Нетаньяху пообещали уничтожить все батальоны ХАМАС

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидирует все батальоны ХАМАС. Он сообщил, что есть в мире силы, которые пытаются предотвратить операцию Израиля в Рафахе.

Израиль уничтожит все батальоны движения Хамас, в том числе в Рафахе, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Мы завершим ликвидацию батальонов ХАМАС, в том числе в Рафахе. В мире нет силы, которая нас остановит"

- Биньямин Нетаньяху

Глава Кабмина еврейского государства подчеркнул, что многие силы пытаются остановить Израиль и предотвратить его наземную операцию в Рафахе. При этом он заверил, что ХАМАС больше не повторит того, что он сделал.

Ранее премьер Израиля не стал раскрывать дату начала операции в Рафахе, однако сообщил, что она определена. Помимо этого, израильская армия вывела 98-ю бригаду из города Хан-Юнис в секторе Газа.