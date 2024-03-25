Нетаньяху перенес операцию

Израильский премьер перенес операцию по удалению грыжи. В то время пока Нетаньяху находился под наркозом, его обязанности выполнял вице-премьер и министр юстиции.

Глава израильского правительства перенес операцию, в настоящее время он пришел в сознание после наркоза.

"Операция по удалению грыжи премьер-министру Нетаньяху проведена успешно. Глава правительства находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и переведен в послеоперационную палату"

– канцелярия премьера.

Далее в сообщении отмечается, что Нетаньяху поблагодарил врачей и медперсонал больницы, в которой проходила операция.

Отметим, что в то время пока Нетаньяху находился под наркозом, его обязанности выполнял вице-премьер и министр юстиции.