообщили о попытке провоза в Грузию примерно 100 баннеров, предназначенных для турецких болельщиков. Глава МИД Грузии Сулхан Тамазашвили заявил, что сотрудники правоохранительных органов пресекли ввоз транспарантов с надписями оскорбительного и провокационного характера. Грузинская сторона утверждает, что содержание этих материалов могло привести к неконтролируемой эскалации во время футбольного матча. По словам министра, турецкая сторона была заранее проинформирована о содержании обнаруженных баннеров.

Отдельно грузинская сторона объяснила правила использования флагов на стадионе. По версии МВД, до матча были согласованы условия демонстрации национальной символики Турции, Израиля и Грузии. Вопрос об изъятии палестинских флагов, как утверждал Тамазашвили в разговоре с турецким министром внутренних дел, решался представителями УЕФА, а не грузинскими государственными структурами.

Кто виноват в столкновениях на матче в Батуми?

Грузинское правительство придерживается позиции, что правоохранительные органы действовали в рамках своих полномочий, а применение специальных средств было связано с необходимостью пресечь беспорядки. Кобахидзе выступил в защиту полицейских и отдельно подчеркнул, что решение предоставить "Бешикташу" возможность провести матч в Грузии было жестом доброй воли по отношению к Турции.

По его оценке, большинство турецких болельщиков уважительно отнеслись к предложению грузинской стороны. Однако несколько сотен человек, как считает премьер-министр, допустили действия провокационного характера. Это вызвало разочарование Тбилиси, поскольку грузинская сторона рассчитывала на соблюдение договоренностей и поддержание дружественной атмосферы. Кобахидзе выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за обеспечение общественного порядка на стадионе и за его пределами.

Министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили также заявил, что полиция была вынуждена вмешаться для предотвращения дальнейшей эскалации. По его словам, правоохранительные органы заранее приняли необходимые меры и пресекли провоз баннеров, способных вызвать массовые беспорядки.

Председатель правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе после встречи с турецким послом отдельно подтвердил, что грузинская полиция, по оценке региональных властей, действовала соразмерно угрозам и в соответствии с национальным законодательством.

Отдельным вопросом остается материальный ущерб. Тамазашвили заявил, что ответственность за повреждение инфраструктуры может быть возложена на "Бешикташ", поскольку клуб выступал принимающей командой. Однако официального решения УЕФА о взыскании компенсации и окончательной оценки ущерба пока нет.

Что произошло между болельщиками в аэропорту Батуми?

В субботу в аэропорту Батуми возникло еще одно противостояние между болельщиками "Бешикташа" и израильского "Хапоэля" Беэр-Шева. Обе группы столкнулись с задержками вылета из-за неблагоприятных погодных условий, нарушивших работу аэропорта. По сообщениям израильских СМИ, турецкие болельщики демонстрировали флаги и выкрикивали антиизраильские лозунги. В ответ некоторые израильские фанаты также подняли национальную символику.

Между группами возникла напряженная ситуация, потребовавшая вмешательства грузинской полиции. Правоохранители разделили болельщиков и не допустили дальнейшего обострения. Особые меры безопасности были приняты в отношении футболистов и сотрудников израильского клуба. Игроки и представители "Хапоэля" находились в отдельном помещении под охраной и в конфликте не участвовали. В результате инцидента никто задержан не был. Позднее рейсы в Турцию и Израиль состоялись, что позволило болельщикам покинуть Батуми.