Аргентина vs Англия: что такое Фолклендские острова и в чем их важность?

Полуфинал Чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Англии завершился победой Аргентины и привел к обострению давнего геополитического конфликта. После завершения матча аргентинские игроки развернули белое полотно с надписью ”Фолклендские острова - это Аргентина”.

Теперь Аргентине грозит дисциплинарное взыскание от ФИФА, идею которого поддерживает правительство Великобритании, заявившее, что хотя ”финал ЧМ и не наш, Фолклендские острова точно наши”. Что такое Фолклендские острова, кому они принадлежат и в чем их важность - разбираемся в нашем материале.

Что такое Фолклендские острова?

Фолклендские острова, которые Аргентина называет Мальвинскими, самоуправляемая британская заморская территория в южной части Атлантического океана. Находятся Фолклендские острова в 480 километрах от Аргентины и в 12800 километрах от Великобритании. Состоит архипелаг из двух главных островов - Восточного Фолкленда и Западного Фолкленда, а также более 770 мелких островов. Средняя круглогодичная температура на островах 5-9 °C В столице, Стэнли, живет 75% населения островов, составляющего 3600 человек.

Большинство жителей архипелага - фолклендцы британского происхождения, говорящие на английском языке. Губернатор Фолклендских островов подотчетен правительству Великобритании. Основная статья дохода заморской территории Великобритании - фермерство. На местных фермах держат несколько сотен тысяч овец, которые производят тысячи тонн шерсти в год. Шерсть и мясо продаются в Великобритании. Еще один важный сектор местной экономики - экотуризм, который активно развивается с начала 2000х годов.

Кто первым поселился на Фолклендских островах?

До XVI века Фолклендские острова были необитаемыми. Открыт архипелаг был в 1592 году английским мореплавателем Джоном Дэйвисом, первым на островах высадился тоже англичанин, Джон Стронг, который и дал название островам - Фолкленды в часть британского офицера, виконта Фолклендского.

Первое поселение в Восточном Фолкленде было основано французским мореплавателем Луи Антуаном де Бугенвилем в 1764 году. Он назвал острова Мальвинскими в честь французского города-порта Сен-Мало. Через год в Западном Фолкленде появилось первое британское поселение. И французы, и британцы покинули острова в 1770х годах под давлением испанцев. Испанское поселение Восточного Фолкленда, который испанцы называли Соледад, просуществовало до 1811 года.

Аргентина vs Великобритания

Борьба за Фолклендские острова развернулась в начале XIX века. Аргентина, объявившая независимость от Испании, заявила права на Фолклендский архипелаг и создала в Восточном Фолкленде свое поселение. Это поселение было разрушено в 1831 году американским боевым кораблем ”Лексингтон” в отместку за арест американских судов, с которых велась охота на тюленей вблизи островов. Через два года уже британцы выгнали остававшихся аргентинцев с острова, и к 1840му году архипелагом руководил британский лейтенант-губернатор. К началу XX века 1800 британцев проживали на территории Фолклендских островов.

Почему Аргентина претендует на Фолклендские острова?

Присутствие Великобритании на Фолклендском архипелаге Аргентина с самых первых дней называла оккупацией. После Второй мировой войны вопрос Фолклендских островов решался на уровне ООН. В 1964 году Аргентина представила Комитету по деколонизации доводы в пользу того, что она должна управлять архипелагом:

Тордесильясский договор 1494 года, по которому Испания и Португалия (две мощнейшие державы того времени) разделили мир между собой. Фолклендские острова оказались в ведении Испании. Аргентина в данном случае выступает правопреемницей Испании; близость островов к территории Аргентины; необходимость положить конец колониальному управлению со стороны Великобритании.

В свою очередь Великобритания заявила, что передача островов Аргентине не положит конец колониальному управлению, а вдохнет в него новую жизнь, поскольку жители Фолклендов - британцы по происхождению. Переговоры по Фолкледнским островам продолжались до 1982 года.

Фолклендская война

В апреле 1982 года военное правительство Аргентины захватило Фолклендские острова. В ответ британское правительство Маргарет Тэтчер объявило военной зону в 300 километров вокруг островов и мобилизовало военно-морскую операционную группу с двумя авианосцами, которые отправились к островам. Большинство европейских стран поддержали Великобританию, а Южная Америка, кроме Чили, Аргентину. Руководство Аргентины ожидало, что США не будут вмешиваться в конфликт, однако они полностью встали на сторону Британии, предоставив свои ракеты, коммуникационное оборудование и топливо, а также помогая с разведданными. В результате, британцы высадились на Фолклендских островах, взяли в плен почти 11,5 тыс. аргентинцев и одержали победу в так и не объявленной войне. В результате конфликта погибло 650 аргентинцев и 255 британцев.

Дипломатические отношения между Аргентиной и Великобританией были восстановлены в 1990 году, однако вопрос Фолклендских островов по-прежнему вызывает споры. При этом население Фолклендов полностью поддерживает Великобританию.

В чем важность Фолклендских островов?

Фолклендские острова важны как экономически, так и геополитически: архипелаг - критически важный логистический хаб на пути к Антарктике, а для Великобритании, у которой есть военная база на архипелаге, доступ к Фолклендским островам обеспечивает возможность контролировать ситуацию в регионе.

Но есть еще одно, куда более весомое обстоятельство, определяющее важность Фолклендских островов, особенно в нынешних условиях глобальных проблем с поставками нефти. В 2010 году в 200 километрах от Фолклендских островов была обнаружена нефть. По оценкам, запасы месторождения, получившего название ”Си-Лайон” составляют 800 млн баррелей, что больше, чем на проектах в Северном море. Британская и израильская компания планируют начать добычу в 2028 году, однако правительство Аргентины заявляет, что это решение нелегитимно, поскольку было принято без ее одобрения.