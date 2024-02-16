Загадки египетского сфинкса

Египетский сфинкс, точнее Большой сфинкс на берегу Нила - один из древнейших и загадочных монументов в мире. Гигантская статуя из известняка в Гизе длиной в 73 и высотой в 20 метров по сей день вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Овеянный легендами и мифами страж пирамид - самый узнаваемый символ Древнего Египта, но что мы о нем знаем?

Что такое сфинкс?

Сфинкс - это мифическое существо с телом льва и головой человека, а также важная фигура в египетской, азиатской и греческой мифологи. Египетский сфинкс символизирует духовного стража и олицетворяет власть. В Египте сфинксов было создано много: большинство из них увенчаны мужскими головами, как, в частности, Большой сфинкс, но древние египтяне также создавали сфинксов-женщин. Нередко сфинксов устанавливали у гробниц и в храмовых комплексах.

Сколько лет простоял сфинкс в Египте?

Сколько лет Большому сфинксу в Египте никто доподлинно не знает. У археологов есть несколько теорий на этот счет:

Сфинкс был создан в период между 2603 и 2578 гг. до н.э. фараоном Хафра. В пользу этой теории говорит тот факт, что сфинкс на него похож, да и стоит монумент напротив пирамиды Хафра - второй по величине в Египте. Если эта теория верна, то сфинксу 4,5 тысячи лет.

Согласно более новой теории сфинксу целых 9 тысяч лет: сторонники этой гипотезы указывают на эрозию известняка у верхушки Большого сфинкса: в последний раз достаточное количество осадков, чтобы вызывать такую эрозию, выпадало в 7000 году до н.э.

Почему сфинкс в Египте?

На этот вопрос археологи тоже не могут ответить наверняка, поскольку неизвестно, кто именно его построил - фараон Хафра, его предшественник Джедефра, или кто-то живший за много тысяч лет до них. Если сфинкс был создан одним из фараонов, то он, скорее всего, являет собой либо символ власти, либо стражника, охраняющего покой усопших. По одной из альтернативных теорий, сфинкс вместе с пирамидами Гизы - своего рода энергетической комплекс, построенный для преобразования энергии солнца.

Почему сфинкс в Египте так назван?

Слово ”сфинкс” греческого происхождения и означает ”душительница”. В греческом языке оно появилось как минимум через две тысячи лет после создания египетского сфинкса и связано с мифом об Эдипе и чудовище-сфинксе, которое ему удалось одолеть, разгадав его загадку. Как сами древние египтяне называли сфинкса неизвестно.

Культ сфинкса

Хотя история происхождения египетского сфинкса неизвестна, образ сфинкса в Египте обрёл популярность при фараоне Тутмосе IV (XIV век до нашей эры), история которого записана на стеле между лапами сфинкса. Согласно надписи, принц Тутмос однажды уснул прямо на сфинксе, занесенном песком. Ему приснился сон, в котором сфинкс, назвавший себя Хармахетом, пожаловался на свой упадок и обещал принцу, что тот станет фараоном, если вернёт ему былой вид. Принц откопал и отреставрировал сфинкса и вскоре стал фараоном Тутмосом IV. Именно он представил культ сфинкса своему народу: статуи, картины и барельефы со сфинксами стали создаваться по всей стране, сфинкс стал символом королевской власти и силы солнца.

Почему у сфинкса в Египте нет носа?

Один из многочисленных мифов, окружающих Большого сфинкса в Египте гласит, что носа у него нет из-за Наполеона. Всё дело в том, что Египет для мира был заново открыт, благодаря Египетской кампании Наполеона Бонапарта конца XVIII-начала XIX веков. По легенде, нос сфинксу якобы был отбит в результате выстрела из пушки, который произвели войска Наполеона, однако судя по изображениям того периода, сфинкс уже был без носа к приходу будущего императора Франции. Скорее всего, нос сфинкс потерял за триста лет до Наполеона - во время одного из протестов мусульман в Египте.

Египетский сфинкс закрыл глаза?

В 2022 году социальные сети наводнили фотографии Большого сфинкса с закрытыми глазами. Слухи о том, что сфинкс, наконец, закрыл глаза, были быстро развеяны местными властями, а Министерство по делам древностей Египта заявило, что фотографии не более, чем работа мастеров фотошопа. Так что Абу Эль Хол или ”Отец Ужаса”, как египтяне называют сфинкса, по-прежнему пристально смотрит за всем происходящим.

Интересные факты о сфинксе

Когда-то сфинкс был цветным. Скорее всего, цвета, которые его украшали - это красный, синий и желтый. Лицо было рыжеватого оттенка, а головной убор - немес - канареечно-желтым. На одном ухе сфинкса по-прежнему видны остатки красной краски. Сфинкс был вырезан из огромного известнякового монолита. По одной из теорий, на строительство колоссального монумента ушло три года. Некоторые ученые предполагают, что голова сфинкса несколько раз переделывалась разными фараонами, чтобы соответствовать эстетическим представлениям определённого периода времени. Есть даже те, кто уверен, что изначально сфинкса венчала голова барана или ястреба. Когда-то у сфинкса была борода. Считается, что утрачена она была из-за эрозии известняка. Часть бороды сфинкса сегодня хранится в Британском музее, а часть - в Каирском. Обнаруженный в конце XVIII века сфинкс окончательно откопан был только в конце 1930-х годов египетским археологом Селимом Хасаном.