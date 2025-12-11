Вестник Кавказа

ЦБ РФ направил иск против Euroclear на 18 триллионов рублей

Ангелина Жесткая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центробанк России подал иск против европейского депозитария Euroclear, где хранилась часть замороженных российских резервов, на сумму свыше 18 трл рублей.

Против бельгийского депозитария Euroclear был направлен иск Центробанка России, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Сумма иска составила свыше $226 млрд, или 18 трл рублей. Иск уже поступил в суд, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Центробанке РФ заявляли о том, что иск против европейского депозитария Euroclear, в котором хранилась часть российских замороженных активов, будет подан из-за причиненных Банку России убытков.

Сумма иска состоит из стоимости заблокированных активов плюс упущенная выгода, добавили в регуляторе.

ЦБ РФ против Euroclear

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на незаконность заморозки российских средств в Euroclear.

"Все активы Центрального Банка Российской Федерации в соответствии с законом о ЦБ являются собственностью федерального правительства. При этом деньги федерального правительства обладают государственным иммунитетом, то есть их нельзя ни замораживать, ни конфисковывать, ни совершать с ними какие-либо другие действия без разрешения российских властей. Это обычное международное право", - прежде всего сказал он.

"Поэтому Центробанк сделал единственный правильный ход: в судебном порядке потребовать вернуть эти деньги в Россию, поскольку в их отношении принято незаконное решение о "заморозке". Западная Европа в общем и целом признает легальность российских претензии, понимает, что она нарушает законы и даже не отрицает это. Собственно, европейцы уже три года говорят, что передадут российские деньги Украине, но ничего не делают, поскольку у них есть понимание, что это слишком откровенное и грубое нарушение международного права", - сообщил Мехти Мехтиев.

"Вполне вероятно, что итоговое решение суда будет положительным в пользу Банка России. Но есть еще одна проблема: активы заморозили в 2022 году, за прошедшие годы была инфляция, и возникает вопрос: даже если прямо сегодня вернут все деньги, они компенсируют Центральному Банку или России потери от заморозки или нет? Поэтому надо смотреть, какие будут последствия для Euroclear и бельгийского государства, ведь решение о заморозки принимал не только Евросоюз, но и Бельгия", - отметил экономист.

Ответ России на заморозку активов

Эксперт рассказал о возможностях России по конфискации западных активов в качестве ответа на бессрочную заморозку российского имущества в Европе. "Уже есть пример ареста активов Google в ЮАР, что было сделано по запросу России. Скорее всего, Российская Федерация может сделать эту схему постоянной и требовать от третьих стран, где находятся западные активы, конфисковывать их в пользу России. У этого, конечно, есть ограничения: госимущество таким образом не арестовать, ведь это противоречит тому же международному праву, что и заморозка российских активов", - указал он.

"Но есть и намного более простая схема: у западных предприятий осталось очень много активов в России, и их можно обратить в доход государства, чтобы компенсировать потери от заморозки российских средств в Euroclear. Россия сейчас определенно будет тестировать различные варианты и смотреть, какие окажутся наиболее подходящими в плане скорости и эффективности", - заключил Мехти Мехтиев.

2005 просмотров

