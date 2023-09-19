Нил, пирамиды Гизы, старый город: что еще посмотреть в Каире?

Оживленная столица Египта - одно из самых популярных направлений Африки у туристов со всего мира. Город тысячи минаретов, известный как колыбель человечества, предлагает множество вариантов для проведения досуга, среди которых невероятные музеи с их артефактами, древнейшие исторические памятники, а также живописные пейзажи.

Расположенный вдоль извилистой реки Нил, Каир стал сокровищницей египетских древностей и архитектурных шедевров - от мумий фараонов до пирамид Гизы. Расскажем, что делать и куда сходить в Каире.

Посетите Национальный музей египетской цивилизации

Музей расположен в старом городе Фустат, который считают историческим предшественником Каира. В музее проводятся выставки, посвященные египетской культуре разных эпох - от доисторических времен до современности. Количество экспонатов музея достигает 50 тысяч. Среди собранных артефактов - мумии, которые представлены на интерактивной выставке. Там же можно узнать историю и технологию проведения мумификации в Древнем Египте.

Исследуйте Старый Каир

Эти места были центром христианства в древние времена. Старый Каир (ранее называвшийся Вавилон Египетский) предлагает туристам оценить несколько знаковых достопримечательностей, в том числе Вавилонскую крепость, Коптский музей, церковь Святого Георгия, а также Висячую церковь. Последняя также известна как Церковь Святой Девы Марии - одна из самых старых христианских святынь в Египте. В Коптском музее, который находится рядом со святыней, можно увидеть экспонаты, относящиеся к периоду III-XI века. Это время считают эпохой расцвета коптской церкви. Сами же копты – одна из старейших христианских общин на Ближнем Востоке.

Взгляните на город с Каирской башни

Каирская телебашня находится в центре города. Ее высота составляет более 180 метров. Само сооружение напоминает цветок лотоса. На вершине башни находится смотровая площадка, откуда открывается захватывающий панорамный вид на весь город, в том числе и на пирамиду Хеопса, которая расположена не так далеко. На вершине башни также есть вращающийся ресторан для тех, кто хочет перекусить по пути наверх.

Совершите круиз по Нилу

Если вы устали от шума и суеты Каира, то можно отправиться в круиз по Нилу. Путешествуя по извилистой реке, можно насладиться фантастическими видами, открывающимися на древний город. Есть множество вариантов туров по Нилу. Так, например, туристы могут отправиться в часовой частный круиз или же в двухчасовой вечерний тур.

Исследуйте плато Гиза

Расположенные на окраине города древние реликвии плато Гиза - самые популярные туристические достопримечательности не только Каира, но и всего Египта. Здесь можно оценить величие знаменитых пирамид Гизы — Хуфу (Хеопса), Хафра (Хефрена) и Менкаура (Микерина), полюбоваться на загадочного Великого Сфинкса, а также посетить и другие исторические достопримечательности.

Отправьтесь в Египетский музей

Египетский музей можно считать обязательным пунктом в экскурсии по Каиру. Здесь собрано более 150 тысяч экспонатов, возраст некоторых из них составляет около 5 тысяч лет. Помимо древних саркофагов и скульптур в музее также хранятся ювелирные украшения, древние монеты и папирусы, некоторые из которых настолько хрупкие, что даже не выставлены. Обойти его за один день нереально.