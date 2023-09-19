Вестник Кавказа

Нил, пирамиды Гизы, старый город: что еще посмотреть в Каире?

Валерия Третьякова
Нил, пирамиды Гизы, старый город: что еще посмотреть в Каире?
© Фото: pexels
Оживленная столица Египта - одно из самых популярных направлений Африки у туристов со всего мира. Город тысячи минаретов, известный как колыбель человечества, предлагает множество вариантов для проведения досуга, среди которых невероятные музеи с их артефактами, древнейшие исторические памятники, а также живописные пейзажи.

Расположенный вдоль извилистой реки Нил, Каир стал сокровищницей египетских древностей и архитектурных шедевров - от мумий фараонов до пирамид Гизы. Расскажем, что делать и куда сходить в Каире.

Посетите Национальный музей египетской цивилизации

Музей расположен в старом городе Фустат, который считают историческим предшественником Каира. В музее проводятся выставки, посвященные египетской культуре разных эпох - от доисторических времен до современности. Количество экспонатов музея достигает 50 тысяч. Среди собранных артефактов - мумии, которые представлены на интерактивной выставке. Там же можно узнать историю и технологию проведения мумификации в Древнем Египте.

Исследуйте Старый Каир

Эти места были центром христианства в древние времена. Старый Каир (ранее называвшийся Вавилон Египетский) предлагает туристам оценить несколько знаковых достопримечательностей, в том числе Вавилонскую крепость, Коптский музей, церковь Святого Георгия, а также Висячую церковь. Последняя также известна как Церковь Святой Девы Марии - одна из самых старых христианских святынь в Египте. В Коптском музее, который находится рядом со святыней, можно увидеть экспонаты, относящиеся к периоду III-XI века. Это время считают эпохой расцвета коптской церкви. Сами же копты – одна из старейших христианских общин на Ближнем Востоке.

Взгляните на город с Каирской башни

Каирская телебашня находится в центре города. Ее высота составляет более 180 метров. Само сооружение напоминает цветок лотоса. На вершине башни находится смотровая площадка, откуда открывается захватывающий панорамный вид на весь город, в том числе и на пирамиду Хеопса, которая расположена не так далеко. На вершине башни также есть вращающийся ресторан для тех, кто хочет перекусить по пути наверх.

Совершите круиз по Нилу

Если вы устали от шума и суеты Каира, то можно отправиться в круиз по Нилу. Путешествуя по извилистой реке, можно насладиться фантастическими видами, открывающимися на древний город. Есть множество вариантов туров по Нилу. Так, например, туристы могут отправиться в часовой частный круиз или же в двухчасовой вечерний тур.

Исследуйте плато Гиза

Расположенные на окраине города древние реликвии плато Гиза - самые популярные туристические достопримечательности не только Каира, но и всего Египта. Здесь можно оценить величие знаменитых пирамид Гизы — Хуфу (Хеопса), Хафра (Хефрена) и Менкаура (Микерина), полюбоваться на загадочного Великого Сфинкса, а также посетить и другие исторические достопримечательности.

Отправьтесь в Египетский музей

Египетский музей можно считать обязательным пунктом в экскурсии по Каиру. Здесь собрано более 150 тысяч экспонатов, возраст некоторых из них составляет около 5 тысяч лет. Помимо древних саркофагов и скульптур в музее также хранятся ювелирные украшения, древние монеты и папирусы, некоторые из которых настолько хрупкие, что даже не выставлены. Обойти его за один день нереально.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Куда поехать на выходные: где посмотреть единственный в мире стеклярусный кабинет

Куда поехать на выходные: где посмотреть единственный в мире стеклярусный кабинет

В 10 км от Петергофа, в тени его блеска и роскоши, на площади в 35 кв. км расположен не менее интересный историко-архитектурный центр Ораниенбаум. В 1948 году его переименован в Ломоносов, но местные называют его по старинке. Расскажем, когда, как и что посмотреть в Ораниенбауме?

Алма-Атинская декларация - когда подписана и кто участник?

Алма-Атинская декларация - когда подписана и кто участник?

Алма-Атинская декларация, ставшая основой Устава СНГ, была принята более 32 лет назад. Документ актуален по сей день, отдельную роль декларация играет в вопросе мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Редкий 2800-летний амулет найден в Израиле

Редкий 2800-летний амулет найден в Израиле

В Израиле обнаружена древнейшая находка возрастом около 2800 лет. Печать из сердолика в форме скарабея могла принадлежать вавилонскому или ассирийскому чиновнику.

Турецкая Венеция – Эскишехир: как добраться, что посмотреть

Турецкая Венеция – Эскишехир: как добраться, что посмотреть

Эскишехир — идеальное место отдыха для тех, кто устал от толп туристов или ищет, где отдохнуть с семьей. Расскажем, что можно посмотреть в городе, где сочетаются исторические достопримечательности, современные здания и целебные минеральные источники.

Города Древнего Египта: затерянные и найденные

Города Древнего Египта: затерянные и найденные

Пески Египта скрывали местоположение некоторых древних городов на протяжении тысячелетий. Постепенно они раскрывают секреты, но впереди археологов ждет еще много открытий. Расскажем о величайших затерянных, а также найденных городах Древнего Египта, где они находились и когда были основаны.

7 самых интересных памятников советского модернизма в Тбилиси

7 самых интересных памятников советского модернизма в Тбилиси

Тбилиси представляет собой необузданный калейдоскоп архитектурных стилей и строений разных эпох. Некоторые из самых необычных построек относятся к советской эпохе. Расскажем, какие памятники советской модернистской архитектуры в Тбилиси стоит увидеть своими глазами.

Почему Турция и Египет вложили мечи в ножны?

Почему Турция и Египет вложили мечи в ножны?

Спустя 12 лет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Египет. Долгое время отношения двух стран оставались напряженными. Однако экономические факторы, новая геополитическая реальность в регионе и солидарность вокруг Палестины привели к нормализации отношений.

Зачем в Египте пирамиды и сколько их?

Зачем в Египте пирамиды и сколько их?

Египетские пирамиды, первая из которых была построена более 4,5 тысяч лет назад, уникальны не только с точки зрения сложности сооружения, но и своего предназначения. О том, что известно о пирамидах Древнего Египта - рассказываем в этом материале.

Когда появился Древний Египет и что там было до пирамид?

Когда появился Древний Египет и что там было до пирамид?

К тому времени, когда были построены всем известные пирамиды, Древний Египет существовал уже много столетий. Расскажем, когда появилось государство Древнего Египта, где оно находилось, какой город был первой его столицей, когда Древний Египет перестал существовать и что египтяне строили до пирамид.

Спутники раскрыли тайну строительства египетских пирамид

Спутники раскрыли тайну строительства египетских пирамид

Анализ спутниковых снимков помог ученым приблизиться к разгадке одной из самых главных загадок мира. Древние египетские пирамиды могли быть построены благодаря пересохшему рукаву Нила, по которому доставляли строительные материалы.

Поделиться:
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы