Новый курорт "Южное Средиземноморье" запустят в Египте

Египет создает новый курорт на севере страны - на Средиземном море. Открыть туристическую локацию могут уже через три года, курорт станет конкурентом пляжной Турции.

В Египте будет создан новый курорт под названием South Med или "Южное Средиземноморье". Открыть его могут уже через три года.

В борьбе за туристов Египет стал осваивать северные регионы. На побережье Средиземного моря в ближайшие годы будет открыто несколько новых курортов, среди них - South Med, который займет 23 млн кв м и расположится в 15 минутах езды от аэропорта Эль-Аламейна.

Инвестиции в проект оцениваются в $21 млрд, главный инвестор проекта - Talaat Moustafa Group (TMG).

"Южное Средиземноморье" – крупнейший проект в сфере туристической недвижимости на Северном побережье Египта, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мабдули. Египет намерен в два раза нарастить турпоток благодаря средиземноморским курортам.

Новый курорт будет включать не только высококлассные отели, но и кварталы с апартаментами под сдачу. Ожидается, что номерной фонд South Med превысит 2 тыс номеров.

Пляжи, рестораны, поля для гольфа, морская гавань, торговые комплексы – инфраструктура курортной зоны будет комфортабельной, а основными гостями курорта станут состоятельные европейцы и арабы.

Реализация проекта будет постепенной, первая очередь может быть сдана в эксплуатацию через три года.