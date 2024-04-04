Нетаньяху: кто нам навредит, тому мы причиним вред

Премьер Израиля сообщил, что его страна готовится к вызовам ну других аренах в разгар войны в секторе Газа. Он добавил, что готов удовлетворить все потребности безопасности.

Израиль готовится к другим сценариям, связанным с вызовами на других аренах, сообщил премьер этой страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в разгаре войны в Газе, которая продолжается в полную силу. Но мы также готовимся к сценариям, связанным с вызовами на других аренах»

- Биньямин Нетаньяху

Он сообщил, что Израиль будет действовать по правилу «кто нам навредит, тому мы причиним вред».

Нетаньяху подчеркнул, что власти готовы удовлетворить все потребности безопасности страны. По его словам, это касается как обороны, так и нападения.