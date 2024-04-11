Чего Нетаньяху боится больше: ордера МУС или судов в Израиле?

Израиль агрессивно отреагировал на решение МУС, но никакого влияния на ситуацию в Газе запрос ордера на арест Нетаньяху пока не оказал.

Гуманитарная катастрофа в Газе, к которой привели нападение ХАМАС на израильские кибуцы 7 октября 2023 года и последовавшая за этим военная операция ЦАХАЛ «Железные мечи», вызывает все большую обеспокоенность мирового сообщества. В плену у ХАМАС остается свыше ста израильтян, а со стороны палестинцев с начала войны погибли свыше 35 тысяч человек.

На разных уровнях лидеры Турции, Ирана, ЮАР и других стран «мирового большинства» требовали привлечь к ответственности руководство Израиля за военные преступления. В Международный суд направлены сотни исков против Биньямина Нетаньяху и членов его военного правительства. И вот наконец МУС отреагировал достаточно громким и однозначным решением.

Ордер МУС на арест Нетаньяху

20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордер на арест Нетаньяху и главы Минобороны Израиля Йоава Галанта.

«На основании доказательств, собранных и изученных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 г.»

– прокурор МУС

В числе обвинений против кабмина Нетаньяху перечислены: голод палестинского населения, причинение им страданий, вред здоровью, убийства и жестокое обращение. Отдельно выделены преступления против человечности.

Ордер на арест руководства ХАМАС

Международный суд старается демонстрировать свою объективность и беспристрастность, заявляя, что виновником кровопролития является в том числе палестинская радикальная группировка ХАМАС. Хан запросил ордер на арест в том числе главы ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, командира военного крыла организации Мухаммеда ад-Дейфа и руководителя ее политбюро Исмаила Хании. По мнению МУС, руководители ХАМАС несут ответственность за преступления против человечности и военные преступления на территории Палестины и Израиля. Напомним, во время октябрьской атаки на Израиль хамасовцы убили 1200 человек, ранены 3,4 тыс израильтян, и еще 224 человека были взяты в плен.

Реакция Израиля

Израиль крайне раздраженно реагирует на любое осуждение своей операции в Газе, которое руководство страны оправдывает «правом на самооборону». Так в октябре комментарий генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что нападение ХАМАС на Израиль стало следствием 56-летней оккупации Палестины, вызвало скандал. Израильский постпред при организации Гилад Эрдан потребовал отставки генсека, а его страна прекратила выдачу виз сотрудникам ООН. Эрдоган заявил, что «пришло время преподать урок» ООН. МИД Израиля обвинил Гутерриша в оправдании терроризма.

Ордер на арест Нетаньяху и Галанта вызвал не менее ожесточенную реакцию. Нетаньяху назвал решение ложным и абсурдным. Он обвинил организацию в антисемитизме.

«Как премьер-министр Израиля я с возмущением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами ХАМАС. Это абсолютное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм»

– израильский премьер

Со своей стороны, Галант дал понять, что МУС стремится лишить его страну права на самооборону. Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман в интервью «Известиям» сказал, что его страна не будет признавать санкции МУС, так как не признает его юрисдикцию, но в то же время не предпримет встречных санкций против организации. Он также отметил, что Израиль может предпринять меры в отношении чиновников Палестинской администрации, которые направили соответствующий иск в МУС.

Что говорят в США

Хотя с увеличением количества мирных жертв в Газе и вторжением ЦАХАЛ в последний оплот палестинцев Рафах риторика США по отношению к Нетаньяху ужесточились – Вашингтон требует прекращения военных действий ЦАХАЛ – понимания ордер на арест израильских политиков в Белом доме не нашел. Там считают, что нельзя ставить знак равенства между ХАМАС и правительством Нетаньяху.

«Заявление прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутительно. И позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет знака равенства – никакого. Мы всегда будем вместе с Израилем против угроз его безопасности»

– Белый дом

Конгресс в защите Израиля пошел еще дальше. Палата Представителей ведет работу над законопроектом о санкциях против чиновников МУС, ответственных за работу над ордером на арест против Нетаньяху и Галанта. «Мы работаем над тем, что будет наилучшим вариантом. Я думаю, что это будет двухпартийное решение», – сказал спикер Палаты Представителей Майк Джонсон. Законопроект может содержать конкретные санкции против лиц, причастных к запросу об ордере на арест.

Позиция США, к которой у Израиля были большие претензии, особенно сильно обострившиеся во время обсуждения возможности применения санкций против одной из бригад ЦАХАЛ, на этот раз удовлетворила Тель-Авив. Нетаньяху выразил удовлетворение заявлением Байдена, назвавшим решение прокурора Хана «возмутительным».

Арестуют ли Нетаньяху?

Какие последствия возможны для Нетаньяху, если запрос прокурора будет удовлетворен и МУС выдаст ордер на арест израильских министров? Теоретически Нетаньяху и Галанта должны будут арестовать в 124 странах, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда. Ряд стран подписали, но не ратифицировали документ, а другая группа государств, включая США, Китай, Иран, Индию, Россию и сам Израиль, не признает юрисдикцию МУС.

Сам Нетаньяху уже поспешил заявить, что не опасается зарубежных поездок. «Нет, у меня нет опасений насчет поездок. Меня вообще это не беспокоит», – сказал он в интервью американскому каналу ABC News, добавив, что самому прокурору следует беспокоиться о своем статусе, «поскольку он превратил МУС в парию». Израильский премьер призвал остальных тоже не воспринимать событие всерьез, так как «речь идет о политизации». Президент Израиля Ицхак Герцог призывает мировое сообщество осудить решение Хана.

Что думают в ЕС

В отличие от США, в Евросоюзе, который сторонники Палестины тоже обвиняют в поддержке Израиля, на решение МУС отреагировали сдержаннее, чем в Вашингтоне. ЕС принял к сведению запрос Карима Хана, а государства, ратифицировавшие устав МУС, должны выполнять решение суда, написал в соцсети Х глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву»

– Боррель

На фоне остальных стран ЕС чуть увереннее смотрится Франция. Париж не побоялся поддержать заявления прокурора МУС.

«Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации», – говорится в заявлении МИД Франции.

Пока Израиль и МУС выясняли свои отношения, Евросоюз пошел на дополнительные меры для оказания давления на Тель-Авив. Две страны организации, Ирландия и Испания, а также Норвегия (член НАТО, но не член ЕС) 22 мая объявили о признании независимости Палестины.

Что даст решение МУС против Нетаньяху?

Насколько давление со стороны МУС и Евросоюза повлияет на урегулирование конфликта в Газе, сказать трудно. Израильские политики не раз отмечали, что в любом случае продолжат операцию против ХАМАС до полного его уничтожения. Нетаньяху не остановился даже перед давлением Байдена и все равно начал наземную операцию в Рафахе.

Что его реально пугает – это не ордер со стороны МУС, а ситуация внутри страны. Ведь если он покинет пост премьера, то против него может возобновиться уголовный процесс по делам о коррупции, грозящий 20 годами тюрьмы. К делу могут прибавить также оплошности его силовых ведомств и то, что они допустили атаку ХАМАС осенью прошлого года. Поэтому Нетаньяху будет до победного конца вести операцию "Железные мечи", чтобы а) продлить свое премьерство, и б) смягчить судебные разбирательства против себя.